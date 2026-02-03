Vrhunski model naše super klase industrijskih usisavača s protueksplozivnom zaštitom: IVS 100/75 M Z22 uvjerava širokim spektrom primjene, maksimalnom razinom sigurnosti i uvjerljivim podacima o učinku. Ovaj usisavač s mobilnom i stacionarnom primjenom opremljen je kompresorom s bočnim kanalom snage 7,5 kW sa stupnjem učinkovitosti IE2 i mekim zaletom za izbjegavanje neželjenih vršnih snaga kod pokretanja uređaja. On je prikladan za usisavanje najvećih količina sitne, eksplozivne prašine koja ugrožava zdravlje, dopušten je za primjenu u zoni 22 i certificiran za klasu prašine M. To, između ostalog, osigurava veliki i – zahvaljujući 16-strukoj izvedbi – na malo mjesta smješten zvjezdasti filtar s M-certifikatom. Horizontalno vibriranje filtra s prijenosnikom osigurava uvijek optimalan učinak usisavanja, dok spremnik od plemenitog čelika, zapremine 100 litara, s mehanizmom za skidanje, omogućuje duge radne intervale i jednostavno zbrinjavanje. Pribor je moguće pospremiti na razne načine, tako da je siguran za transport i ne može se izgubiti.