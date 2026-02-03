Industrijski usisavač IVS 100/75 M Z22
Industrijski usisavač super klase IVS 100/75 M Z22 ima kompresor s bočnim kanalom koji je sa 7,5 kW najjači u svom rangu. Uređaj s protueksplozivnom zaštitom za zonu 22 s certifikatom za razred prašine M.
Vrhunski model naše super klase industrijskih usisavača s protueksplozivnom zaštitom: IVS 100/75 M Z22 uvjerava širokim spektrom primjene, maksimalnom razinom sigurnosti i uvjerljivim podacima o učinku. Ovaj usisavač s mobilnom i stacionarnom primjenom opremljen je kompresorom s bočnim kanalom snage 7,5 kW sa stupnjem učinkovitosti IE2 i mekim zaletom za izbjegavanje neželjenih vršnih snaga kod pokretanja uređaja. On je prikladan za usisavanje najvećih količina sitne, eksplozivne prašine koja ugrožava zdravlje, dopušten je za primjenu u zoni 22 i certificiran za klasu prašine M. To, između ostalog, osigurava veliki i – zahvaljujući 16-strukoj izvedbi – na malo mjesta smješten zvjezdasti filtar s M-certifikatom. Horizontalno vibriranje filtra s prijenosnikom osigurava uvijek optimalan učinak usisavanja, dok spremnik od plemenitog čelika, zapremine 100 litara, s mehanizmom za skidanje, omogućuje duge radne intervale i jednostavno zbrinjavanje. Pribor je moguće pospremiti na razne načine, tako da je siguran za transport i ne može se izgubiti.
Značajke i prednosti
Prikladno za zonu 22IVS-Ex usisavač jamči maksimalnu sigurnost zbog najnovijeg stanja tehnike. Pouzdano usisavanje tvari koje ugrožavaju zdravlje, kao što su eksplozivne prašine.
Blagi zalet koji štiti električnu mrežuZahvaljujući minimalnoj struji pokretanja izbjegava se pad napona u električnoj mreži. Neznatni maksimumi energije osiguravaju manje troškove energije. Potrebna samo neznatna zaštita uređaja (do 5,5 A dovoljan je osigurač od 16 A).
Korisniku prilagođena mehanika za skidanjeJednostavno i brzo vađenje posude izravno na ručki. Praktični držač posude služi kao pomoć pri povlačenju odnosno guranju do mjesta pražnjenja. Veliki industrijski kotači omogućuju maksimalnu mobilnost također i na neravnim podovima i kod velike težine punjenja.
Horizontalno rukovanje kod čišćenja filtra
- Ručka za manualno čišćenje filtra nalazi se na udobnoj visini te omogućuje komforan rad.
- Prijenosnik osigurava uvijek ravnomjerne rezultate čišćenja neovisno o snazi korisnika.
- Dulja trajnost filtra zbog češćeg čišćenja filtra i doziranog prijenosa sile na filtar.
Praktično rukovanje uređajem
- Kvačice za crijevo i prihvatnici za pribor osiguravaju uredno pospremanje, kao i da alat bude na dohvatu.
- Integrirana kvačica za kabel za sigurno pospremanje kabela.
Daljinski upravljač kao opcija
- Daljinski upravljač kao opcija za uključenje uređaja s udaljenosti do 100 metara.
- Komforno rukovanje uređajem koje štedi vrijeme jer se izbjegavaju nepotrebne putanje hodanja.
- Optimalna iskorištenost prostora: Usisavač je moguće smjestiti u nekorištena ili sigurnosna područja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|180
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|180,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne