Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Ap
Kompaktni i okretni ind. usisavač početne klase. S poluautom. čišćenjem filtra, velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Idealan za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji.
IVC 60/24-2 Ap je kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Ovaj okretni uređaj početne klase jednostavan je za manevriranje, a namijenjen je za mobilna čišćenja na proizvodnim strojevima i u proizvodnom okruženju. Poluautomatsko čišćenje filtra osigurava dug životni vijek filtra.
Značajke i prednosti
Opremljen s dva motora puhalaZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtromJasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|ID 70
|Nazivna širina pribora
|ID 70 ID 50 ID 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,95
|Težina bez pribora (kg)
|59
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne