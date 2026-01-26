IVC 60/24-2 Ap je kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Ovaj okretni uređaj početne klase jednostavan je za manevriranje, a namijenjen je za mobilna čišćenja na proizvodnim strojevima i u proizvodnom okruženju. Poluautomatsko čišćenje filtra osigurava dug životni vijek filtra.