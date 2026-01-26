Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Ap

Kompaktni i okretni ind. usisavač početne klase. S poluautom. čišćenjem filtra, velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Idealan za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji.

IVC 60/24-2 Ap je kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kotačićima s kočnicom. Ovaj okretni uređaj početne klase jednostavan je za manevriranje, a namijenjen je za mobilna čišćenja na proizvodnim strojevima i u proizvodnom okruženju. Poluautomatsko čišćenje filtra osigurava dug životni vijek filtra.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Ap: Opremljen s dva motora puhala
Opremljen s dva motora puhala
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Ap: Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)
Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Ap: Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Jasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka ID 70
Nazivna širina pribora ID 70 ID 50 ID 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,95
Težina bez pribora (kg) 59
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
