Za univerzalno usisavanje malih do srednjih količina finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima – u ATEX zoni 22: IVM 40/12-1 H Z22 industrijski usisavač srednje klase s jednim motorom, otporan na eksploziju i EC turbinom. Snažan i pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, posebno je kompaktan, robustan i izdržljiv, vrlo mobilan i okretan te idealan za primjene u kojima se moraju poštivati ​​određene sigurnosne mjere. Zahvaljujući inovativnom sustavu čišćenja filtera Pull and Clean, veliki zvjezdasti filter klase prašine M može se lako i praktično čistiti tijekom rada. Osim toga, usisavač je opremljen nizvodno certificiranim H patronskim filterom s prepoznavanjem filtera te je stoga certificiran i za klasu prašine H. Spremnik za sakupljanje i spremnik filtera stroja izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika.