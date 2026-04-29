Industrijski usisavač IVM 40/12-1 H Z22
Mobilni industrijski usisavač srednje klase s EC turbinom. Pogodan za sigurno usisavanje finih i grubih čvrstih čestica u klasi prašine H i za upotrebu u ATEX zoni 22.
Za univerzalno usisavanje malih do srednjih količina finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima – u ATEX zoni 22: IVM 40/12-1 H Z22 industrijski usisavač srednje klase s jednim motorom, otporan na eksploziju i EC turbinom. Snažan i pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, posebno je kompaktan, robustan i izdržljiv, vrlo mobilan i okretan te idealan za primjene u kojima se moraju poštivati određene sigurnosne mjere. Zahvaljujući inovativnom sustavu čišćenja filtera Pull and Clean, veliki zvjezdasti filter klase prašine M može se lako i praktično čistiti tijekom rada. Osim toga, usisavač je opremljen nizvodno certificiranim H patronskim filterom s prepoznavanjem filtera te je stoga certificiran i za klasu prašine H. Spremnik za sakupljanje i spremnik filtera stroja izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika.
Značajke i prednosti
Certificiran za ATEX Zonu 22Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Dust class HCjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
EC turbina s malim trošenjemDizajn bez četkica za rad bez trošenja. Pogodno za rad u tri smjene zahvaljujući minimalnom vijeku trajanja od 5000 sati.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
- Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada.
- Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Posjeduje ekstralarge zvjezdasti filtar i dodatni kartušni filter
- Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
- Maksimalna sigurnost zahvaljujući dvostupanjskom sustavu filtra s optimalnim stupnjem razdvajanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|1 x 1,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,6
|Klasa prašine sekundarnog filtra
|H
|Područje filtra za sekundarni filtar (m²)
|1,6
|Težina bez pribora (kg)
|51
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|51,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|645 x 655 x 1140
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Sekundarni filter: Uložak filtera
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Područja primjene
- Pogodno za upotrebu u ATEX zoni 22
- Za male do srednje količine krutih tvari i prašine u klasi H
- Za najteže radove, prikladan čak i za usisavanje ljepljivih materijala