Industrijski usisavač IVM 40/12-1 H Z22

Mobilni industrijski usisavač srednje klase s EC turbinom. Pogodan za sigurno usisavanje finih i grubih čvrstih čestica u klasi prašine H i za upotrebu u ATEX zoni 22.

Za univerzalno usisavanje malih do srednjih količina finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima – u ATEX zoni 22: IVM 40/12-1 H Z22 industrijski usisavač srednje klase s jednim motorom, otporan na eksploziju i EC turbinom. Snažan i pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, posebno je kompaktan, robustan i izdržljiv, vrlo mobilan i okretan te idealan za primjene u kojima se moraju poštivati ​​određene sigurnosne mjere. Zahvaljujući inovativnom sustavu čišćenja filtera Pull and Clean, veliki zvjezdasti filter klase prašine M može se lako i praktično čistiti tijekom rada. Osim toga, usisavač je opremljen nizvodno certificiranim H patronskim filterom s prepoznavanjem filtera te je stoga certificiran i za klasu prašine H. Spremnik za sakupljanje i spremnik filtera stroja izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika.

Značajke i prednosti
Certificiran za ATEX Zonu 22
Certificiran za ATEX Zonu 22
Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Dust class H
Dust class H
Cjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
EC turbina s malim trošenjem
EC turbina s malim trošenjem
Dizajn bez četkica za rad bez trošenja. Pogodno za rad u tri smjene zahvaljujući minimalnom vijeku trajanja od 5000 sati.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
  • Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada.
  • Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Posjeduje ekstralarge zvjezdasti filtar i dodatni kartušni filter
  • Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
  • Maksimalna sigurnost zahvaljujući dvostupanjskom sustavu filtra s optimalnim stupnjem razdvajanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 40
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 1 x 1,2
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,6
Klasa prašine sekundarnog filtra H
Područje filtra za sekundarni filtar (m²) 1,6
Težina bez pribora (kg) 51
Težina uklj. ambalažu (kg) 51,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 645 x 655 x 1140

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Sekundarni filter: Uložak filtera
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Područja primjene
  • Pogodno za upotrebu u ATEX zoni 22
  • Za male do srednje količine krutih tvari i prašine u klasi H
  • Za najteže radove, prikladan čak i za usisavanje ljepljivih materijala
