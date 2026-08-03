Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22
Mobilni industrijski usisavač srednje klase, opremljen zvjezdastim filterom klase prašine M i EC turbinom, za usisavanje finih i grubih čvrstih čestica u ATEX zoni 22.
IVM 40/12-1 M Z22 industrijski usisavač srednje klase otporan na eksploziju, prikladan za univerzalno usisavanje malih do srednjih količina finih i grubih krutih tvari u industrijskim okruženjima - idealan je i za upotrebu u područjima sa strogim higijenskim zahtjevima i u ATEX zoni 22. Pouzdan, izdržljiv, kompaktan i mobilan stroj radi u jednofaznom načinu rada, opremljen je EC turbinom i koristi se u svakoj primjeni gdje se moraju poštivati posebne sigurnosne mjere. Veliki kotači olakšavaju transport do bilo kojeg mjesta. Zahvaljujući inovativnom sustavu čišćenja filtera Pull and Clean, veliki zvjezdasti filter klase prašine M može se lako i praktično čistiti tijekom rada. Spremnik za sakupljanje i spremnik filtera izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika.
Značajke i prednosti
Certificiran za ATEX Zonu 22Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
EC turbina s malim trošenjemDizajn bez četkica za rad bez trošenja. Pogodno za rad u tri smjene zahvaljujući minimalnom vijeku trajanja od 5000 sati.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
- Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada.
- Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vakuum (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|1 x 1,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dužina kabela (m)
|10
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,6
|Težina bez pribora (kg)
|50
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|50,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|645 x 655 x 1140
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Područja primjene
- Pogodno za upotrebu u ATEX zoni 22
- Za male do srednje količine krutih tvari i prašine klase M
- Za najteže radove, prikladan čak i za usisavanje ljepljivih materijala