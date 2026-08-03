IVM 40/12-1 M Z22 industrijski usisavač srednje klase otporan na eksploziju, prikladan za univerzalno usisavanje malih do srednjih količina finih i grubih krutih tvari u industrijskim okruženjima - idealan je i za upotrebu u područjima sa strogim higijenskim zahtjevima i u ATEX zoni 22. Pouzdan, izdržljiv, kompaktan i mobilan stroj radi u jednofaznom načinu rada, opremljen je EC turbinom i koristi se u svakoj primjeni gdje se moraju poštivati ​​posebne sigurnosne mjere. Veliki kotači olakšavaju transport do bilo kojeg mjesta. Zahvaljujući inovativnom sustavu čišćenja filtera Pull and Clean, veliki zvjezdasti filter klase prašine M može se lako i praktično čistiti tijekom rada. Spremnik za sakupljanje i spremnik filtera izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika.