Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22

Mobilni industrijski usisavač srednje klase, opremljen zvjezdastim filterom klase prašine M i EC turbinom, za usisavanje finih i grubih čvrstih čestica u ATEX zoni 22.

IVM 40/12-1 M Z22 industrijski usisavač srednje klase otporan na eksploziju, prikladan za univerzalno usisavanje malih do srednjih količina finih i grubih krutih tvari u industrijskim okruženjima - idealan je i za upotrebu u područjima sa strogim higijenskim zahtjevima i u ATEX zoni 22. Pouzdan, izdržljiv, kompaktan i mobilan stroj radi u jednofaznom načinu rada, opremljen je EC turbinom i koristi se u svakoj primjeni gdje se moraju poštivati ​​posebne sigurnosne mjere. Veliki kotači olakšavaju transport do bilo kojeg mjesta. Zahvaljujući inovativnom sustavu čišćenja filtera Pull and Clean, veliki zvjezdasti filter klase prašine M može se lako i praktično čistiti tijekom rada. Spremnik za sakupljanje i spremnik filtera izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22: Certificiran za ATEX Zonu 22
Certificiran za ATEX Zonu 22
Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22: EC turbina s malim trošenjem
EC turbina s malim trošenjem
Dizajn bez četkica za rad bez trošenja. Pogodno za rad u tri smjene zahvaljujući minimalnom vijeku trajanja od 5000 sati.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
  • Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada.
  • Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Vakuum (mbar/kPa) 239 / 23,9
Kapacitet spremnika (l) 40
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 1 x 1,2
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Dužina kabela (m) 10
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,6
Težina bez pribora (kg) 50
Težina uklj. ambalažu (kg) 50,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 645 x 655 x 1140

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22
Industrijski usisavač IVM 40/12-1 M Z22
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Područja primjene
  • Pogodno za upotrebu u ATEX zoni 22
  • Za male do srednje količine krutih tvari i prašine klase M
  • Za najteže radove, prikladan čak i za usisavanje ljepljivih materijala
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