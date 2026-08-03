Izdržljiv, robustan, kompaktan, mobilan: naš IVM 40/24-2 H ACD dvomotorni industrijski usisavač srednje klase za univerzalno usisavanje finih i grubih zapaljivih krutih tvari izvan ATEX zone. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki PTFE zvjezdasti filtar klase prašine M može se čistiti jednostavno, praktično i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra Pull and Clean bez isključivanja usisavača. Osim toga, stroj je opremljen H-filtrom i certificiran za klasu prašine H. Filtar i spremnici za sakupljanje industrijskog usisavača izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika i ima velike kotače za lakši transport .