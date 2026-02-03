Industrijski usisavač IVM 40/24-2 M ACD

Dvomotorni, mobilni i robusni industrijski usisavač srednje klase IVM 40/24-2 M ACD impresionira kada je u pitanju usisavanje fine i grube zapaljive prašine.

Izdržljiv, robustan, kompaktan, mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase s dva motora IVM 40/24-2 M ACD za univerzalno usisavanje finih i grubih zapaljivih krutih tvari izvan ATEX zone. Pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, a oba motora mogu se zasebno upravljati. Veliki, certificirani zvjezdasti filter klase prašine M može se jednostavno, praktično i pouzdano čistiti pomoću sustava čišćenja filtera Pull and Clean bez isključivanja usisavača. Certificirano Filter i sabirni spremnici industrijskog usisavača izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika i ima velike kotače za jednostavan transport.

Značajke i prednosti
Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljen s dva motora puhala
  • Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
  • Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 106 / 382
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Kapacitet spremnika (l) 40
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,5
Težina bez pribora (kg) 35,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 36,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 645 x 655 x 1150

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Područja primjene
  • Za prikupljanje zapaljivih vrsta prašine
