Izdržljiv, robustan, kompaktan, mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase s dva motora IVM 40/24-2 M ACD za univerzalno usisavanje finih i grubih zapaljivih krutih tvari izvan ATEX zone. Pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, a oba motora mogu se zasebno upravljati. Veliki, certificirani zvjezdasti filter klase prašine M može se jednostavno, praktično i pouzdano čistiti pomoću sustava čišćenja filtera Pull and Clean bez isključivanja usisavača. Certificirano Filter i sabirni spremnici industrijskog usisavača izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika i ima velike kotače za jednostavan transport.