Industrijski usisavač IVM 40/24-2 M ACD
Dvomotorni, mobilni i robusni industrijski usisavač srednje klase IVM 40/24-2 M ACD impresionira kada je u pitanju usisavanje fine i grube zapaljive prašine.
Izdržljiv, robustan, kompaktan, mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase s dva motora IVM 40/24-2 M ACD za univerzalno usisavanje finih i grubih zapaljivih krutih tvari izvan ATEX zone. Pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, a oba motora mogu se zasebno upravljati. Veliki, certificirani zvjezdasti filter klase prašine M može se jednostavno, praktično i pouzdano čistiti pomoću sustava čišćenja filtera Pull and Clean bez isključivanja usisavača. Certificirano Filter i sabirni spremnici industrijskog usisavača izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika i ima velike kotače za jednostavan transport.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljen s dva motora puhala
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,5
|Težina bez pribora (kg)
|35,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|36,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|645 x 655 x 1150
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Područja primjene
- Za prikupljanje zapaljivih vrsta prašine