Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap Me
Mokro/suhi usisavač visokih performansi s dva motora za profesionalnu upotrebu. Učinkovito čišćenje mlazom zraka ravnog nabranog filtra osigurava stalnu visoku snagu usisavanja.
NT 65/2 Ap Me usisavač je visokih performansi za mokro i suho usisavanje s ApClean tehnologijom za konstantno visoku snagu usisavanja i duge radne intervale. Robusni spremnik od nehrđajućeg čelika s kapacitetom od 65 litara također drži velike količine prljavštine. Usisavač ima kompaktno turbinsko kućište s integriranim poklopcem filtra za jednostavno uklanjanje velikog ravnog nabranog filtra. Učinkoviti poluautomatski sustav čišćenja filtra ApClean osigurava uvijek visoku snagu usisavanja, a istovremeno omogućuje dulje radne intervale i dug životni vijek filtra. NT 65/2 Ap Me također ima elektroničku kontrolu razine punjenja, koja jamči da maksimalna dopuštena razina punjenja nije prekoračena tijekom mokrog usisavanja. Zahvaljujući praktičnom sustavu kopči, dodaci se mogu brzo i jednostavno pričvrstiti na usisavač. Stroj je opremljen uređajem za odlaganje crijeva, držačem pribora i velikim prostorom za odlaganje (npr. za alat). Dva velika kotačića i dva upravljačka kotača daju NT 65/2 Ap Me svu potrebnu prenosivost.
Značajke i prednosti
Integrirana površina za odlaganjeZbog velike, integrirane površine za odlaganje na glavi kućišta, alat i pribor uvijek su dobro pospremljeni i uvijek na dohvat ruke.
Poluautomatsko čišćenje filteraPoluautomatsko čišćenje filtra učinkovito i trajno osigurava veliku snagu usisavanja.
Praktično odlaganje priboraSav pribor moguće je praktično pospremiti na uređaj pa je stoga uvijek na dohvat ruke. Jednostavno pričvršćenje usisnog crijeva i zakrivljene cijevi kod transporta i skladištenja.
Ugrađeno spremište za kabel
- Jednostavno postavljanje mrežnog kabela na kuku za kabel sprječava zapinjanje tijeko transporta.
Ergonomska izvlačna ručka
- Praktičan i jednostavan transport usisavača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|22
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|660 x 460 x 890
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
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