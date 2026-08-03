Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap Me

Mokro/suhi usisavač visokih performansi s dva motora za profesionalnu upotrebu. Učinkovito čišćenje mlazom zraka ravnog nabranog filtra osigurava stalnu visoku snagu usisavanja.

NT 65/2 Ap Me usisavač je visokih performansi za mokro i suho usisavanje s ApClean tehnologijom za konstantno visoku snagu usisavanja i duge radne intervale. Robusni spremnik od nehrđajućeg čelika s kapacitetom od 65 litara također drži velike količine prljavštine. Usisavač ima kompaktno turbinsko kućište s integriranim poklopcem filtra za jednostavno uklanjanje velikog ravnog nabranog filtra. Učinkoviti poluautomatski sustav čišćenja filtra ApClean osigurava uvijek visoku snagu usisavanja, a istovremeno omogućuje dulje radne intervale i dug životni vijek filtra. NT 65/2 Ap Me također ima elektroničku kontrolu razine punjenja, koja jamči da maksimalna dopuštena razina punjenja nije prekoračena tijekom mokrog usisavanja. Zahvaljujući praktičnom sustavu kopči, dodaci se mogu brzo i jednostavno pričvrstiti na usisavač. Stroj je opremljen uređajem za odlaganje crijeva, držačem pribora i velikim prostorom za odlaganje (npr. za alat). Dva velika kotačića i dva upravljačka kotača daju NT 65/2 Ap Me svu potrebnu prenosivost.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap Me: Integrirana površina za odlaganje
Integrirana površina za odlaganje
Zbog velike, integrirane površine za odlaganje na glavi kućišta, alat i pribor uvijek su dobro pospremljeni i uvijek na dohvat ruke.
Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap Me: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtra učinkovito i trajno osigurava veliku snagu usisavanja.
Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap Me: Praktično odlaganje pribora
Praktično odlaganje pribora
Sav pribor moguće je praktično pospremiti na uređaj pa je stoga uvijek na dohvat ruke. Jednostavno pričvršćenje usisnog crijeva i zakrivljene cijevi kod transporta i skladištenja.
Ugrađeno spremište za kabel
  • Jednostavno postavljanje mrežnog kabela na kuku za kabel sprječava zapinjanje tijeko transporta.
Ergonomska izvlačna ručka
  • Praktičan i jednostavan transport usisavača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 65
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 2760
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 10
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 22
Dimenzije (d × š × v) (mm) 660 x 460 x 890

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Papir
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap Me
Videos
Pribor
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH