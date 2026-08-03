NT 65/2 Ap Me usisavač je visokih performansi za mokro i suho usisavanje s ApClean tehnologijom za konstantno visoku snagu usisavanja i duge radne intervale. Robusni spremnik od nehrđajućeg čelika s kapacitetom od 65 litara također drži velike količine prljavštine. Usisavač ima kompaktno turbinsko kućište s integriranim poklopcem filtra za jednostavno uklanjanje velikog ravnog nabranog filtra. Učinkoviti poluautomatski sustav čišćenja filtra ApClean osigurava uvijek visoku snagu usisavanja, a istovremeno omogućuje dulje radne intervale i dug životni vijek filtra. NT 65/2 Ap Me također ima elektroničku kontrolu razine punjenja, koja jamči da maksimalna dopuštena razina punjenja nije prekoračena tijekom mokrog usisavanja. Zahvaljujući praktičnom sustavu kopči, dodaci se mogu brzo i jednostavno pričvrstiti na usisavač. Stroj je opremljen uređajem za odlaganje crijeva, držačem pribora i velikim prostorom za odlaganje (npr. za alat). Dva velika kotačića i dva upravljačka kotača daju NT 65/2 Ap Me svu potrebnu prenosivost.