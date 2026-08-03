Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Basic M

NT 30/1 Tact Te Basic M sigurno i pouzdano uklanja finu građevinsku prašinu koja se može udisati klase M. Kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje sa spremnikom od 30 litara.

Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se stvara opasna, ponekad udišljiva fina prašina svih vrsta. Zahvaljujući novom potpuno automatskom sustavu čišćenja filtera, naš kompaktni NT 30/1 Tact Te Basic M mokri i suhi usisavač uklanja neviđene količine fine prašine, a pritom jamči učinkovitost filtriranja od 99,9 posto. Ima "Wet & Dry" plosnati nabrani filter otporan na vlagu od PES vlaknastog materijala za usisavanje fine prašine, tekućina i grube prljavštine klase M. Čišćenje filtera i usisna snaga nadziru se i reguliraju u svakom trenutku elektronikom upravljanom senzorima. Uređaj je posebno prikladan za izravno usisavanje iz električnih alata koji stvaraju prašinu zahvaljujući integriranoj utičnici stroja s automatskim pokretanjem, kao i kompletnom antistatičkom sustavu (uklj. vodljivi pribor). Prašina koja se već nakupila na podu ili strojevima može se bez napora i potpuno usisati u robusnu posudu od 30 litara s metalnim kotačićima i odbojnikom pomoću novorazvijenog pribora koji je uvijek sigurno pohranjen na stroju.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Basic M: Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera. Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama. Minimizirana emisija buke.
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Basic M: Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 posto
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 posto
Gotovo potpuno odstranjivanje sitne prašine jamči čista i sigurna radna mjesta.
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Basic M: Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
Povećana sigurnost korisnika. Rasipanje elektrostatskog naboja. Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
  • Učinkovitost filtracije od 99,9%.
  • Elektronsko praćenje protoka.
  • Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
  • Certificiran za klasu prašine M. Postotak odvajanja prašine: 99,9%
  • PES vlaknasti materijal: otporan na truljenje i izdržljiv
  • Efikasno usisavanje čak i s velikim količinama prljavštine i tekućine
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 14,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 18,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 370 x 580

Opseg isporuke

  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
  • Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
  • Klasa prašine: M
  • Materijal spremnika: Plastika
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Basic M
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Basic M
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Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
  • Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
  • Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
  • Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
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