Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se stvara opasna, ponekad udišljiva fina prašina svih vrsta. Zahvaljujući novom potpuno automatskom sustavu čišćenja filtera, naš kompaktni NT 30/1 Tact Te Basic M mokri i suhi usisavač uklanja neviđene količine fine prašine, a pritom jamči učinkovitost filtriranja od 99,9 posto. Ima "Wet & Dry" plosnati nabrani filter otporan na vlagu od PES vlaknastog materijala za usisavanje fine prašine, tekućina i grube prljavštine klase M. Čišćenje filtera i usisna snaga nadziru se i reguliraju u svakom trenutku elektronikom upravljanom senzorima. Uređaj je posebno prikladan za izravno usisavanje iz električnih alata koji stvaraju prašinu zahvaljujući integriranoj utičnici stroja s automatskim pokretanjem, kao i kompletnom antistatičkom sustavu (uklj. vodljivi pribor). Prašina koja se već nakupila na podu ili strojevima može se bez napora i potpuno usisati u robusnu posudu od 30 litara s metalnim kotačićima i odbojnikom pomoću novorazvijenog pribora koji je uvijek sigurno pohranjen na stroju.