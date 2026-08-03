Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Basic M
NT 30/1 Tact Te Basic M sigurno i pouzdano uklanja finu građevinsku prašinu koja se može udisati klase M. Kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje sa spremnikom od 30 litara.
Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se stvara opasna, ponekad udišljiva fina prašina svih vrsta. Zahvaljujući novom potpuno automatskom sustavu čišćenja filtera, naš kompaktni NT 30/1 Tact Te Basic M mokri i suhi usisavač uklanja neviđene količine fine prašine, a pritom jamči učinkovitost filtriranja od 99,9 posto. Ima "Wet & Dry" plosnati nabrani filter otporan na vlagu od PES vlaknastog materijala za usisavanje fine prašine, tekućina i grube prljavštine klase M. Čišćenje filtera i usisna snaga nadziru se i reguliraju u svakom trenutku elektronikom upravljanom senzorima. Uređaj je posebno prikladan za izravno usisavanje iz električnih alata koji stvaraju prašinu zahvaljujući integriranoj utičnici stroja s automatskim pokretanjem, kao i kompletnom antistatičkom sustavu (uklj. vodljivi pribor). Prašina koja se već nakupila na podu ili strojevima može se bez napora i potpuno usisati u robusnu posudu od 30 litara s metalnim kotačićima i odbojnikom pomoću novorazvijenog pribora koji je uvijek sigurno pohranjen na stroju.
Značajke i prednosti
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filteraJamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera. Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama. Minimizirana emisija buke.
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 postoGotovo potpuno odstranjivanje sitne prašine jamči čista i sigurna radna mjesta.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priboromPovećana sigurnost korisnika. Rasipanje elektrostatskog naboja. Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
- Učinkovitost filtracije od 99,9%.
- Elektronsko praćenje protoka.
- Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
- Certificiran za klasu prašine M. Postotak odvajanja prašine: 99,9%
- PES vlaknasti materijal: otporan na truljenje i izdržljiv
- Efikasno usisavanje čak i s velikim količinama prljavštine i tekućine
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|14,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|18,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|560 x 370 x 580
Opseg isporuke
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Pregib: električno vodljivo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
- Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
- Klasa prašine: M
- Materijal spremnika: Plastika
Videos
Područja primjene
- Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
- Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.