Prilikom renovacije starih zgrada često se oslobađaju azbest i druge opasne i kancerogene tvari koje se moraju odmah ukloniti. NT 30/1 Tact Te H ACD idealan je usisavač za mokro i suho čišćenje za tu svrhu. Testiran je i odobren prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021 za usisavanje zapaljive prašine i za sve prašine klase H. Njegov kompaktan, mobilan dizajn čini ga idealnim za poslove gdje je potreban na više različitih lokacija. S čistivim ravnim naboranim filterom Safety/HEPA, opasne prašine mogu se sigurno uhvatiti u sigurnosnu filter vrećicu ili PE vrećicu za odlaganje; dok se velike količine manje opasne prašine mogu usisati izravno u spremnik. Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera osigurava dosljedno visoku usisnu snagu održavajući filtere čistima u svakom trenutku. Praktična utičnica za uređaje s automatskim pokretanjem, kao i antistatički sustav s vodljivim priborom zaokružuju pametni koncept naše NT 30/1 Tact Te H ACD.tičke utičnice s automatskim pokretanjem, kao i potpuno antistatički dizajn s vodljivim priborom zaokružuju pametni koncept naše NT 30/1 Tact Te H.