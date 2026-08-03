Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te H ACD

S zajamčenom učinkovitošću filtracije od 99,995% i ACD certifikatom, usisavač za mokro i suho usisavanje prvi je izbor kada je u pitanju uklanjanje opasne prašine klase prašine H.

Prilikom renovacije starih zgrada često se oslobađaju azbest i druge opasne i kancerogene tvari koje se moraju odmah ukloniti. NT 30/1 Tact Te H ACD idealan je usisavač za mokro i suho čišćenje za tu svrhu. Testiran je i odobren prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021 za usisavanje zapaljive prašine i za sve prašine klase H. Njegov kompaktan, mobilan dizajn čini ga idealnim za poslove gdje je potreban na više različitih lokacija. S čistivim ravnim naboranim filterom Safety/HEPA, opasne prašine mogu se sigurno uhvatiti u sigurnosnu filter vrećicu ili PE vrećicu za odlaganje; dok se velike količine manje opasne prašine mogu usisati izravno u spremnik. Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera osigurava dosljedno visoku usisnu snagu održavajući filtere čistima u svakom trenutku. Praktična utičnica za uređaje s automatskim pokretanjem, kao i antistatički sustav s vodljivim priborom zaokružuju pametni koncept naše NT 30/1 Tact Te H ACD.tičke utičnice s automatskim pokretanjem, kao i potpuno antistatički dizajn s vodljivim priborom zaokružuju pametni koncept naše NT 30/1 Tact Te H.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te H ACD: Sustav filtriranja s filtrom H i sustav čišćenja filtra Tact
Sustav filtriranja s filtrom H i sustav čišćenja filtra Tact
Izravno usisavanje manje opasne prašine u spremnik. Učinkovitost filtriranja: 99,995 posto. Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtra.
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te H ACD: Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519
Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519
Za prašinu koja sadrži azbest u Njemačkoj se smiju koristiti samo sigurnosni usisavači s ovim dopuštenjem.
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te H ACD: ACD certifikat
ACD certifikat
Odobreno za usisavanje zapaljive prašine. Certificirano prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana sigurnost korisnika.
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
  • Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera.
  • Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama.
  • Minimizirana emisija buke.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
  • Povećana sigurnost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatskog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Sigurnosni usisivač klase prašine H
  • Učinkovitost filtracije od 99,995%.
  • Elektronsko praćenje protoka.
  • Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Sigurnosni/HEPA plosnati naborani filter
  • Certificirano za klasu prašine H. Stupanj odvajanja prašine: 99,995%.
  • PES vlaknasti materijal s dvostrukim PTFE premazom: otporan na truljenje i vlagu.
  • Idealno za usisavanje tekućina, fine prašine i grube prljavštine.
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 14,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 19,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 370 x 580

Opseg isporuke

  • Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: PTFE HEPA
  • Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
  • Materijal spremnika: Plastika
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te H ACD
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te H ACD
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Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
  • Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
  • Odobrenje za uklanjanje azbesta u skladu s njemačkom uredbom o sigurnosti i zdravlju na radu TRGS 519
  • Prikladno za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (Uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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