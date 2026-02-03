Mokro suhi usisavač NT 75/1 Me Ec M Z22
Sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec M Z22 klase prašine M certificiran u skladu s ATEX 2014/34/EU (ispitni institut IBExU) za upotrebu u potencijalno eksplozivnim područjima označena zonom 22.
Certificiran u skladu s obvezujućom EU direktivom ATEX 2014/34/EU od strane neovisnog i renomiranog instituta za ispitivanje IBExU, sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22 prikladan je za uklanjanje zapaljive i druge prašine klase prašine M u eksplozivna područja Zone 22. EC motor bez četkica jamči životni vijek od 5000 sati. Potpuno uzemljeni dizajn i odgovarajući vodljivi dodaci učinkoviti su u sprječavanju elektrostatičkog pražnjenja. Zahvaljujući spremniku od 75 litara izrađenom od nehrđajućeg čelika i robusnoj šasiji s podesivom ručkom za guranje, velike količine prašine, grube prljavštine ili tekućine mogu se lako ukloniti iz opasne zone prije nego što se sigurno odlože. NT 75/1 Me Ec M Z22 ima Wet & Dry ravni naborani filtar za klasu prašine M, koji jamči razinu zadržavanja prašine od 99,9 posto, a prikladan je i za usisavanje tekućina. Usisavač za mokro i suho usisavanje također je prikladan i odobren za upotrebu bez filtar vrećice ili vrećice za odlaganje, kada je to potrebno – za to treba koristiti dodatni Woodov uložni filtar, koji je posebno razvijen za usisavanje vlaknaste prašine bez filtar vrećice.
Značajke i prednosti
Certificirano za zonu 22 kako je definirano ATEX Direktivom 2014/34/EU (ispitni institut IBExU)Najviša razina sigurnosti korisnika u potencijalno eksplozivnim područjima zone 22. Prikladno za uklanjanje prašine klase prašine M.
EC motor bez četkicaVisoka otpornost na habanje i dug život (5000 sati).
Antistatički sustavKontinuirani antistatički sustav s električno vodljivim priborom.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
- PES filtar s ravnim naborima klase prašine M pouzdano zadržava 99,9 posto svih čestica.
- Filter izrađen od PES materijala otpornog na vlagu.
- Odobreno za usisavanje prašine klase M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Kapacitet spremnika (l)
|75
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1000
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|76
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|25,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|31,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|695 x 540 x 1012
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Pregib: električno vodljivo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Posuda od nehrđajućeg čelika
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
- Izvlačna ručka
Oprema
- Antistatički sustav
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Klasa prašine: M
- Materijal spremnika: Nehrđajući čelik
Videos
Područja primjene
- Sigurnosni usisavač za korištenje u zoni 22 potencijalno eksplozivnih područja
- Certificirano za razrede prašine M i L