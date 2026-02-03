Certificiran u skladu s obvezujućom EU direktivom ATEX 2014/34/EU od strane neovisnog i renomiranog instituta za ispitivanje IBExU, sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22 prikladan je za uklanjanje zapaljive i druge prašine klase prašine M u eksplozivna područja Zone 22. EC motor bez četkica jamči životni vijek od 5000 sati. Potpuno uzemljeni dizajn i odgovarajući vodljivi dodaci učinkoviti su u sprječavanju elektrostatičkog pražnjenja. Zahvaljujući spremniku od 75 litara izrađenom od nehrđajućeg čelika i robusnoj šasiji s podesivom ručkom za guranje, velike količine prašine, grube prljavštine ili tekućine mogu se lako ukloniti iz opasne zone prije nego što se sigurno odlože. NT 75/1 Me Ec M Z22 ima Wet & Dry ravni naborani filtar za klasu prašine M, koji jamči razinu zadržavanja prašine od 99,9 posto, a prikladan je i za usisavanje tekućina. Usisavač za mokro i suho usisavanje također je prikladan i odobren za upotrebu bez filtar vrećice ili vrećice za odlaganje, kada je to potrebno – za to treba koristiti dodatni Woodov uložni filtar, koji je posebno razvijen za usisavanje vlaknaste prašine bez filtar vrećice.