Mokro suhi usisavač NT 50/1 K

Zahvaljujući pumpi za otpadnu vodu i Geka priključku, usisavač za mokro i suho usisavanje NT 50/1 K idealan je za brzo uklanjanje velikih količina tekućine u građevinarstvu ili industriji.

Bilo na gradilištima ili u industrijskim postrojenjima, Kärcherov usisavač za mokro i suho usisavanje NT 50/1 K posebno je dizajniran za brzo uklanjanje velikih količina vode. Zahvaljujući snažnoj pumpi za odlaganje, može podnijeti više od 300 litara prljave vode u minuti, uključujući grubu prljavštinu do veličine čestica od 20 milimetara. Standardna Geka spojka osigurava njegovu kompatibilnost s ovim široko korištenim sustavom spojnica za crijeva za vodu. Turbina i pumpa za odlaganje zaštićene su od oštećenja ili začepljenja učinkovitim filtrima za grubu prljavštinu kako bi se spriječilo usisavanje sitnih dijelova, kamenja, lišća ili ostataka građevinskog materijala. Metalni upravljački valjci/kotačići na robusnom spremniku od 50 litara i kontinuirano podesivo guranje ručka osigurava visoku prenosivost i lak transport usisavača NT 50/1 K od vozila do mjesta uporabe i natrag.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 50/1 K: Integrirana pumpa za prljavu vodu
Integrirana pumpa za prljavu vodu
Mokro suhi usisavač NT 50/1 K: Integrirana košara za filter za krupnu prljavštinu za zaštitu pumpe
Integrirana košara za filter za krupnu prljavštinu za zaštitu pumpe
Mokro suhi usisavač NT 50/1 K: Prsten za lažni zrak za regulaciju usisne moći
Prsten za lažni zrak za regulaciju usisne moći
Crijevo za ispuštanje
Integrirani filtar grube nečistoće za zaštitu turbine
Visokokvalitetni pribor
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar) 273
Kapacitet spremnika (l) 50
Snaga uzimanja (W) 1200
Snaga pumpe za zbrinjavanje (W) 1100
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 28
Težina uklj. ambalažu (kg) 32,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 370 x 1045

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: Otporno na ulja
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar za grubu nečistoću
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Crijevo za ispuštanje
  • Integrirana pumpa za zbrinjavanje
  • Klasa zaštite: I
Mokro suhi usisavač NT 50/1 K
Područja primjene
  • Gradilišta
  • Industrija
Pribor
