Bilo na gradilištima ili u industrijskim postrojenjima, Kärcherov usisavač za mokro i suho usisavanje NT 50/1 K posebno je dizajniran za brzo uklanjanje velikih količina vode. Zahvaljujući snažnoj pumpi za odlaganje, može podnijeti više od 300 litara prljave vode u minuti, uključujući grubu prljavštinu do veličine čestica od 20 milimetara. Standardna Geka spojka osigurava njegovu kompatibilnost s ovim široko korištenim sustavom spojnica za crijeva za vodu. Turbina i pumpa za odlaganje zaštićene su od oštećenja ili začepljenja učinkovitim filtrima za grubu prljavštinu kako bi se spriječilo usisavanje sitnih dijelova, kamenja, lišća ili ostataka građevinskog materijala. Metalni upravljački valjci/kotačići na robusnom spremniku od 50 litara i kontinuirano podesivo guranje ručka osigurava visoku prenosivost i lak transport usisavača NT 50/1 K od vozila do mjesta uporabe i natrag.