Mokro suhi usisavač NT 48/1
Kod ovog se uređaja radi o iznimno robusnom, funkcionalnom i jakom mokro/suhom usisavaču s optimalnim ergonomskim svojstvima, kompaktne izvedbe, razvijenom specijalno za posebne potrebe čistača zgrada, automobilske industrije i obrtništva.
NT 48/1 ima volumen spremnika 48 litara. Uređaj je opremljen integriranom kvačicom za mrežni kabel na glavi turbine, prihvatnikom pribora za usisne cijevi, kao i podnom mlaznicom i mlaznicom za fuge na spremniku. Veliki uložni filtar površine 0,8 m² osigurava konstantno veliki učinak usisavanja. Pouzdani sustav s plovkom osigurava pravovremeni prekid strujanja zraka kod usisavanja svih tekućina. Zbog velike površine za odlaganje na glavi kućišta moguće je odložiti alat ili drugi pribor, tako da je uvijek na dohvat ruke. NT 48/1 dodatno je opremljen ispusnim crijevom i robusnim voznim postoljem s velikim kotačima i upravljačkim kotačima. Ručna kočnica i integrirani utori za hvatanje na spremniku omogućuju jednostavan transport.
Značajke i prednosti
Pražnjenje spremnikaZahvaljujući lako pristupačnom ispusnom crijevu, usisane tekućine moguće je komforno zbrinuti.
Prihvatnik za priborNa stražnjoj strani uređaja moguće je fiksiranje pribora direktno na spremniku.
Stabilne metalne spojnice zatvaračaPosebno robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Kvačica za kabel
- Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet spremnika (l)
|48
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|71
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|10,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|490 x 390 x 780
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
- Crijevo za ispuštanje
Oprema
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje