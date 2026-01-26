NT 48/1 ima volumen spremnika 48 litara. Uređaj je opremljen integriranom kvačicom za mrežni kabel na glavi turbine, prihvatnikom pribora za usisne cijevi, kao i podnom mlaznicom i mlaznicom za fuge na spremniku. Veliki uložni filtar površine 0,8 m² osigurava konstantno veliki učinak usisavanja. Pouzdani sustav s plovkom osigurava pravovremeni prekid strujanja zraka kod usisavanja svih tekućina. Zbog velike površine za odlaganje na glavi kućišta moguće je odložiti alat ili drugi pribor, tako da je uvijek na dohvat ruke. NT 48/1 dodatno je opremljen ispusnim crijevom i robusnim voznim postoljem s velikim kotačima i upravljačkim kotačima. Ručna kočnica i integrirani utori za hvatanje na spremniku omogućuju jednostavan transport.