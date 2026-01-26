Mokro suhi usisavač NT 48/1

Kod ovog se uređaja radi o iznimno robusnom, funkcionalnom i jakom mokro/suhom usisavaču s optimalnim ergonomskim svojstvima, kompaktne izvedbe, razvijenom specijalno za posebne potrebe čistača zgrada, automobilske industrije i obrtništva.

NT 48/1 ima volumen spremnika 48 litara. Uređaj je opremljen integriranom kvačicom za mrežni kabel na glavi turbine, prihvatnikom pribora za usisne cijevi, kao i podnom mlaznicom i mlaznicom za fuge na spremniku. Veliki uložni filtar površine 0,8 m² osigurava konstantno veliki učinak usisavanja. Pouzdani sustav s plovkom osigurava pravovremeni prekid strujanja zraka kod usisavanja svih tekućina. Zbog velike površine za odlaganje na glavi kućišta moguće je odložiti alat ili drugi pribor, tako da je uvijek na dohvat ruke. NT 48/1 dodatno je opremljen ispusnim crijevom i robusnim voznim postoljem s velikim kotačima i upravljačkim kotačima. Ručna kočnica i integrirani utori za hvatanje na spremniku omogućuju jednostavan transport.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 48/1: Pražnjenje spremnika
Pražnjenje spremnika
Zahvaljujući lako pristupačnom ispusnom crijevu, usisane tekućine moguće je komforno zbrinuti.
Mokro suhi usisavač NT 48/1: Prihvatnik za pribor
Prihvatnik za pribor
Na stražnjoj strani uređaja moguće je fiksiranje pribora direktno na spremniku.
Mokro suhi usisavač NT 48/1: Stabilne metalne spojnice zatvarača
Stabilne metalne spojnice zatvarača
Posebno robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Kvačica za kabel
  • Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 48
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 10,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 14,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 490 x 390 x 780

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Papir
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES
  • Crijevo za ispuštanje

Oprema

  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 48/1
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH