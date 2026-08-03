Svakodnevni, teški radovi na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahtjeve za radnike i opremu. Naš mokro/suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Adv udovoljava ovim zahtjevima na najbolji način. Kompaktan stručnjak za sitnu prašinu sa svojim stabilnim spremnikom od 30 l, robusnim metalnim kotačićima i odbojnikom te dokazanim sustavom čišćenja filtra Tact osigurava usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uvjetima bez prekida. Također PES filtar s ravnim naborima neosjetljiv na vlagu pridonosi radnoj okolini bez prašine. Radnici i također drugi korisnici cijene lako rukovanje i jednostavno biranje programa usisavanja uz pomoć novorazvijene okretne sklopke i kontinuiranu regulaciju broja okretaja. Uređaj je potpuno opremljen novorazvijenim i poboljšanim priborom koji se može praktično spremiti u integrirani prihvat usisnog crijeva i pribora. Zahvaljujući utičnici na uređaju s automatskim uključenjem/isključenjem olakšava se rad s električnim alatima.