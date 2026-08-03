Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Adv L

Favorit za obrtnike među usisavačima za mokro/suho usisavanje: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv s utičnicom uređaja (automatsko uključenje/isključenje) i čišćenjem filtra Tact za rad bez prekidanja.

Svakodnevni, teški radovi na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahtjeve za radnike i opremu. Naš mokro/suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Adv udovoljava ovim zahtjevima na najbolji način. Kompaktan stručnjak za sitnu prašinu sa svojim stabilnim spremnikom od 30 l, robusnim metalnim kotačićima i odbojnikom te dokazanim sustavom čišćenja filtra Tact osigurava usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uvjetima bez prekida. Također PES filtar s ravnim naborima neosjetljiv na vlagu pridonosi radnoj okolini bez prašine. Radnici i također drugi korisnici cijene lako rukovanje i jednostavno biranje programa usisavanja uz pomoć novorazvijene okretne sklopke i kontinuiranu regulaciju broja okretaja. Uređaj je potpuno opremljen novorazvijenim i poboljšanim priborom koji se može praktično spremiti u integrirani prihvat usisnog crijeva i pribora. Zahvaljujući utičnici na uređaju s automatskim uključenjem/isključenjem olakšava se rad s električnim alatima.

Značajke i prednosti
Automatski sustav čišćenja filtra Tact
  • Za dosljedno visok kapacitet usisne moći i filtriranja
  • Automatsko čišćenje filtera s snažnim udarima zraka
  • Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Spojnica za alat sa zračnim pomakom i gumenim nastavkom
  • Novi nastavak za alat osigurava optimalnu povezanost s električnim alatom.
  • Preko okretnog prstena na osnovnom tijelu nastavka moguće je regulirati usisnu snagu.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Mogućnost komfornog bočnog pospremanja mlaznice za fuge i nastavak za alat
  • Zahvaljujući integriranom pretincu za pospremanje, pribor se neće izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 13,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 18,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 370 x 580

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Adv L
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Adv L
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Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
  • Također idealno za trgovce i žene
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