Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Adv L
Favorit za obrtnike među usisavačima za mokro/suho usisavanje: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv s utičnicom uređaja (automatsko uključenje/isključenje) i čišćenjem filtra Tact za rad bez prekidanja.
Svakodnevni, teški radovi na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahtjeve za radnike i opremu. Naš mokro/suhi usisavač NT 30/1 Tact Te Adv udovoljava ovim zahtjevima na najbolji način. Kompaktan stručnjak za sitnu prašinu sa svojim stabilnim spremnikom od 30 l, robusnim metalnim kotačićima i odbojnikom te dokazanim sustavom čišćenja filtra Tact osigurava usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uvjetima bez prekida. Također PES filtar s ravnim naborima neosjetljiv na vlagu pridonosi radnoj okolini bez prašine. Radnici i također drugi korisnici cijene lako rukovanje i jednostavno biranje programa usisavanja uz pomoć novorazvijene okretne sklopke i kontinuiranu regulaciju broja okretaja. Uređaj je potpuno opremljen novorazvijenim i poboljšanim priborom koji se može praktično spremiti u integrirani prihvat usisnog crijeva i pribora. Zahvaljujući utičnici na uređaju s automatskim uključenjem/isključenjem olakšava se rad s električnim alatima.
Značajke i prednosti
Automatski sustav čišćenja filtra Tact
- Za dosljedno visok kapacitet usisne moći i filtriranja
- Automatsko čišćenje filtera s snažnim udarima zraka
- Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Spojnica za alat sa zračnim pomakom i gumenim nastavkom
- Novi nastavak za alat osigurava optimalnu povezanost s električnim alatom.
- Preko okretnog prstena na osnovnom tijelu nastavka moguće je regulirati usisnu snagu.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Mogućnost komfornog bočnog pospremanja mlaznice za fuge i nastavak za alat
- Zahvaljujući integriranom pretincu za pospremanje, pribor se neće izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|13,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|18,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|560 x 370 x 580
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Pregib: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
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Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje
- Također idealno za trgovce i žene
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