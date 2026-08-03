Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te L
Profesionalni mokro-suhi usisavač NT 50/1 Tact Te s raskošnom opremom. Uključuje spremnik 50 l s pomičnom izvlačnom ručkom i ispusno crijevo, kao i integriranu utičnicu za uređaje.
Sitna prašina, gruba nečistoća, tekućine: Naš mokro-suhi usisavač NT 50/1 Tact Te ne preza pred ničim. Sa svojim spremnikom veličine 50 litara s odbojnikom, metalnim upravljačkim kotačićima i ispusnim crijevom otpornim na ulja, kao i izvlačnom ručkom s namještanjem po visini, optimalno je prikladan za čišćenje radnih mjesta i strojeva u proizvodnji, radionici i na gradilištu. Time je ovaj uređaj predodređen za posebno zahtjevne kupce s područja industrije i graditeljstva, koji se svakodnevno oslanjaju na profesionalne strojeve i cijene rad bez prekida i bez prašine. To osiguravaju, između ostalog, dokazani sustav čišćenja filtra Tact kao i PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu. Integrirana utičnica za uređaje s automatikom za uključenje/isključenje olakšavaju rad s električnim alatima, dok novi centralni okretni prekidač omogućuje jednostavan odabir programa usisavanja, a broj okretaja moguće je kontinuirano namještati putem zasebnog okretnog gumba. Opsežni, također novo razvijeni pribor uključen je u serijsku opremu te se može praktično pospremiti u integrirani prihvatnik za usisno crijevo i pribor.
Značajke i prednosti
Pomična, ergonomska izvlačna ručkaPomična izvlačna ručka se zahvaljujući brzom zatvaraču prilagođava veličini tijela korisnika. Za pospremanje uređaja na malo mjesta izvlačnu ručku jednostavno sklopiti sasvim prema dolje.
Ispusno crijevo otporno na uljeIntegrirano ispusno crijevo otporno na ulje, za praktično izlijevanje tekućina.
Široka podna mlaznica s umetcima koji se brzo mijenjajuPodna mlaznica s umetcima u obliku četke i gumene trake. Jednostavan prelazak s mokrog na suho usisavanje i obrnuto.
Centralni okretni prekidač
- Programi usisavanja praktično se mijenjaju putem centralnog okretnog prekidača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|18,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|24
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
- Izvlačna ručka
Oprema
- Klasa prašine: L
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički priprema
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
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Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
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