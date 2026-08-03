Sitna prašina, gruba nečistoća, tekućine: Naš mokro-suhi usisavač NT 50/1 Tact Te ne preza pred ničim. Sa svojim spremnikom veličine 50 litara s odbojnikom, metalnim upravljačkim kotačićima i ispusnim crijevom otpornim na ulja, kao i izvlačnom ručkom s namještanjem po visini, optimalno je prikladan za čišćenje radnih mjesta i strojeva u proizvodnji, radionici i na gradilištu. Time je ovaj uređaj predodređen za posebno zahtjevne kupce s područja industrije i graditeljstva, koji se svakodnevno oslanjaju na profesionalne strojeve i cijene rad bez prekida i bez prašine. To osiguravaju, između ostalog, dokazani sustav čišćenja filtra Tact kao i PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu. Integrirana utičnica za uređaje s automatikom za uključenje/isključenje olakšavaju rad s električnim alatima, dok novi centralni okretni prekidač omogućuje jednostavan odabir programa usisavanja, a broj okretaja moguće je kontinuirano namještati putem zasebnog okretnog gumba. Opsežni, također novo razvijeni pribor uključen je u serijsku opremu te se može praktično pospremiti u integrirani prihvatnik za usisno crijevo i pribor.