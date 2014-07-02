Mokro suhi usisavač NT 65/2 Tact²
Velika mobilnost i snaga, izdržljivost, robusnost i mnoštvo praktičnih obilježja opreme čine Kärcher Tact²-usisavač traženim stručnjakom i uređajem za sve namjene. Pri tome NT 65/2 Tact² u serijskoj izvedbi ima kompletan Antistatik-paket. Olakšanje u radu koje ne treba podcijeniti, svuda gdje je potrebno redovito uklanjati velike količine sitne prašine.
Kärcher predstavlja Tact² – novu vrhunsku klasu profesionalnih mokro/suhih usisavača. Ovaj daljnji razvoj pouzdanog Tact-sustava za čišćenje filtra dostiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno velika snaga usisavanja zbog dva motora i dugotrajnosti filtra za kontinuirani rad, a da se praktično uopće ne mora misliti na zamjenu filtra. Kärcher mokro-suhi usisavači s Tact² sustavom su kompletni sustavi za uklanjanje velikih količina sitne prašine, ali isto tako i grube nečistoće i vode. S različitim verzijama ova obitelj usisavača nudi optimalna rješenja za mnoga područja primjene kod kojih je bitna konstantno velika snaga usisavanja: u građevinarstvu, u sektoru živežnih namirnica, u automobilskom segmentu i općenito u industriji.
Značajke i prednosti
Jednostavno tamo i opet natragNamjestiva izvlačna ručka i veliki kotači jamče jednostavan transport do mjesta primjene čak i po neravnoj podlozi.
Inteligentno pospremanje priboraTako je moguće, neovisno o smjeru i brzo fiksirati, primjerice, mlaznicu za pod.
Automatsko čišćenje filtra Tact²Novi filtar s ravnim naborima može se izvaditi s čiste strane, a podijeljen je na dvije polovice, koje se naizmjenično čiste ciljanim udarima zraka. Sitna prašina ne može začepiti filtar. Strujanje zraka ostaje dugo vremena konstantno visoko. Više od 1000 kg fine prašine kategorije A može biti usisano bez potrebe za zamjenom filtera.
Zaštićeno i na dohvat ruke
- Na glavi se mogu dobro i sigurno odložiti alati jednako kao i sitni dijelovi i boce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|24,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|31,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|575 x 490 x 880
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Pregib: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Antistatički sustav
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact²
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje