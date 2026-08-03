Kärcher držač krpe za prašinu od 60 cm je lagan i rotirajući držač krpe za prašinu za 360° (60 cm). Budući da se pamučne krpe mogu lagano skupiti tijekom pranja pod određenim okolnostima, nosači za pričvršćivanje mogu se individualno prilagoditi. Fleksibilni priključak ručke znači da je držač krpe za prašinu idealan za čišćenje velikih površina ispunjenih predmetima i namještajem. Osim toga, lako je dosegnuti kutove i rubove – što omogućuje učinkovito brisanje prašine. Mala težina držača za brisanje prašine omogućuje korisnicima rad bez napora i umora.