Držač krpe za prašinu 60 cm

Lagani i 360° rotirajući držač krpe za prašinu (60 cm) za krpe za prašinu (60 cm). Idealno za kemijsko čišćenje velikih površina ispunjenih predmetima i namještajem.

Kärcher držač krpe za prašinu od 60 cm je lagan i rotirajući držač krpe za prašinu za 360° (60 cm). Budući da se pamučne krpe mogu lagano skupiti tijekom pranja pod određenim okolnostima, nosači za pričvršćivanje mogu se individualno prilagoditi. Fleksibilni priključak ručke znači da je držač krpe za prašinu idealan za čišćenje velikih površina ispunjenih predmetima i namještajem. Osim toga, lako je dosegnuti kutove i rubove – što omogućuje učinkovito brisanje prašine. Mala težina držača za brisanje prašine omogućuje korisnicima rad bez napora i umora.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Vrsta prljavštine Labava prljavština
Uporaba tekstila Tekstil izdržljiv
Radna širina (cm) 60
Materijal Čelik, pocinčani / PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š) (mm) 600 x 150
Držač krpe za prašinu 60 cm
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Podno suho čišćenje
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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