Parni usisavač SGV 8/5

SGV 8/5* jednostavan za korištenje je parni čistač i mokri usisavač u jednom. Sadrži sedam načina rada, informativni zaslon i mnoštvo dodataka.

Parni usisavač SGV 8/5 jednostavan za korištenje daje impresivne rezultate čišćenja zahvaljujući visokom tlaku pare (8 bara), temperaturi tople vode od cca. 70 °C i trostupanjska kontrola protoka pare. Čišćenje je ekološki prihvatljivo i potpuno bez kemikalija. Praktična funkcija samočišćenja SGV 8/5 jamči dugotrajnu higijensku čistoću. Još jedna istaknuta prednost stroja je koliko je lako i praktično njime upravljati, na primjer putem zaslona koji prikazuje radni status i sve servisne poruke/poruke o pogrešci. Sedam različitih načina rada pare/vakuuma može se odabrati brzo i jednostavno pomoću okretnog prekidača EASY Operation, dok ergonomski pištolj za paru/usisavanje omogućuje izravno i fleksibilno upravljanje protokom pare, načinom ispiranja i funkcijom vakuuma tijekom rada. Energetski učinkovit način rada eco!efficiency sa smanjenom bukom također ga čini prikladnim za rad u područjima osjetljivim na buku. Sveobuhvatan izbor pribora pohranjen je na samom stroju i zaštićen od prljavštine, što znači da je uvijek pri ruci bez potrebe za traženjem.

Značajke i prednosti
Parni usisavač SGV 8/5: Održive i izvanredne performanse čišćenja
Održive i izvanredne performanse čišćenja
Posebno visok tlak pare (8 bara), temperatura tople vode cca. 70 °C i izvrsna usisna snaga. Lako, brzo, učinkovito i bez upotrebe kemikalija uklanja najtvrdokornije nečistoće. Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj.
Parni usisavač SGV 8/5: Okretni prekidač EASY Operation sa sedam načina rada
Okretni prekidač EASY Operation sa sedam načina rada
Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom. Pari/usisava sa/bez eco!efficiency načina i stroja za samočišćenje. Prekidač za uključivanje/isključivanje, hladna voda, korištenje s deterdžentom, ispiranje.
Parni usisavač SGV 8/5: Parno/usisno crijevo s parnim/usisnim pištoljem
Parno/usisno crijevo s parnim/usisnim pištoljem
Osobito jednostavan za korištenje rotacijski i tlačni prekidač za upravljanje raznim funkcijama. Nudi trostupanjsku kontrolu protoka pare, rad s hladnom i toplom vodom i istovremeno usisavanje. Ušteda vremena: način rada se može prilagoditi tijekom rada. Nema potrebe za prekidom procesa čišćenja.
Prikladan zaslon
  • Radni status je prikazan na zaslonu ili kao tekst ili kao trakasti grafikon.
  • Servisne informacije o naznačenim intervalima održavanja, kao što je "Uklanjanje kamenca".
  • Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
eco!efficiency modus
  • Visok učinak čišćenja uz smanjenu snagu usisavanja.
  • Pogodan za korištenje u područjima osjetljivim na buku zahvaljujući niskoj radnoj buci.
  • To znači da primjena noćnog čišćenja također nije problem.
Trostupanjska kontrola protoka pare
  • Lagana para (razina I) za malo zaprljanja.
  • Srednja para (razina II) za prosječnu zaprljanost.
  • Jaka para (razina III) za tvrdokornu prljavštinu.
Integrirani spremnik za pribor
  • Pribor kao što su mlaznice ili okrugle četke uvijek su pri ruci.
  • Sav pribor se održava čistim i sigurnim tijekom transporta.
  • Kabel za napajanje je sigurno pohranjen na stražnjoj strani jedinice za transport.
Opsežna ponuda dodatne opreme uključena je u opseg isporuke
  • Podna mlaznica od 300 mm s trakama četke i umetkom za brisanje.
  • Ručna mlaznica od 150 mm s trakama četke i umetkom za brisač.
  • Mlaznica za pukotine, mlaznica s točkastim mlazom, trokutasta mlaznica i tri različite okrugle četke.
Ergonomski i lak za transport
  • Prilikom punjenja stroja držite ga za udubljene ručke i ručku za guranje.
  • Prilikom transporta na veće udaljenosti, povucite stroj iza sebe za ručku za guranje.
  • Velike transportne role olakšavaju transport čak i uz ili niz stepenice.
Specifikacije

Tehnički podaci

tlak pare (bar) maks. 8
Učinak grijanja (W) 3000
Vrijeme zagrijavanja (min) 7
Temperatura kotla (°C) maks. 173
Temperatura vruće vode (°C) 70 - 173
Spremnik svježe vode (l) 5,6
Spremnik za prljavu vodu (l) 5
Dužina kabela (m) 7,5
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 50
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 40
Težina uklj. ambalažu (kg) 48
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Prekidač za uključivanje/isključivanje, način rada s hladnom vodom/usisavanjem, način rada eco!efficiency, način rada s parom/vrućom vodom/hladnom vodom/usisavanjem, funkcija hladnog ispiranja uređaja, način rada s deterdžentom/usisavanjem, funkcija samočišćenja uređaja.

Opseg isporuke

  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Cijevi za usisavanje pare: 2 Komad(a), 505 mm
  • Mlaznica za pod: 300 mm
  • Parno/usisno crijevo s parnim/usisnim pištoljem: 4 m
  • Ručna mlaznica gumena traka: 150 mm
  • Gumena traka za podnu mlaznicu: 300 mm
  • Ručna mlaznica: 150 mm
  • Detaljna mlaznica/adapter za mlaznicu za pukotine: 185 mm
  • Nastavak za točkastu mlaznicu: 140 mm
  • Trokutasta mlaznica za ručno/podno čišćenje uglova
  • Mala okrugla četka, nehrđajući čelik: 1 Komad(a)
  • Mala okrugla četka, mesing: 1 Komad(a)
  • Mali okrugli kist, Pekalon (crni): 1 Komad(a)
  • Izvlačna ručka
  • Spremište za dodatnu opremu (uklonjivo)

Oprema

  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
  • Kućište: Nehrđajući čelik
  • Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
  • Zaslon
  • Regulacija količine pare: na ručki (tri koraka)
  • Sigurnosna brava na parnom pištolju
Parni usisavač SGV 8/5
Parni usisavač SGV 8/5
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Područja primjene
  • Tvrdokorna prljavština, mrlje i masnoća
  • Zidne pločice, keramički podovi i druge tvrde površine
  • Okovi, radne površine i površine od nehrđajućeg čelika
  • Prozorska stakla, staklena vrata, staklene površine i ogledala
  • Tkanine i tapecirani namještaj
  • Čišćenje unutrašnjosti vozila
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