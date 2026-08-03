Parni usisavač SGV 8/5 jednostavan za korištenje daje impresivne rezultate čišćenja zahvaljujući visokom tlaku pare (8 bara), temperaturi tople vode od cca. 70 °C i trostupanjska kontrola protoka pare. Čišćenje je ekološki prihvatljivo i potpuno bez kemikalija. Praktična funkcija samočišćenja SGV 8/5 jamči dugotrajnu higijensku čistoću. Još jedna istaknuta prednost stroja je koliko je lako i praktično njime upravljati, na primjer putem zaslona koji prikazuje radni status i sve servisne poruke/poruke o pogrešci. Sedam različitih načina rada pare/vakuuma može se odabrati brzo i jednostavno pomoću okretnog prekidača EASY Operation, dok ergonomski pištolj za paru/usisavanje omogućuje izravno i fleksibilno upravljanje protokom pare, načinom ispiranja i funkcijom vakuuma tijekom rada. Energetski učinkovit način rada eco!efficiency sa smanjenom bukom također ga čini prikladnim za rad u područjima osjetljivim na buku. Sveobuhvatan izbor pribora pohranjen je na samom stroju i zaštićen od prljavštine, što znači da je uvijek pri ruci bez potrebe za traženjem.