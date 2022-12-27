Bioplinska postrojenja: Kratki pregled sastava i okoliša

Bioplinsko postrojenje se sastoji od nekoliko važnih komponenti, a ključni dio je fermentor. Supstrat se sastoji od poljoprivrednih proizvoda poput gnojiva, kukuruza, žitarica ili silaže trave. Bakterijske kulture fermentiraju supstrat unutar fermentora. Bioplin proizveden ovim procesom sadrži metan (50-65 %) i ugljikov dioksid (35-50 %).

Generatori pretvaraju bioplin u električnu energiju. Ta energija se može dovesti u mrežu ili koristiti za grijanje farme. Poljoprivrednici također mogu pročistiti plin u postrojenju za nadogradnju bioplina. Ova opcija je isplativa samo za velike pogone.

Supstrat koji ostane nakon fermentacije odlazi u sekundarni fermentor ili spremnik. Tamo se ponovno koristi kao gnojivo u poljoprivrednom ciklusu.