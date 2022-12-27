Čišćenje bioplinskog postrojenja
Poljoprivredni supstrati mogu biti travna, žitna ili kukuruzna silaža, gnoj i stajnjak. Čišćenje bioplinskog postrojenja pomaže poljoprivrednicima da iskoriste proizvode s gospodarstva. Ova postrojenja su dobar izvor obnovljive energije. Operateri mreže koriste energiju kao međuspremnik za opskrbu električnom energijom. Kada su bioplinska postrojenja povezana, dolazi do stabilnosti opskrbe. Također je moguće učinkovito iskoristiti povrat topline. Ispravno čišćenje bioplinskog postrojenja ključno je za nesmetan rad. Čišćenje uključuje skladište supstrata, fermentore i periferiju, čime se osigurava stabilniji prinos.
Bioplinska postrojenja: Kratki pregled sastava i okoliša
Bioplinsko postrojenje se sastoji od nekoliko važnih komponenti, a ključni dio je fermentor. Supstrat se sastoji od poljoprivrednih proizvoda poput gnojiva, kukuruza, žitarica ili silaže trave. Bakterijske kulture fermentiraju supstrat unutar fermentora. Bioplin proizveden ovim procesom sadrži metan (50-65 %) i ugljikov dioksid (35-50 %).
Generatori pretvaraju bioplin u električnu energiju. Ta energija se može dovesti u mrežu ili koristiti za grijanje farme. Poljoprivrednici također mogu pročistiti plin u postrojenju za nadogradnju bioplina. Ova opcija je isplativa samo za velike pogone.
Supstrat koji ostane nakon fermentacije odlazi u sekundarni fermentor ili spremnik. Tamo se ponovno koristi kao gnojivo u poljoprivrednom ciklusu.
Čišćenje postrojenja za anaerobnu digestiju
Ispravno čišćenje uključuje sve elemente sustava. Važno je očistiti skladišne prostore za supstrat, fermentor, generator i kontrolne sobe. Također je potrebno obratiti pažnju na pomoćnu opremu. To uključuje strojeve oko bioplinskog postrojenja. Ovisno o lokaciji, mogu se koristiti sustavi za otpadnu toplinu iz plinskih motora za grijanje.
Čišćenje skladišta supstrata
Potrebna je dovoljna količina supstrata kako bi se osigurala kontinuirana opskrba. Količina ovisi o veličini i vrsti pogona, kao i veličini bioplinskog postrojenja. Objekti za skladištenje supstrata obično se grade na sličan način kao mobilni ili ravni silosi tako da su zahtjevi i postupci čišćenja također slični. Površine skladišnih prostora premazane su kako bi izdržale procjeđivanje i mehanička opterećenja. Ali s vremenom vanjski utjecaji uzrokuju stvaranje poroznih mrlja. Ostaci podloge vrlo dobro prianjaju na njih, čineći idealno okruženje za klice i plijesni.
Proces čišćenja
Čišćenje skladišta supstrata zahtijeva visokotlačni perač s tlakom do 250 bara i protokom do 2500 litara. Ova oprema učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu. Preporučuju se dodaci poput mlaznice za prljavštinu i rotacijske mlaznice. Za skladišta s visokim zidovima korisna su duga koplja sa zglobom ili teleskopska koplja. Ako je prostor ograničen, može se koristiti čistač površina. Najbolji rezultati postižu se s udaljenošću od oko 40 centimetara. Čišćenje poda treba obaviti prije i poslije radova.
Savjet: Korištenje osobne zaštitne opreme:
Preporučena osobna zaštitna oprema (PPE) za čišćenje bioplinskog postrojenja uključuje zaštitno odijelo, rukavice, čizme i zaštitne naočale. Zaštita sluha također je važna. Kako biste zaštitili druge od bacila, nosite zaštitno odijelo za cijelo tijelo. Maske s filtrima za zrak i visoke zatvorene čizme su obavezne.
Savjet: Pravilno raspoređivanje čišćenja
Poljoprivredne podloge, poput trave ili kukuruza, treba čistiti jednom godišnje. Čišćenje bioplinskog postrojenja mora se obaviti prije ponovnog punjenja. Ako se koristi gnojnica ili kruti stajnjak, čišćenje se obavlja prema potrebi. Održavanje ili popravak mogući su samo u očišćenim skladištima.
Čišćenje fermentora i sekundarnih spremnika u bioplinskim postrojenjima
Čišćenje fermentora u bioplinskim postrojenjima treba se provoditi prema preporučenim ciklusima čišćenja. Preporučuje se čišćenje svakih pet do osam godina. S vremenom se na dnu talože krute tvari, što smanjuje volumen i prinos plina. Ovo otežava učinkovito i ekonomično korištenje postrojenja.
Osim toga, čišćenje fermentora potrebno je zbog mogućih popravaka u donjem dijelu spremnika ili sanacije betona. Redovito održavanje osigurava bolji rad postrojenja.
S teškom opremom i visokim pritiskom
Najprije se ispumpa preostali supstrat što je dalje moguće. Potom se posuda ventilira najmanje 24 sata. Nakon toga, naslage se uklanjaju teškom opremom. Specijalizirani serviseri obavljaju rad s bagerima ili kamionima sa sustavima za izvlačenje. Prilikom ulaska u kontejner, detektor plina i aparat za disanje dio su preporučene osobne zaštitne opreme. Također, potrebni su zaštita od užeta i sigurnosni pojas.
Završno čišćenje obavlja se visokotlačnim peračem s kapacitetom ispiranja od 2.000 do 3.000 litara. Produžna crijeva postavljaju se od visokotlačnog generatora koji se nalazi izvan fermentora do radilišta. Dulje koplje nudi bolju zaštitu od leteće prljavštine i osigurava udobnu radnu udaljenost. Prljava voda koja nastaje tijekom čišćenja može se kanalizirati u sekundarni fermentor, ostajući u procesu.
Savjet: Detaljno čišćenje mokrim i suhim usisavačem
Ako oprema fermentora treba popravak nakon čišćenja, preporučujemo čišćenje bioplinskog postrojenja mokrim i suhim usisavačem.
Savjet: Mokro čišćenje sekundarnih fermentora
Sekundarni fermentor također treba mokro očistiti ako je potrebno. Ovaj zadatak obično obavljaju stručnjaci s penjačkom obukom i potrebnom opremom.
Čišćenje bioplinskog postrojenja i održavanje funkcionalnosti generatora
Parametri fermentora, kao što su razina punjenja, temperatura i kvaliteta plina, prate se u kontrolnoj sobi. Obično se kontrolna soba nalazi u istoj zgradi kao i generatorska soba. Prostorije su zvučno izolirane, što sprječava prodor buke velikih motora s nekoliko stotina kWh prema van.
Uklonite prašinu, čađu i ostatke
Iako su svi sustavi testirani na nepropusnost, postoji manja propusnost. S vremenom se prašina, čađa i ostaci nakupljaju u prostoriji generatora. Ovisno o sustavu, redovito uklanjanje nečistoća važno je za održavanje bioplinskih postrojenja. Mokri i suhi usisavač koristi se za čišćenje bioplinskog postrojenja nakon radova na održavanju. Ovaj usisavač može pokupiti i kapljice ulja. Preostalu prljavštinu zatim isperite visokotlačnim peračem ili obrišite vlažnom krpom.
Savjet: Čišćenje poda u kontrolnoj sobi
Redovito čišćenje preporučuje se i za kontrolnu sobu. To uključuje usisavanje prašine, brisanje površina i vlažno čišćenje prema potrebi.
Dodatne informacije 1
Pomoćni strojevi oko bioplinskog postrojenja
Profesionalno čišćenje bioplinskog postrojenja ključno je za održavanje vrijednosti, ne samo u poljoprivredi. Bioplinsko postrojenje i strojevi predstavljaju velike investicije koje treba zaštititi. Oštećenja na redovito čišćenim strojevima mogu se brzo uočiti. Tako su strojevi uvijek spremni za uporabu, čime se izbjegavaju visoki troškovi popravaka koji proizlaze iz kvarova. Prljavština se ne može nakupljati na osjetljivim dijelovima i uzrokovati štetu.
Za čišćenje oko bioplinskog postrojenja prikladni su:
- visokotlačni uređaj za pranje hladnom vodom, po potrebi u kombinaciji s odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
- visokotlačni perač s toplom vodom postiže bolje rezultate brže. Također smanjuje potrošnju vode zahvaljujući visokoj temperaturi, sušenje je brže.
- pritisak i količina vode ovise o objektu i stupnju zaprljanosti. Radna udaljenost treba biti 20 do 30 centimetara od površine.
Dodatne informacije 2
Iskorištavanje otpadne topline u druge svrhe
Generatori proizvode električnu energiju iz bioplina i otpadnu toplinu koja se može iskoristiti. Ova toplina može se koristiti za sušenje drva ili grijanje staja i stambenih zgrada. U nekim slučajevima, otpadna toplina se povezuje s lokalnom mrežom grijanja. Time se opskrbljuju obližnja stambena ili industrijska područja. Za čišćenje sustava lokalne toplinske mreže ne postoje posebni zahtjevi. Međutim, grijani prostori moraju se čistiti po potrebi. Ovisno o okolnostima, koriste se usisavači ili visokotlačni perači.