Čišćenje i dezinfekcija prema HACCP kuhinje prema smjernicama*

Za proizvodnju higijenski sigurne hrane, potrebno je redovito čišćenje kuhinje, skladišta, rashladnih uređaja i strojeva. Čišćenje i dezinfekcija moraju se obavljati prema potrebama. Svako područje i stroj imaju specifične intervale čišćenja. Potrebno je izraditi raspored čišćenja koji će biti vidljivo istaknut na svakom mjestu koje zahtijeva čišćenje. Plan mora sadržavati detaljan popis sljedećih informacija:

Što (strojevi, površine, podovi)

Kada (nakon upotrebe, dnevno, tjedno)

Čime (sredstvo za čišćenje i doziranje)

Tko (odgovorni djelatnik) treba izvršiti čišćenje.



Izvršeni zadaci moraju biti precizno evidentirani i dokumentirani potpisom, omogućujući praćenje. Treba napomenuti da su čišćenje kuhinje i dezinfekcija dva odvojena postupka.

Čišćenje uklanja prljavštinu, kontaminaciju i nepoželjne tvari, uključujući ostatke proizvoda, mikroorganizme i sredstva za čišćenje.

Dezinfekcija koristi kemijske i fizikalne procese za uklanjanje mikroorganizama do sigurne razine.

*HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point

Alat za kvalitetu usmjeren je na preventivne mjere za sigurnost u proizvodnji hrane. Njegov cilj je spriječiti opasnosti koje mogu izazvati bolesti ili ozljede potrošača