Čišćenje kuhinje
Gdje se hrana kuha, nastaju tvrdokorne mrlje. Masnoće i ostatke hrane treba sustavno uklanjati prema HACCP smjernicama. Time se uklanjaju potencijalna legla mikroorganizama. Visokotlačni čistači, parni čistači, ribači i strojevi za ribanje su korisni alati. Svaki od njih zahtijeva specifičnu upotrebu. Dezinfekcija bi trebala biti temeljita, uz poštivanje svih standarda. U nastavku stoji pregled metoda za čišćenje kuhinje.
Čišćenje i dezinfekcija prema HACCP kuhinje prema smjernicama*
Za proizvodnju higijenski sigurne hrane, potrebno je redovito čišćenje kuhinje, skladišta, rashladnih uređaja i strojeva. Čišćenje i dezinfekcija moraju se obavljati prema potrebama. Svako područje i stroj imaju specifične intervale čišćenja. Potrebno je izraditi raspored čišćenja koji će biti vidljivo istaknut na svakom mjestu koje zahtijeva čišćenje. Plan mora sadržavati detaljan popis sljedećih informacija:
- Što (strojevi, površine, podovi)
- Kada (nakon upotrebe, dnevno, tjedno)
- Čime (sredstvo za čišćenje i doziranje)
- Tko (odgovorni djelatnik) treba izvršiti čišćenje.
Izvršeni zadaci moraju biti precizno evidentirani i dokumentirani potpisom, omogućujući praćenje. Treba napomenuti da su čišćenje kuhinje i dezinfekcija dva odvojena postupka.
Čišćenje uklanja prljavštinu, kontaminaciju i nepoželjne tvari, uključujući ostatke proizvoda, mikroorganizme i sredstva za čišćenje.
Dezinfekcija koristi kemijske i fizikalne procese za uklanjanje mikroorganizama do sigurne razine.
*HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point
Alat za kvalitetu usmjeren je na preventivne mjere za sigurnost u proizvodnji hrane. Njegov cilj je spriječiti opasnosti koje mogu izazvati bolesti ili ozljede potrošača
Učinkovito čišćenje kuhinje
Čišćenje pločica i površina
Svijetle pločice i nehrđajući čelik čine prepoznatljiv izgled komercijalnih kuhinja. Za čišćenje pločica na kraju radnog dana koriste se visokotlačni čistači s mlaznicama za pjenu ili pjenomatima.
Visokotlačni čistači stvaraju pjenu visokim mlazom. Koriste pjenasta sredstva (alkalna/neutralna/kisela) i zrak. Pjena se nanosi s udaljenosti od jednog do dva metra, odozdo prema gore, kako bi se iskoristila širina izbacivanja. Ovaj sustav omogućava vidljivost nanesenog sredstva za čišćenje, a pjena ostaje na površini dulje, čime se produljuje vrijeme kontakta.
Važno je koristiti samo onoliko pjene koliko dolazi u izravan kontakt s površinom. To osigurava učinkovit rad i sprječava klizanje viška pjene zbog težine.
Kod korištenja kiselih sredstava, fuge pločica treba prvo isprati vodom. To sprječava upijanje kiseline i oštećenje fuga.
Čišćenje kuhinje električnim uređajima
Za čišćenje velikog kuhinjskog pribora često su potrebni visokotlačni čistači s reguliranim pritiskom i količinom vode. To omogućuje rad bez prskanja prljavštine prema korisniku.
Rad s električnim uređajima mora biti pažljiv, uz smanjenje tlaka kako bi se zaštitili osjetljivi sustavi. Učinkoviti alati uključuju vrlo kratka koplja (250 mm) ili kratke jedinice za prskanje. Ovisno o veličini kuhinje, može biti korisno koristiti mobilni ili stacionarni visokotlačni čistač s više izlaza za velike prostorije.
Higijena u kuhinji pomoću pare
Za postizanje potrebne razine higijene strojeva i kuhinjskog pribora, mogu se koristiti parni čistači. Para izlazi u vrlo finim kapljicama na temperaturi od 100 °C i tlaku od 3 do 4 bara. To omogućuje da para prodre u svaku pukotinu do koje četka ili krpa jedva mogu doći. Na ovaj način mogu se temeljito očistiti rubna područja prednjih ploča perilica posuđa, prekidači pećnica ili rebraste površine.
Savjet: Zamrzivači se mogu odmrznuti u znatno kraćem vremenu ako se para stavi između leda i unutarnje stijenke.
Ručno čišćenje površina
Površine koje dolaze u kontakt s hranom treba uvijek dezinficirati tek nakon što su očišćene ili čiste na oko. U kuhinjama je važno isprati površine čistom vodom. To je potrebno nakon upotrebe dezinficijensa. Tako se uklanjaju svi tragovi sredstva za čišćenje ili dezinficijensa.
Čišćenje podova
Komercijalne kuhinje predstavljaju izazov. Potrebna je visoka protukliznost da se spriječe nezgode. Dok normalni podovi imaju protukliznu vrijednost R9, kuhinjski podovi moraju imati vrijednost između R11 i R13. Teksturirane pločice imaju izbočine koje omogućuju pomicanje, sprečavajući stvaranje opasnosti od klizanja zbog vode. Masnoće i ostaci hrane koji se nakupljaju tijekom radnog dana ostaju uhvaćeni između tih izbočina.
Površinski čistači, korisni dodaci za visokotlačne čistače, imaju rotirajuću šipku za mlaznice s mlaznicama koje su blago pomaknute. Ovi čistači nanose vodu na pod pod visokim pritiskom i učinkovito uklanjaju prljavštinu. Klizalište s čekinjama sprječava prskanje vode po zidovima i armaturama. Ovisno o strukturi poda, prljava voda može teći prema odvodu ili se pomoću gumenog strugala potiskivati prema odvodnom kanalu. Alternativno, prljavu vodu možete usisati mokro-suhim usisavačem.
Strojevi za ribanje i usisavanje idealni su za čišćenje podova, posebno teksturiranih podnih obloga i spojeva. Strojevi s valjkom za ribanje imaju visok kontaktni pritisak. Zbog male kontaktne površine, to omogućuje postizanje željenog rezultata bez napora. Valjci se sami čiste zahvaljujući velikoj brzini rotacije, sprječavajući lijepljenje prljavštine. Strojevi za ribanje i sušenje također imaju funkciju usisavanja, koja usisava prljavu vodu, čime pod postaje suh i odmah spreman za hodanje.
Uz odgovarajući pribor, parni čistači i parni usisavači mogu se koristiti za čišćenje podova. Za jako zaprljana mjesta, mogu se koristiti kemikalije za prethodnu obradu. Nakon toga, usisavaju prljavu vodu pomoću funkcije obrnutog usisavanja. Također imaju programe samoispiranja za usisna crijeva i cijevi kako bi uklonili zaostalu prljavštinu.
Sprječavanje nezgoda: Protuklizne pločice i vrijednosti otpornosti na klizanje
Pločice za radne, industrijske i javne prostore moraju imati protukliznost R9 do R13, prema DIN 51130. Ova ocjena pomaže u prevenciji nezgoda. Procjenitelj, obučen u zaštitnu obuću, stoji i hoda po kosoj površini s uljem kako bi ispitivao vrijednost. Što je veća R skupina, to je veći kut nagiba ispitanog područja, od >6° do 10° za nizak koeficijent trenja (R9) do >35° za vrlo visok koeficijent trenja (R13).
Vrste prljavštine i odabir sredstva za čišćenje kuhinje
U obradi hrane, tvrdokorna prljavština često se sastoji od filma ugljikohidrata, proteina ili masti. Sredstva za čišćenje sadrže različite sastojke, poput lužina, kiselina, otapala, površinski aktivnih tvari i vode, koji povećavaju učinkovitost čišćenja.
Alkalna sredstva za čišćenje
Alkalna sredstva za čišćenje učinkovita su za uklanjanje ulja, masti i prljavštine koja sadrži proteine. Ove otopine, poznate i kao "bazične", imaju pH vrijednost između 7 i 14.
Kisela sredstva za čišćenje
Kisela sredstva za čišćenje učinkovita su u uklanjanju mineralne prljavštine, poput kamenca u umivaonicima. Često imaju i dezinfekcijska svojstva, a njihov pH raspon je između 0 i 7.
Surfaktanti (površinski aktivne tvari)
Surfaktanti smanjuju površinsku napetost vode, omogućujući miješanje vode i prljavštine, stvarajući emulzije. Bez tog miješanja, prljavština se ne bi mogla otopiti i ukloniti. Surfaktanti su prisutni u gotovo svim sredstvima za čišćenje, a sapuni spadaju u ovu kategoriju. Neutralna pjenasta sredstva za čišćenje često su dobar izbor za kuhinje. Ta sredstva su nježna prema materijalima i učinkovita u uklanjanju mrlja od ulja, masti i proteina.