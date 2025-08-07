Čišćenje sanitarnih čvorova i svlačionica

Temeljito čišćenje sanitarnih čvorova

Zidne pločice, umivaonici i zrcala, WC školjke i pisoari, te naravno, pripadajuće armature, moraju se redovito temeljito čistiti iz gore navedenih razloga. To znači da osobe koje čiste moraju biti posebno pažljive, jer je vjerojatno da će različiti materijali različito reagirati na sredstvo za čišćenje.

Površine se ne bi smjele izravno prskati kiselim dubinskim sredstvom za čišćenje kako kiselina ne bi uzrokovala dugotrajno oštećenje dok putuje kroz pukotine. Stoga se sredstvo za čišćenje treba nanijeti na krpu ili spužvasti jastučić. Armature se smiju čistiti samo spužvastim jastučićima koji ne grebu (bijela površina jastučića) kako bi se spriječile ogrebotine. Isto vrijedi i za površine zrcala. Da bi se spriječilo trajno oštećenje armatura, kiselo sredstvo za čišćenje mora se vrlo temeljito isprati.

Zakalcijski aeratori slavina na izlaznim ventilima za vodu trebaju se odvrnuti i ostaviti u kiseloj otopini preko noći.

WC daske i poklopci moraju se čistiti pomoću višenamjenskog sredstva ili sredstva na bazi alkohola, jer kiseline mogu promijeniti boju i eventualno uzrokovati svijetle mrlje. Njihovo vraćanje u prvobitno stanje nakon toga nije moguće.

Vrata, okviri vrata i pregradni zidovi također bi se trebali temeljito čistiti višenamjenskim ili alkoholnim sredstvima za čišćenje. Uz to, i ovdje se smiju koristiti samo spužvasti jastučići koji ne grebu.

Ostali predmeti, poput sjedala ili vješalica za kapute, ručno se ribaju blagim alkalnim ili uobičajenim sredstvom za čišćenje i ručnom četkom, zatim se ispiru čistom vodom i suše žutom krpom za čišćenje.