Čišćenje sanitarnih čvorova i svlačionica
Postoji mnogo razloga zbog kojih je potrebno pažljivo čišćenje u sanitarnim prostorima. Ovisno o okruženju, veliki broj ljudi koristi toalete, tuševe i svlačionice – na primjer, u uredskim zgradama, proizvodnim pogonima, hotelima, restoranima, sportskim dvoranama ili trgovačkim centrima.
U sanitarnim čvorovima koža ljudi neizbježno dolazi u kontakt s različitim površinama koje je dotakao praktički svaki korisnik – poput kvaka na vratima, slavina ili tipki za ispiranje WC školjke. Na taj način mikroorganizmi mogu prijeći s jedne osobe na drugu. To se mora spriječiti pridržavanjem definiranih protokola i redoslijeda čišćenja.
Ključni zahtjevi kod profesionalnog čišćenja sanitarija
Ako je čišćenje neadekvatno, mikroorganizmi poput bakterija i gljivica mogu se posebno uspješno razmnožavati zbog vlage, topline i malih pukotina. Oni se hrane organskim tvarima kao što su mrtve stanice kože.
Prljavština poput naslaga kamenca i vapnenačkog sapuna, mokraćnog kamenca, hrđe i slično, predstavlja poseban izazov tijekom čišćenja. Često se moraju koristiti agresivna sredstva za čišćenje, što može oštetiti površinske materijale.
Sve te posebne zahtjeve treba uzeti u obzir prilikom čišćenja – kako bi se, s jedne strane, postigao potreban higijenski standard, a s druge strane, izbjeglo oštećenje površina poput fuga ili armatura.
Virusi, bakterije ili gljivice?
Bez obzira na to promatrate li viruse, bakterije ili gljivice – neki od njih su patogeni za ljude. Prljavština može biti pogodno tlo za razmnožavanje mikroorganizama dok ne pronađu svoj put do ljudskog tijela. Zbog toga čišćenje igra važnu ulogu kada je riječ o higijeni.
Kodni sustav boja: Primjena u čišćenju za prevenciju kontaminacije
Kako bi se osiguralo sigurno i higijensko čišćenje te spriječilo širenje klica, koristi se sustav boja za različita područja. Upotrebljavaju se četiri lako prepoznatljive boje – crvena, zelena, plava i žuta. Svaka boja predstavlja jedno područje. Time se sprječava da se krpa koja je korištena za čišćenje toaleta poslije upotrijebi za čišćenje kuhinjske radne ploče.
Premda su u tim bojama dostupni pribor za čišćenje poput kanti i krpa, postoje i sredstva za čišćenje koja se temelje na toj shemi boja.
Žuta i crvena boja koriste se u sanitarnom području:
Žuti pribor za ručno čišćenje koristi se za umivaonike, pločice, police (skladišne prostore), armature, zrcala, tuš kabine i kade u sanitarnom prostoru.
Crveni pribor za čišćenje koristi se za toalete (WC školjke), pisoare i pločice u njihovoj neposrednoj blizini.
Profesionalna sredstva za čišćenje
Kada se koriste kisela sredstva za čišćenje različitih materijala u sanitarnom prostoru, potrebno je obratiti pozornost na specifičnu kiselinu na kojoj se sredstvo temelji. Razlog je to što sve kiseline nisu iste. Pomoći će uvid u sigurnosno-tehnički list.
Sredstva za čišćenje bazirana na klorovodičnoj, mravljoj i fosfornoj kiselini posebno su agresivna. Pri rutinskom održavanju (tekućem čišćenju) obično se koriste sredstva za uklanjanje kamenca koja sadrže amidosulfonsku, metansulfonsku i/ili limunsku kiselinu, i to naročito kako bi se izbjeglo oštećenje armatura poput glava tuša, miješalica i slavina.
Mjere sigurnosti pri čišćenju
Ključno je pridržavati se zaštitnih mjera pri rukovanju sredstvima za čišćenje sanitarnih čvorova te poštovati propise o sprječavanju nesreća na radu. Potrebno je nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči.
Kao opće pravilo vrijedi: nikada ne miješajte različita sredstva za čišćenje, obratite pozornost na propisanu dozu, ne koristite toplu, pa čak ni vruću vodu – to može dovesti do stvaranja aerosola i pojačane aktivacije sredstava za čišćenje – te na kraju dobro isperite čistom vodom.
Temeljito čišćenje sanitarnih čvorova
Zidne pločice, umivaonici i zrcala, WC školjke i pisoari, te naravno, pripadajuće armature, moraju se redovito temeljito čistiti iz gore navedenih razloga. To znači da osobe koje čiste moraju biti posebno pažljive, jer je vjerojatno da će različiti materijali različito reagirati na sredstvo za čišćenje.
Površine se ne bi smjele izravno prskati kiselim dubinskim sredstvom za čišćenje kako kiselina ne bi uzrokovala dugotrajno oštećenje dok putuje kroz pukotine. Stoga se sredstvo za čišćenje treba nanijeti na krpu ili spužvasti jastučić. Armature se smiju čistiti samo spužvastim jastučićima koji ne grebu (bijela površina jastučića) kako bi se spriječile ogrebotine. Isto vrijedi i za površine zrcala. Da bi se spriječilo trajno oštećenje armatura, kiselo sredstvo za čišćenje mora se vrlo temeljito isprati.
Zakalcijski aeratori slavina na izlaznim ventilima za vodu trebaju se odvrnuti i ostaviti u kiseloj otopini preko noći.
WC daske i poklopci moraju se čistiti pomoću višenamjenskog sredstva ili sredstva na bazi alkohola, jer kiseline mogu promijeniti boju i eventualno uzrokovati svijetle mrlje. Njihovo vraćanje u prvobitno stanje nakon toga nije moguće.
Vrata, okviri vrata i pregradni zidovi također bi se trebali temeljito čistiti višenamjenskim ili alkoholnim sredstvima za čišćenje. Uz to, i ovdje se smiju koristiti samo spužvasti jastučići koji ne grebu.
Ostali predmeti, poput sjedala ili vješalica za kapute, ručno se ribaju blagim alkalnim ili uobičajenim sredstvom za čišćenje i ručnom četkom, zatim se ispiru čistom vodom i suše žutom krpom za čišćenje.
Korištenje parnih čistača
Ovisno o raspoloživom prostoru, parni čistač ili parni usisavač također su prikladni za dubinsko čišćenje. Ovi uređaji predstavljaju učinkovito rješenje koje štedi vrijeme zahvaljujući visokoj temperaturi čišćenja, čime se pomaže osigurati odgovarajuća higijena te suzbiti klice i viruse.
Para izlazi u vrlo finim kapljicama i, ovisno o tipu uređaja, na temperaturi od oko 100 stupnjeva Celzijevih i tlaku do 8 bara.
Moguće je ne samo učinkovito očistiti zidove, podove i namještaj, već para dospijeva i do teško dostupnih mjesta, poput gumenih nabora ili pukotina. Parno čišćenje posebno se preporučuje i za osjetljive površine poput drva.
Čišćenje tuš kabina
Prije uporabe kiselog sredstva za čišćenje, cementne fuge moraju se najprije temeljito navlažiti vodom kako bi se spriječilo oštećenje. Za uklanjanje prljavštine na zidnim pločicama, poput masnoće s kože ili ostataka krema, naslaga kamenca ili vapnenačkog sapuna, područje se pere u dijelovima pomoću kiselog dubinskog sredstva za čišćenje, a nakon otpuštanja prljavštine, ispire se s mnogo čiste vode. Tijekom kontakta sa sredstvom, površina se riba zelenim ručnim jastučićem kako bi se prljavština lakše otpustila. Vrijeme kontakta ovisi o stupnju zaprljanosti.
Nakon ispiranja, gumeni brisač koristi se za uklanjanje vode s pločica. Alternativno, može se koristiti usisavač za prozore i površine. Crna plijesan na fugama može se ukloniti vodikovim peroksidom. U slučajevima gdje je plijesan tvrdokorna i ukorijenjena, silikonska fuga mora se zamijeniti.
Za veće prostore za tuširanje, ekonomično je korištenje visokotlačnog čistača s uređajem za pjenu. Ako se koristi sredstvo za čišćenje, treba ga primijeniti u načinu rada s hladnom vodom, jer u kombinaciji s vrućom vodom može reagirati agresivnije.
Visokotlačni čistač nije prikladan samo za čišćenje tuš kabina; može se koristiti i za veliko čišćenje u javnim toaletima, na primjer. U tu svrhu, često je preporučljivo koristiti strojeve na baterije koji se mogu upotrebljavati neovisno o električnom napajanju.
Čišćenje podova
Danas su pločice od fine keramike (gres porculan) preferirani građevinski materijal u sanitarnim prostorima, budući da zbog procesa proizvodnje imaju "mikroporoznu" strukturu i stoga posjeduju izvrsnu zaštitu od proklizavanja, što je posebno važno u mokrim prostorima (opasnost od klizanja zbog vlage).
Također su izuzetno otporne na kiseline i lužine te su dostupne u gotovo svim bojama i teksturama površine (od brušenih, poliranih, mat ili teksturiranih pa sve do izgleda prirodnog kamena).
Čišćenje pločica od fine keramike
Pločice od fine keramike privlačna su i vrlo popularna podna obloga koja se ističe svojim robusnim svojstvima, otpornošću na klizanje te vrlo niskom stopom upijanja vlage. Kao moderno i sigurno dizajnersko rješenje, danas je nemoguće zamisliti podne obloge bez fine keramike.