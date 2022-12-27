Čišćenje silosa u poljoprivredi: Pravni zahtjevi i ekonomske nužnosti

Stabilna crijevna flora podržava imunološki sustav i zdravlje životinja. Ona zahtijeva čistu fermentiranu hranu i korisne bakterije mliječne kiseline. Ove bakterije imaju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže crijevne flore. Poljoprivrednici moraju osigurati čišćenje silosa u poljoprivredi u skladu s propisima o higijeni.

Inspekcija i čišćenje silosa u poljoprivredi i u određenim ciklusima zakonska su obveza. Dokumentiranje provedenih mjera također je obavezno prema važećim pravilima. Osim zakonskih zahtjeva, redovito održavanje silosa utječe na ekonomski uspjeh farme. Čista i sigurna hrana smanjuje zdravstvene rizike i povećava produktivnost životinja.