Čišćenje silosa u poljoprivredi
Ravni, mobilni i visoki silosi te silo vreće od Trevire nude razne načine skladištenja stočne hrane. U njima se skladište fermentirana, sušena stočna hrana, druge komponente hrane te gnojivo. Nedostatak higijene na farmi može uzrokovati kontaminaciju i probleme s kvalitetom hrane. Kontaminirana hrana često rezultira zdravstvenim problemima životinja i gubitkom produktivnosti. Redovito čišćenje silosa u poljoprivredi ključno je nakon svakog skladišnog ciklusa.
Čišćenje silosa u poljoprivredi: Pravni zahtjevi i ekonomske nužnosti
Stabilna crijevna flora podržava imunološki sustav i zdravlje životinja. Ona zahtijeva čistu fermentiranu hranu i korisne bakterije mliječne kiseline. Ove bakterije imaju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže crijevne flore. Poljoprivrednici moraju osigurati čišćenje silosa u poljoprivredi u skladu s propisima o higijeni.
Inspekcija i čišćenje silosa u poljoprivredi i u određenim ciklusima zakonska su obveza. Dokumentiranje provedenih mjera također je obavezno prema važećim pravilima. Osim zakonskih zahtjeva, redovito održavanje silosa utječe na ekonomski uspjeh farme. Čista i sigurna hrana smanjuje zdravstvene rizike i povećava produktivnost životinja.
Što nedostatak higijene čini ciklusu hranjenja?
Ako vlaga prodre u vreću silosa sa suhom hranom, hrana upija vlagu i razvijaju se gljivice. Ako to ostane neprimijećeno, spore se mogu proširiti i uzrokovati zdravstvene probleme kod životinja. U vanjskim silosima, ostatci hrane i plijesni dodatno pogoršavaju kvalitetu, što smanjuje proizvodne učinke. Životinje mogu prestati laktirati, a stope gravidnosti i prasenja padaju, dok se povećava broj ponovnih parenja. Kontaminacija hrane često uzrokuje proljev. To smanjuje unos hrane i usporava rast životinja, a posljedica je produženo vrijeme uzgoja. Ekonomski gubici postaju značajni ako se higijenski problemi ne riješe na vrijeme. Dosljedna kontrola i redovito čišćenje silosa u poljoprivredi ključni su za očuvanje zdravlja životinja i sprječavanje problema.
Čišćenje bunkera i ravnih silosa: Puno pritiska, puno vode
Bunker ili ravni silosi izrađeni su od betona, prekriveni katranom ili bitumenskim premazom. Ovaj zaštitni sloj štiti pod i zidove od curenja i naprezanja uzrokovanog strojevima. Međutim, vjetar i vrijeme s vremenom povećavaju poroznost površina. To omogućava taloženje ostataka hrane i prljavštine. To stvara idealno okruženje za razvoj klica i plijesni. Kako bi se spriječila kontaminacija novih količina hrane, silos se mora temeljito očistiti nakon svakog pražnjenja.
Za ovu vrstu čišćenja idealan je visokotlačni čistač s tlakom do 250 bara i kapacitetom do 2500 litara vode. Ovo omogućuje učinkovito uklanjanje tvrdokorne prljavštine pomoću vodene snage. Rotirajuća mlaznica koja stvara okrugli mlaz također poboljšava učinkovitost čišćenja. Za silose s visokim stijenkama, teleskopska koplja omogućuju doseg svih površina. Preporučuje se čišćenje zidova i poda na udaljenosti od oko 40 centimetara.
PPE i više: zaštitna oprema za čišćenje silosa u poljoprivredi
Osobna zaštitna oprema (PPE) nužna je za zaštitu od letećih čestica prljavštine ili dijelova betona. To obično uključuje zaštitno odijelo, rukavice, čizme, zaštitne naočale i zaštitu za sluh. Za zaštitu od bakterija, nosite zaštitna odijela, maske s filtrom i visoke zatvorene čizme tijekom čišćenja silosa. Prljava voda mora se ispravno zbrinuti prema regionalnim propisima o ispuštanju otpadnih voda.
Savjet 1: Ergonomija
Ergonomski dizajn također je važan u poljoprivredi, jer čišćenje silosa zahtijeva visoki fizički napor. Ergonomski dodaci, poput EASY!Force visokotlačnog pištolja, koriste povratnu silu visokotlačnog mlaza. To smanjuje potrebnu silu držanja na minimum, čineći rad udobnijim.
Savjet 2: Čišćenje PE folije
Mlaznica s ravnim mlazom idealna je za čišćenje PE folije koja pokriva silose. Smanjite pritisak i količinu vode kako biste spriječili oštećenje folije.
Čišćenje silosa u poljoprivredi izvana i iznutra
Vanjski silosi, ili visoki silosi, često se koriste u trokrakom ili četverokrakom sustavu. Za kvalitetu uskladištene hrane ključno je da silosi budu nepropusni i da voda ne prodire kroz spojeve, klapne ili ulaz za stočnu hranu. Vlaga koja ulazi izvan silosa, kao i kondenzacija pri visokim temperaturama, može stvoriti naslage. Zbog toga je važno temeljito očistiti silos nakon pražnjenja. To će spriječiti rast plijesni i bakterija koje mogu ugroziti zdravlje životinja. Za vanjsko čišćenje preporučuje se visokotlačni čistač s vrućom vodom, koji učinkovito uklanja ostatke hrane i nečistoće.
Suho čišćenje silosa preko inspekcijskog otvora
Unutarnje čišćenje silosa može se obaviti preko inspekcijskog otvora, koji je obično uvučen u poklopac ili naknadno ugrađen. Ako je potrebno, suhe naslage možete ukloniti putem otvora koristeći teleskopsku cijev i usisavač za mokro i suho čišćenje. Otpuštenu prljavštinu usisajte kroz otvor za ekstrakciju. Ovisno o vrsti prašine koja se usisava, mogu biti potrebni filtri M ili H klase. Također, važno je pridržavati se ATEX specifikacija, odnosno europske direktive o zaštiti od eksplozije. Ta uredba nalaže osigurava da usisavači ne predstavljaju opasnost pri rukovanju zapaljivim tvarima. Zaštitne mjere ovise o ATEX zoni (20, 21 ili 22).
Klase prašine i njihovo značenje;
- Usisavači klase L prikladni su za prašinu od mekog drva, vapna i žbuke. Za njihovo zbrinjavanje nisu potrebne posebne mjere opreza.
- Modeli klase M prikladni su za usisavanje prašine od tvrdog drva, pločastih materijala, keramike, betona i cigle.
- Usisavači klase H pogodni su za opasne tvari poput azbestne prašine, olova, ugljena, nikla, kobalta, bakra, kadmija i plijesni.
Čišćenje mokrog silosa
Silos se može čistiti mokro iznutra preko revizijskog otvora pomoću visokotlačnog čistača i unutarnjih glava za čišćenje. Te glave se okreću pod utjecajem mlaza vode i dosežu sva područja silosa. Pritisak, brzina i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zaprljanosti. Za veće ili prljavije spremnike koristi se manja brzina rotacije i fini uzorak prskanja. Za manje prljave spremnike odgovara brža rotacija i grubi uzorak prskanja.
Temeljito čišćenje silosa često zahtijeva ulazak u spremnik s zaštitnom opremom, uključujući aparat za disanje. To obično obavljaju stručnjaci s penjačkom obukom i potrebnom opremom. Nakon čišćenja slijedi dezinfekcija.
Kemijsko čišćenje vreća za silažu od Trevire
Čišćenje unutarnjih silosa je lakše u odnosu na ravne i visoke silose. Silo vreće od Trevire, izrađene od stabilne, zrakopropusne tkanine, vise u četverokrakom željeznom okviru. Tkanina propušta zrak dok hrana ulazi, ali zadržava prašinu. Nakon pražnjenja silosa, istresite vreću i udarite je kako biste uklonili preostalu hranu.
Klapne za čišćenje su obično male i teško dostupne. Snažan usisavač za mokro i suho usisavanje pomaže u potpunom uklanjanju starih ostataka hrane i prljavštine.
Što učiniti ako je silos Trevira postao vlažan?
Važno je smjestiti silose Trevire u suhe prostorije. Ako su pod plastičnim poklopcima ili u kućištima, kondenzacija može uzrokovati probleme. Hrana brzo upija vlagu, što može dovesti do razvoja gljivica koje štete životinjama.
Ako vrećica Trevire postane vlažna ili mokra iznutra, jednostavno otrešenje i usisavanje nisu dovoljni. U tom slučaju, specijalizirane tvrtke trebaju obaviti profesionalno čišćenje, jer visokotlačni čistač i sušenje zraka možda neće dati željeni rezultat. Također, uvijek postoji rizik od preostale vlage u vrećici.
Pogled u proizvodnju stočne hrane: čišćenje stacionarnih silosa
Higijenski koncept s dokumentacijom za dobavljače stočne hrane ključan je za sprečavanje slabih točaka u ciklusu stočne hrane. To uključuje temeljito čišćenje velikih podzemnih spremnika, silosa i spremnika za prijevoz hrane.
Za velike stacionarne spremnike ili silose, automatizirani procesi čišćenja integrirani su u radni tijek. Stacionarni visokotlačni izvor s visokotlačnom pumpom i generatorom pare tople vode čini osnovu sustava za čišćenje. Dodatni alati, kao samorotirajuća glava za čišćenje, mogu se koristiti prema potrebama. Također, može se koristiti prilagodljivi sustav kontrole postrojenja. Ako je potrebno, kisela ili alkalna sredstva za čišćenje mogu poboljšati učinak čišćenja.
Čišćenje mobilnih kontejnera
Od 2015. EFTCO standard SQAS regulira čišćenje mobilnih spremnika, kontejnera i silosa. To je odgovor na rastuće zahtjeve za sigurnošću i kvalitetom. Standard zahtijeva dokaz kontinuiranog čišćenja od proizvodnje do transporta. Za optimalno čišćenje ključno je pravilno kombiniranje mehanike, temperature, sredstva za čišćenje i vremena. Stanica za čišćenje koristi sustav grijanja, visokotlačne pumpe za unutarnje i vanjsko čišćenje, prskalice i izmjenjivač topline. To omogućuje brzo, učinkovito i usklađeno čišćenje mobilnih kontejnera.
Čišćenje jama za gnojnicu iznutra
Silosi ili jame za gnojnicu obično su ugrađeni u zemlju ili betonirani na licu mjesta. Nakon pražnjenja, potrebno je očistiti spremnik gnojnice. Pri čišćenju nosite respirator i sigurnosne pojaseve zbog opasnosti od para.
- Prvo, vodom zalijte silos.
- Nakon toga spustite kantu u silos pomoću teleskopskog manipulatora u koju ćete ubaciti grubu prljavštinu.
- Nakon toga, vrijeme je za temeljito čišćenje visokotlačnim čistačem na hladnu vodu s velikim kapacitetom ispiranja. Za izvlačenje otpadne vode potrebna je pumpa za prljavu vodu. Nakon čišćenja, otpadnu vodu zbrinite prema regionalnim propisima o javnom ispuštanju.