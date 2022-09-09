Čišćenje ureda
Čišćenje ureda odvija se u okruženju s različitim prioritetima. Vrijeme, troškovi, rezultati, higijena i održivost ključni su čimbenici. Njih treba uskladiti za optimalne rezultate. Stoga je ključno odabrati pravu metodu čišćenja za svaki izazov. Dinamičko čišćenje ureda sve više zamjenjuje statičko, posebno radi bolje higijene i održivosti.
Koraci za čišćenje ureda
Profesionalno čišćenje uredskih prostora koristi specijaliziranu opremu. To osigurava visoku učinkovitost i čistoću. Korištenje uredskih usisavača i drugih suvremenih uređaja za čišćenje omogućuje značajnu uštedu resursa i dobivaju se bolji rezultati.
Uredi su mjesta gdje se ljudi svakodnevno okupljaju na duže vrijeme. Zbog toga oprema, prostori i način korištenja predstavljaju specifične izazove za usluge čišćenja. Pružatelji usluga moraju uzeti u obzir vrijeme i troškove, uz osiguravanje čistoće, higijene i održivosti. Važno je imati pregled primjena i prikladnih rješenja, kao i učinkovitu strukturu redoslijeda čišćenja. Također je korisno pratiti najnoviji razvoj tehnologije čišćenja.
Prava priprema
Priprema i praćenje ključni su dijelovi procesa čišćenja prostora. Osim čišćenja, to uključuje zaštitnu opremu, sigurnosne upute, higijenske standarde i materijale. Opskrba materijalima bitna je jer se oprema prilagođava određenim metodama za čišćenje ureda. U uredima je važno prvo ukloniti grubu prljavštinu i odložiti otpad.
Principi čišćenja
- Čišćejne odozgo prema dolje
- Čišćejne od straga prema naprijed
- Čišćejne od suhog prema mokrom
- Čišćejne od čistog do prljavog
Površine
Čišćenje površina osigurava atraktivan izgled prostora i održava vrijednost predmeta. Brisanje vlažnom krpom s raspršivanjem učinkovito uklanja labavu ili slabo prianjajuću prljavštinu s radnih stolova, bočnih ploča i kablova. Ova metoda štedi vrijeme, sredstva za čišćenje i vodu, a postiže visoku razinu higijene. Često se koristi prethodno dozirano sredstvo, čime se sprječava predoziranje koje bi bilo skupo i štetno za okoliš. Alternativno, sredstvo se može raspršiti izravno na krpu – dovoljna su tri prskanja – i zatim očistiti vlažnom stranom. Kod tvrdokorne prljavštine preporučuje se metoda mokrog brisanja krpom pripremljenom unaprijed.
Čišćenje počinje pomicanjem krpe u luku, od ruba površine prema suprotnoj strani, kako bi se pokupila labava i djelomično zalijepljena prljavština. Okomite površine čiste se odozgo prema dolje, također u širokim lukovima. Krpa se može presavijati tri puta, dobivajući 16 čistih strana za brisanje. Alternativno, krpa se može presaviti dva puta, omogućujući osam čistih strana. Nakon što se iskoriste sve strane, krpa se zamjenjuje novom. Uvijek je važno koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući rukavice koje su prikladne za sredstvo za čišćenje ureda.
Površine s nakupljenom labavom prljavštinom najbolje je čistiti krpama za vezivanje prašine. Impregnirane krpe s ljepilom posebno su učinkovite jer uklanjaju prašinu bez potrebe za vodom ili kemikalijama. Redovitim čišćenjem, jedna krpa za prašinu može poslužiti u više prostorija. Osim toga, prikladne su i za glatke podne obloge. Za ovu vrstu čišćenja rukavice nisu potrebne.
Tretiranje kritičnih dodirnih točaka
Površine koje se često koriste tretiraju se tzv. tretmanom kritičnih dodirnih točaka, što uključuje detaljno čišćenje ureda ili dezinfekciju. Za kemijsku dezinfekciju kontaminiranih površina dostupna su dezinfekcijska sredstva. Neka od njih imaju virucidno djelovanje na viruse s ovojnicom.
Parni čistači i parni usisavači, zahvaljujući visokoj temperaturi, štede vrijeme i osiguravaju visoku higijenu. Para izlazi u sitnim kapljicama, s temperaturama do 100 °C i tlakom do 8 bara. Ovi uređaji učinkovito čiste zidove, podove i namještaj otporne na paru, uključujući teško dostupna područja, pružajući zaštitu od bakterija i virusa.
Podovi
Tekstilne podne obloge
Uredi često imaju tekstilne podne obloge. Za dobar rezultat čišćenja preporučuje se usisavanje počevši od ulaza. Mlaznicu treba pomaknuti naprijed-nazad dijagonalno, u obliku slova V.
Za uske dijelove koristi se mlaznica za pukotine.
Korištenje bežičnih usisavača pokazalo se prikladnim rješenjem, budući da eliminira opasnosti od spoticanja i oštećenja kabela. S obzirom na slobodu kretanja, može se uštedjeti oko 20 % radnog vremena. Zamjena baterija je jednostavna, uz jedinstvenu platformu i istu bateriju. Uredski usisavači s eco funkcijom pružaju dobru usisnu snagu, smanjujući energetske zahtjeve.
Za veće hodnike preporučuju se uspravni usisavači s četkom ili potisni bežični modeli. Optimalne staze usisavanja uključuju prvo čišćenje rubnih područja, a zatim ravne, paralelne poteze. Strojevi trebaju imati komplet za čišćenje tepiha, uključujući antistatički glavni valjak i filtar za dlake.
Mrlje s tepiha uklanjaju se odgovarajućim deterdžentom. Ako tragovi ostanu, potrebno je međučišćenje tepiha.
Čišćenje tvrdih podova u uredu
Za tvrde podove, poput onih u hodnicima i čajnim kuhinjama, strojevi za ribanje i usisavanje najbolji su izbor. Oni su učinkovitiji i higijenskiji od tradicionalnog mokrog brisanja. Pored toga, trenutačno skupljanje prljave vode smanjuje rizik od klizanja. Strojevi s rotirajućom i upravljivom glavom lako manevriraju, čineći čišćenje oko prepreka jednostavnim. Kompaktni strojevi za ribanje idealni su za čišćenje i ispod stolova.
Kod korištenja uređaja za ribanje i sušenje, parametri poput usisne snage i količine vode trebaju biti podesivi. To osigurava optimalno čišćenje i ekonomičnu upotrebu resursa, prilagođeno stupnju prljavštine. Strojevi na baterije smanjuju napor, jer omogućuju čišćenje većih površina bez čestih pauza za punjenje. Najbolje je čistiti ravnim potezima, izvana prema unutra. Za teško dostupna područja i kutove preporučuje se pripremno ručno čišćenje ureda s malo mokrog brisanja.
Dubinsko čišćenje i obnavljanje zaštitnih premaza na tvrdim podovima
Elastične podne obloge s polimernim disperzijama troše se s vremenom, ostavljajući ogrebotine u koje se nakuplja prljavština. Čišćenje postaje izazovnije i zahtijeva više vremena. Kako bi se održao izgled i funkcionalnost, obnavljanje zaštitnog premaza preporučuje se u redovitim intervalima.
Obnavljanje zaštitnog premaza obuhvaća dvije metode: suho ribanje i čišćenje (metoda spreja). Ove tehnike uklanjaju tragove lagane uporabe i ogrebotine, te zamjenjuju istrošeni zaštitni sloj u područjima s većim opterećenjem. Rubovi se poravnavaju s postojećim premazom kako bi se očuvala ravnoteža površine.
Za dubinsko čišćenje koristi se stroj koji uključuje mokro ribanje, mokro usisavanje, mokro brisanje i premazivanje. Ovaj proces uklanja sve stare zaštitne i druge premaze s poda, a zatim se nanosi dva do tri nova sloja premaza.
Obnavljanje zaštitnog sloja nije zamjena za dubinsko čišćenje, ali može odgoditi potrebu za njim, smanjujući troškove. U prošlosti se dubinsko čišćenje obavljalo godišnje, no sada se obnavljanje zaštitnih premaza provodi dva puta godišnje, što je povoljnija opcija. Na taj način, dubinsko čišćenje više nije potrebno svake godine, već svake dvije godine.
Dezinfekcija tvrdih podova
Strojevi za ribanje i usisavanje mogu se koristiti za dezinfekciju podova. Važno je poštivati pravilno doziranje kemikalija i vrijeme kontakta prema uputama proizvođača. Usisavanje prljave vode uklanja klice, smanjujući rizik od kontaminacije.
Korištenje beskontaktnog čišćenja smanjuje rizik od prijenosa patogena na rukama. No, zaštita tijekom pripremnih i naknadnih radova ostaje ključna.
Dovoljna količina aktivnog sastojka mora biti ravnomjerno nanesena na pod. Za to je potrebno odabrati odgovarajući volumen protoka i koristiti tekstil od mikrovlakana ili jastučiće. Da bi se poštovalo vrijeme kontakta, rad se mora izvoditi bez usisavanja, a otopina se nanosi samo s strojem za ribanje. Nakon toga, područje se ostavlja da se osuši.
Zanimljive činjenice o čišćenju stubišta
Stepenice mogu biti atraktivni dizajnerski elementi, izrađene od čelika ili drva. One mogu biti ključni putovi za bijeg ili samo zanemareni prelazi između katova. U svakom slučaju, čišćenje stubišta predstavlja izazov zbog prostornog ograničenja, što posao čini zamornim.
Zašto je čistoća važna? Koje su specifične potrebe za različite podne obloge? Koje su najčešće pogreške operatera? Ovdje je pregled ključnih točaka za učinkovit i siguran rad.
Ušteda vremena i resursa: Održivost i inovacija
Čišćenje je održivo jer čuva vrijednost i funkcionalnost zgrada, objekata i strojeva. Pri čišćenju zgrada, održivo i učinkovito upravljanje često idu ruku pod ruku. Za optimalan rad važno je smanjiti troškove i poboljšati rezultate. To se postiže tehnologijom koja štedi energiju i vodu, modernim metodama i ergonomskim strojevima koji smanjuju fizički napor. Time se skraćuje vrijeme bolovanja i smanjuje utjecaj na okoliš i ljude.
Štedljivo korištenje tehnologije i resursa
S obzirom na ekološke aspekte čišćenja, sredstva za čišćenje imaju ključnu ulogu. Izbjegavajte štetne tvari, poput fosfata i alergenskih kiselina. Zamijenite ih prirodnim sastojcima. Također, važno je osigurati da se prirodne tvari ne proizvode nepotrebno. Učinkovitost čišćenja, zajedno s ekološkim certifikatima, mora biti prioritet. Čak i male količine koncentrata trebale bi biti dovoljno učinkovite za optimalnu primjenu.
Digitalna rješenja za veću održivost
Održivost utječe na primjenu odgovarajućih postupaka čišćenja prema specifičnostima zgrade. Istovremeno, digitalizacija nudi nove mogućnosti. Na tržištu postoje sustavi koji omogućuju čišćenje temeljem stvarnih potreba, koristeći senzore i umjetnu inteligenciju za analizu podataka.
Moguće je brzo prilagoditi dnevne zadatke i ažurirati plan čišćenja. To se može pomoću softverskih alata ili aplikacija koje digitalno upravljaju procesima čišćenja. Komunikacija u stvarnom vremenu omogućava brzu razmjenu informacija između korisnika, upravitelja i čistača. Dodatni zadaci, poput dezinfekcije kvaka ili drugih površina, mogu se pouzdano planirati i komunicirati na ovaj način.
Kvaliteta vode i zraka
Čisti zrak je od najveće važnosti u radnom svijetu, poput ureda, javnih ili medicinskih ustanova. U područjima s velikim brojem ljudi također postoji potreba za pouzdanom opskrbom vodom. Pročišćivači zraka i dispenzeri vode održiv su i ekonomičan način za osiguravanje higijenske i čiste okoline.