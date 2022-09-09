Čišćenje stubišta
Stepenice mogu biti dizajnerski elementi, izrađeni od čelika ili plemenitog drva. Također mogu biti središnji izlazi za bijeg ili zapušteni prostori između katova. Čišćenje stubišta izazovno je zbog prostorno ograničenih uvjeta koji otežavaju rad
Zahtjevnost prilikom čišćenja stubišta
Opseg zadataka čišćenja stubišta ovisi o funkciji uzlaznih i silaznih stepenica. Osiguravanje sigurnosti uvijek je prioritet, bez obzira na vrstu podnih obloga, bilo da su tekstilne, elastične ili kamene. Lagana prljavština lako se uklanja ruksak usisavačem na baterije. Bez kabela nema opasnosti od spoticanja, a nepotrebni odlasci do utičnica postaju prošlost.
Za uklanjanje ljepljive prljavštine najbolje je koristiti široke uređaje za čišćenje s krpama od mikrovlakana. Drvene podove treba čistiti bez prekomjerne vlage kako bi se izbjegla oštećenja. Uz krpe impregnirane ljepilom ili mikrovlaknima, moguće je učinkovito ukloniti prašinu i najsitnije čestice prljavštine.
U stubištima s velikim prometom, kao u zgradama, hotelima i trgovačkim centrima, ključno je redovito čistiti i dezinficirati rukohvate. To učinkovito sprječava prijenos klica. Kod reprezentativnih stubišta važno je zadržati estetska i funkcionalna svojstva podnih obloga. Čišćenje stubišta treba prilagoditi materijalima: fini kamen, umjetni i prirodni kamen, drvo i tepisi.
Čišćenje podova od prirodnog kamena
Prirodno kamenje sličnog izgleda može imati vrlo različita tehnička svojstva, poput osjetljivosti na lužine i kiseline, čvrstoće i upijanja vode. Ovi čimbenici određuju prikladnost kamena za određenu namjenu i način održavanja kako bi zadržao dugotrajan izgled. Prije čišćenja važno je razumjeti svojstva kamena, uključujući njegov mineralni sastav, površinsku obradu i specifičnu upotrebu.
Čišćenje keramičkih pločica
Čišćenje i održavanje keramičkih pločica jednostavan je proces jer većina njih ne zahtijeva posebnu njegu. Pločice se izrađuju od anorganskih materijala i peku na temperaturama od 1000 do 1400 °C.
Terakota, klinker opeka, fini kamen, zemljano posuđe i kamenina najčešće su korišteni materijali. Iako postoje različite vrste pločica, koraci za čišćenje obično su isti, a samo rijetke vrste zahtijevaju dodatno održavanje.
Različite vrste oštećenja i tehnike čišćenja
Prljavština i mnogo ljudi ostavljaju tragove na svim vrstama podnih obloga. Različite tehnike čišćenja potrebne su za očuvanje poda i produljenje njegova vijeka trajanja. Drveno stubište posebno je osjetljivo na abraziju čestica prljavštine i pijeska, koje prolaznici utiskuju u površinu, čineći drvo podložnim oštećenjima. Vlaga od mokre obuće ili nepravilnog čišćenja dodatno pogoršava situaciju, jer voda prodire u drvo i uzrokuje oštećenja. Kako bi se to spriječilo, preporučuje se dubinsko čišćenje stubišta najmanje dva puta godišnje.
U slučaju prirodnog i umjetnog kamena, izgled uglavnom trpi zbog teške upotrebe:
Hrapava podna obloga zadržava čestice prljavštine, što s vremenom uzrokuje znakove istrošenosti. Rješenje može biti kristalizacija ili poliranje dijamantnim jastučićima, što vraća izgubljeni sjaj. Za obnovu kamenih stubišta, na tržištu su dostupni mini ribači. Oni su idealni za čišćenje manjih vodoravnih i okomitih površina, omogućujući brz i ergonomski rad.
U hotelima se tepisi često postavljaju u hodnicima i na stubištima. Tragovi nastaju na tekstilnim podnim oblogama tijekom vremena.
Rubovi stepenica često se intenzivno prljaju, primjerice od kreme za cipele. Male mrlje mogu se ukloniti sredstvom za uklanjanje mrlja, pri čemu je važno čistiti izvana prema unutra kako bi se spriječilo širenje mrlje. Za temeljitije uklanjanje prljavštine može se koristiti metoda ekstrakcije raspršivanjem. Uska ručna mlaznica omogućuje primjenu ove tehnike čak i na uskim stepenicama. Ipak, treba uzeti u obzir da je vrijeme sušenja nakon ovog postupka šest do osam sati.
Savjet:
Jaka prljavština često se nakuplja na prometnim stubištima, poput onih u stambenim zgradama ili parkiralištima. Primjeri uključuju žvakaće gume, cestovnu prljavštinu i urin. Ovisno o okruženju i svojstvima stubišta, visokotlačni ili parni čistači mogu biti vrlo korisni i učinkoviti za uklanjanje ovakve vrste prljavštine.
Dodatni koraci za čišćenje stubišta
Za očuvanje urednog dojma stubišta nije dovoljno samo očistiti stepenice i rukohvate. Čistoću međupodesta najbolje osigurava kompaktna mašina za ribanje i sušenje na baterije. Njen viši kontaktni pritisak i prikladna brzina valjka pružaju izvanredne rezultate čišćenja. Za detaljne radove na stubištima, ručni usisavači na baterije idealni su zbog svoje praktičnosti. Staklene površine vrata i prozora lako se čiste profesionalnim usisavačem za prozore. To sprječava prskanje vode i smanjuje rizik od klizanja. Jaka onečišćenja poput žvakaćih guma ili naljepnica mogu se ukloniti s lateksom obojenih zidova koristeći visokotlačni čistač s niskim pritiskom.
Tri najčešće greške
Posao čišćenja stubišta, koji je već zahtjevan, ne bi trebao biti otežan pogreškama. Temeljitost i izbjegavanje grešaka ključni su za bolje rezultate.
- Izostanak uklanjanja prašine prije mokrog brisanja: Prašina unesena u pod može uzrokovati gubitak boje obloge. Također, prljavština se gura u stranu i često završava na rukohvatima nižih katova.
- Nedostatak upozorenja o klizavoj površini: Često se u žurbi ne postave znakovi upozorenja nakon mokrog brisanja. To povećava rizik od nesreća za prolaznike.
- Prljave krpe i rijetko mijenjanje vode: Ako se krpe za brisanje ne peru redovito ili se voda ne mijenja često, prljavština se širi umjesto da se ukloni. To vodi do češće potrebe za dubinskim čišćenjem.
1. Ako se stubište samo obriše vlažnom krpom, bez prethodnog uklanjanja prašine, tada podna obloga gubi boju jer se prašina brisanjem praktično unosi u pod. Prljavština se također često gura u stranu i zagađuje rukohvate na nižim katovima.
2. Često se u žurbi prilikom mokrog brisanja izostavi postavljanje znakova s upozorenjem na opasnost od poskliznuća i opasnosti od nesreće za prolaznike.
3. Ako se krpa za brisanje ne pere dovoljno često ili se voda prerijetko mijenja, prljavština se širi po stepenicama, što znači da se ne postiže željeni rezultat i dubinsko čišćenje je potrebno ranije.
Rješenja za pokretne stepenice
Kemijsko čišćenje pokretnih stepenica uklanja opuštene čestice iz utora i usisava olabavljenu prljavštinu. Međutim, za tvrdokornu prljavštinu i masnoće, mokro čišćenje je pouzdano rješenje. Čistač pokretnih stepenica nanosi sredstvo za čišćenje pomoću četki, čime se izbjegava prekomjerno vlaženje stepenica.
Prljavština se otapa tijekom potrebnog vremena kontakta. Zatim, četke je uklanjaju iz profila i transportiraju prema usisnoj cijevi. Grebeni za vođenje ulaze u utore stepenica, brtve površinu i stvaraju vakuum za učinkovito usisavanje. Ovaj postupak sprječava prodiranje tekućine u unutrašnjost sustava, osiguravajući temeljito čišćenje.