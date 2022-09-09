Zahtjevnost prilikom čišćenja stubišta

Opseg zadataka čišćenja stubišta ovisi o funkciji uzlaznih i silaznih stepenica. Osiguravanje sigurnosti uvijek je prioritet, bez obzira na vrstu podnih obloga, bilo da su tekstilne, elastične ili kamene. Lagana prljavština lako se uklanja ruksak usisavačem na baterije. Bez kabela nema opasnosti od spoticanja, a nepotrebni odlasci do utičnica postaju prošlost.

Za uklanjanje ljepljive prljavštine najbolje je koristiti široke uređaje za čišćenje s krpama od mikrovlakana. Drvene podove treba čistiti bez prekomjerne vlage kako bi se izbjegla oštećenja. Uz krpe impregnirane ljepilom ili mikrovlaknima, moguće je učinkovito ukloniti prašinu i najsitnije čestice prljavštine.

U stubištima s velikim prometom, kao u zgradama, hotelima i trgovačkim centrima, ključno je redovito čistiti i dezinficirati rukohvate. To učinkovito sprječava prijenos klica. Kod reprezentativnih stubišta važno je zadržati estetska i funkcionalna svojstva podnih obloga. Čišćenje stubišta treba prilagoditi materijalima: fini kamen, umjetni i prirodni kamen, drvo i tepisi.