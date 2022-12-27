Digitalizacija u poljoprivredi: čišćenje visokotehnoloških uređaja
Digitalizacija u poljoprivredi je uvelike korištena, posebno na velikim farmama. To se odnosi i na stočarstvo, gdje se koriste roboti, senzori i druge tehnologije. Tehnologija digitalnog uzgoja je skupa i osjetljiva. Zbog toga je pravilno čišćenje od velike važnosti.
Digitalizacija u poljoprivredi i višestruka namjena
U stočarstvu postoje mnogi tehnički sustavi koji pomažu poljoprivrednicima. Što je farma veća, to je digitalizacija u poljoprivredi važnija. Raspon tehnologija uključuje robote za hranjenje, mužnju i praćenje aktivnosti životinja. Farmer putem pametnog telefona prima upozorenja u stvarnom vremenu o problemima sa životinjama.
Digitalizacija u poljoprivredi i njezina održivost
Visoka tehnologija i digitalizacija također se primjenjuju u ratarstvu, osobito za održivi uzgoj. Samovozeći, satelitski kontrolirani strojevi i roboti postali su svakodnevni alati u poljoprivredi. Kombajni stvaraju karte prinosa koje pomažu u određivanju potrebne količine gnojiva. Dronovi, koji često zamjenjuju helikoptere, otkrivaju stanje biljaka i štetnike, posebno u vinogradima. Zaštita usjeva može se primijeniti selektivno na biljke zahvaćene štetnicima, ovisno o dizajnu stroja.
Čistoća za osjetljivu tehnologiju
Digitalna poljoprivreda je precizna, ali zahtijeva visoku razinu čistoće i higijene. Svi strojevi i sustavi moraju raditi besprijekorno kako bi se spriječili zastoji. Visoka ulaganja zahtijevaju održavanje vrijednosti opreme. Također je važno moći prodati staru opremu ako je potrebno.
Zaštita ulaganja: oprezno vanjsko čišćenje!
Što je tehnologija u poljoprivredi naprednija, to je čišćenje zahtjevnije. Tehnički sofisticiraniji strojevi i sustavi zahtijevaju veću pažnju. Ipak, svu grubu i tvrdokornu prljavštinu treba ukloniti.
Pravilno korištenje tlačnog perača
Standardni dio opreme za čišćenje na farmama je visokotlačni perač. Koristi se za čišćenje traktora i opreme, jer učinkovito uklanja grubu prljavštinu. Količinu vode i tlak treba smanjiti pri čišćenju hidraulike i elektronike. Korištenje vruće vode također je korisno, jer brže otapa prljavštinu. Prikladna sredstva za čišćenje olakšavaju postizanje željenog rezultata bez oštećenja.
Gdje je potrebna dodatna njega
Osjetljiva područja u digitalnoj poljoprivredi uključuju elektroničke kutije i ISOBUS sučelja na traktorima. Ova sučelja omogućuju prijenos podataka između traktora i vučenih strojeva. Na primjer, visokotlačna balirka postavlja radnu brzinu na temelju količine usjeva, zabilježene putem senzora. Ovaj sustav pomaže poljoprivredniku, zbog čega je izbjegavanje štete ključno.
Savjet: Osjetljivi dijelovi
Nemojte koristiti rotirajuću mlaznicu oko osjetljivih dijelova kako biste spriječili oštećenja.
Savjet: Uklonite rastresitu prljavštinu
Snažan mokro-suhi usisavač može se koristiti za redovito uklanjanje ostataka i usporavanje prljanja. Time se smanjuje potreba za mokrim čišćenjem i štite osjetljivi dijelovi.
Digitalizacija poljoprivreda: važnost čišćenja u kabini
Redovito čišćenje kabine traktora ili kombajna sprječava oštećenja elektrike, elektronike i hidraulike. Usisavačem uklonite sitne čestice prljavštine kako biste izbjegli skupe popravke uzrokovane prašinom i vlagom.
Monitori, pametni telefoni i tableti
Za čišćenje monitora i zaslona u digitalnoj poljoprivredi, koristite suhu krpu od mikrovlakana za redovito čišćenje. Za tvrdokorne mrlje, upotrijebite vlažnu krpu s mlakom vodom. Izbjegavajte prekomjernu vlagu kako bi elektronika ostala suha. Za uporabu sredstava za čišćenje, nanesite ih na krpu, a ne direktno na površinu. Ove tekućine ne smiju sadržavati aceton, alkohol, benzen, sredstva za ribanje, razrjeđivač ili kiseline.
Savjet 1: 16-struko savijanje
U komercijalnom čišćenju, krpa od mikrovlakana koristi se na specifičan način za učinkovito uklanjanje prljavštine. Krpa se presavija napola tri puta, što rezultira s 16 strana. Svaka izložena strana koristi se za čišćenje površine. Namočite jednu stranu u deterdžent, a zatim obrišite površinu. Nakon što se krpa potroši, zamijenite je novom. Ova metoda osigurava da prljavština ne bude prenesena na druge površine.
Savjet 2: Četka za usisavanje
Za osjetljive površine, usisivač se može opremiti četkom s mekim čekinjama. Ovaj dodatak učinkovito uklanja prašinu, posebno s tipkovnica. Pri tome je važno smanjiti snagu usisavanja kako bi se spriječilo oštećenje.
Savjet 2: Teško dostupna mjesta
Ventilacijske otvore, mikrofone ili utičnice pažljivo očistite finom četkom ili četkicom za zube. Ovo omogućava precizno uklanjanje prašine bez oštećenja osjetljivih dijelova.
Muzište
Prostor za mužnju često je visoko digitaliziran i osjetljiv, pa je higijena ključna. Životinje donose prljavštinu i obavljaju nuždu, čime se prostor brzo zaprlja. Kako bi se spriječilo širenje klica, potrebno je čišćenje visokotlačnim peračem nakon svake mužnje. Za čišćenje opreme koriste se vruća voda, deterdženti i četke, čime se osigurava očuvanje digitalnih sustava i sprječava oštećenje.
Savjet: Ne zaboravite prozore
Također, važno je redovito čistiti prozorska stakla i površine od pleksiglasa na robotu za mužnju.
Savjet: Ručno očistite kameru
Digitalna poljoprivreda mijenja pristup čišćenju. Sustavom mužnje upravlja robotska ruka i kamera. Iako automatski program čisti, ručno čišćenje kamere i zaštitnog stakla krpom od mikrovlakana također je preporučljivo.
Potpuno automatizirani sustavi za hranjenje peradi i svinja
Higijena u hranidbi životinja jednako je važna kao i u izmuzištu. Digitalizirana poljoprivreda uključuje osjetljive tehnologije, osobito u sustavima hranidbe. Stoga je ključno koristiti odgovarajuće metode čišćenja.
Suha hrana i uklanjanje prašine
Kada je riječ o suhoj hranidbi, prašina je glavni problem u digitalnom uzgoju. Ona se nakuplja, veže vlagu i može oštetiti elektroniku. Snažan mokro-suhi usisavač pomaže u uklanjanju prašine, dok se površine mogu čistiti ručno. Krpa od mikrovlakana učinkovito skuplja prašinu i ne ostavlja tragove.
Savjet: Uklanjanje velike količine prašine
Za velike količine prašine, mokro-suhi usisavač treba imati snažan filter. Uložak filtera značajno povećava površinu filtera, čime se povećava učinkovitost čišćenja.
Tekuće hranjenje i visokotlačno čišćenje
Kada je riječ o tekućem hranjenju, visokotlačni čistač je idealan za čišćenje. Spremnici za miješanje i svrdlo mogu se učinkovito očistiti odgovarajućim pritiskom. Osjetljive komponente poput upravljačke ploče trebaju se čistiti s malim pritiskom ili ručno kako bi se izbjeglo oštećenje.
Savjet: Redovito čistite senzore
Senzori u štalama s ventilacijskim sustavima trebaju se redovito čistiti. To je važno kako bi se pravilno detektirale temperature, vlažnost i druge vrijednosti. Najbolje ih je čistiti ručno ili uz vrlo mali pritisak kako bi se izbjeglo oštećenje.