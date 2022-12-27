Savjet 1: 16-struko savijanje

U komercijalnom čišćenju, krpa od mikrovlakana koristi se na specifičan način za učinkovito uklanjanje prljavštine. Krpa se presavija napola tri puta, što rezultira s 16 strana. Svaka izložena strana koristi se za čišćenje površine. Namočite jednu stranu u deterdžent, a zatim obrišite površinu. Nakon što se krpa potroši, zamijenite je novom. Ova metoda osigurava da prljavština ne bude prenesena na druge površine.