Financijska rješenja u industriji čišćenja
U industrijama koje se brzo razvijaju, kao što je industrija čišćenja, ključno je da poduzeća imaju pristup fleksibilnim mogućnostima financiranja kako bi napredovala. To je posebno važno za nabavu tehnologije za čišćenje putem najma, kao i za primjenu mobilnih rješenja za čišćenje koja funkcionira na temelju naknade za svaku upotrebu ili pak za kupovinu velikog opsega. Pružajući interne mogućnosti financiranja proizvođači tehnologije za čišćenje mogu za poduzeća pojednostaviti proces financiranja, uklanjajući potrebu za višestrukim izvorima financiranja i omogućujući prilagođena financijska rješenja koja ciljano zadovoljavaju jedinstvene zahtjeve svakog poduzeća u pogledu čišćenja.
Financijska rješenja u industriji čišćenja: rasteretite zaposlenike i unajmite opremu
Iako je moderna, visokoučinkovita oprema ključna za komercijalno čišćenje, za poduzeća možda neće uvijek biti izvedivo unaprijed znatno uložiti u takvu opremu. U takvim slučajevima unajmljivanje opreme može biti učinkovita mogućnost financiranja. Odabirom odgovarajuće opreme koja može pojednostaviti postupke čišćenja i povećati produktivnost poduzeća mogu imati koristi od bržeg obavljanja zadataka, što u konačnici znači smanjenje troškova. Uz mjesečnu naknadu za najam opreme poduzeća mogu lako upravljati svojim troškovima čišćenja, osiguravajući pritom da se njihova vlastita oprema održava i da je učinkovita.
Kako financirati čišćenje i na što treba paziti
Koncept minimalnog trajanja ugovora privukao je negativnu pozornost u kontekstu davanja i uzimanja u najam zbog automatske obnove ugovora ako se on ne otkaže na vrijeme. Međutim, industrija čišćenja nudi niz financijskih rješenja koja različito reguliraju raskid ugovora i unaprijed podsjećaju klijente na kraj ugovora.
Najam uzima u obzir preostalu vrijednost opreme na kraju ugovora, omogućujući klijentima amortizaciju 80% vrijednosti kupnje kroz rate plaćanja tijekom razdoblja najma, uz pretpostavku preostale vrijednosti od 20%. Na kraju ugovora proizvod se može vratiti, ugovor se može produljiti ili se proizvod može kupiti po tržišnoj vrijednosti. Kako bi se klijentima pružile potrebne informacije za donošenje informiranih odluka o svojoj opremi, najmodavci bi ih trebali aktivno informirati o isteku ugovora i spriječiti bilo kakve neželjene automatske obnove.
Savjet 1 – ugovor o najmu treba ispravno evidentirati u porezne svrhe:
Ugovori o najmu prije su se iskazivali izvanbilančno, ali od 2019. potrebno ih je iskazati u bilanci. Ta su pravila za poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine stupila na snagu 2022. godine.
Savjet 2 – pogodnosti nakon isteka ugovora:
Mogućnost najma opreme može nuditi prednost prelaska na noviji stroj s poboljšanim radnim značajkama i energetskom učinkovitošću po isteku ugovora, a koji se može unajmiti ili kupiti ovisno o poslovnim potrebama.
Plaćanje po upotrebi za sezonske zadatke
Određena oprema, poput one koja se upotrebljava za održavanje zelenih površina ili održavanje i brigu o zelenim površinama zimi, može biti potrebna samo tijekom određenih godišnjih doba. Kako bi se ponudila rješenja za takve situacije, industrija čišćenja nudi razna financijska rješenja, uključujući mogućnosti plaćanja po upotrebi kao i tradicionalni najam. Prilikom odabira proizvođača opreme za čišćenje preporučljivo je odabrati onoga koji ne nameće minimalno razdoblje upotrebe, jer to može dovesti do nepotrebnih troškova. Umjesto toga, modelom plaćanja na temelju upotrebe osigurava se da se poduzećima naplaćuje samo stvarna upotreba opreme, uključujući svu potrebnu potrošnu opremu. To nudi isplativo rješenje za potrebe za sezonskom opremom, omogućujući poduzećima da učinkovitije raspodjele svoje resurse.
Održite likvidnost svog poduzeća i nabavite opremu putem obročnog plaćanja
Uz najam je obročno plaćanje ili plaćanje na rate jedno od najpopularnijih financijskih rješenja u industriji čišćenja. To je mogućnost kupnje proizvoda obročnim plaćanjem kako bi se održala poslovna likvidnost i poslovanje. To može biti korisno ako, na primjer, trgovačko poduzeće želi opremiti svoja vozila mobilnom tehnologijom za čišćenje kao što su usisavači za suho i mokro usisavanje na baterijski pogon koje će trebati na dulje razdoblje.
Na što treba pripaziti
Prema britanskom zakonu plan plaćanja na rate smatra se zajmom. Proizvod se bilježi u bilanci klijenta, a zatim postaje njegovo vlasništvo kada se plati posljednja rata. Važno je da plan plaćanja bude osmišljen kako bi odgovarao ekonomskoj situaciji klijenta.
Savjet – prekid ugovora radi veće fleksibilnosti:
Na tržištu postoje proizvođači koji uz fleksibilno obročno plaćanje nude mogućnost prekida ugovora o najmu internim modelima financiranja. To klijentima prema potrebi pruža visok stupanj fleksibilnosti.
Kako financirati čišćenje velikog opsega?
Dulji rok plaćanja može biti pogodan za klijente kojima iznenada bude potrebna naprednija tehnologija za čišćenje i fleksibilno rješenje. U javnom sektoru, na primjer, proračuni su često vezani za određena vremenska razdoblja, zbog čega može imati smisla produljiti rok plaćanja.
Na što treba pripaziti
Odabirom produljenog roka plaćanja klijenti proizvode mogu dobiti na korištenje odmah nakon narudžbe i mogu odabrati najprikladniju opciju financiranja. Rok plaćanja za paušalno ili obročno plaćanje može se odgoditi, obično za 60 dana, ali uz fleksibilnost prilagodbe sve dok je to razumno i pošteno u odnosu na dobavljača. To poduzećima omogućuje da upravljaju svojim novčanim tokom i učinkovito raspodjeljuju svoje resurse dok i dalje pravodobno na korištenje dobivaju potrebnu opremu i usluge.
Savjet – provjerite situaciju u vezi s produljenim rokom plaćanja:
Postoji dosta zakona o produljenju roka plaćanja, a situacija nije jednaka za mala i velika poduzeća. U Ujedinjenoj Kraljevini neka poduzeća moraju izvješćivati o sporazumima o otplati. Prema međunarodnom pravu, pravna situacija mora se provjeriti u svakom pojedinačnom slučaju, a pružatelj usluga također bi trebao ponuditi podršku u izradi plana plaćanja.
Upravljanje opremom u industriji čišćenja: financijsko rješenje za veći broj opreme
Veliki pružatelji usluga ili lokalna upravna vijeća često imaju mnogo strojeva o kojima možda ne žele sami voditi računa. U tim slučajevima, odabir proizvođača koji u svom asortimanu ima uslugu sveobuhvatnog upravljanja opremom idealan je odabir. Stručnjaci za financije i čišćenje iz oba poduzeća surađuju kako bi razvili rješenje koje je prilagođeno zahtjevima klijenta.
Na što treba pripaziti
Upravljanje opremom treba uključivati ponudu za klijente koja uključuje sve usluge po mjesečnoj cijeni. U idealnom slučaju to uključuje sakupljanje potrebnih strojeva i proizvoda, organizaciju i distribuciju na različite lokacije, vođenje računa o intervalima održavanja i samo obavljanje svih potrebnih zadataka kao i zamjenu strojeva ili potrošnih proizvoda.
Savjet – osmislite plan čišćenja po vlastitoj mjeri:
Osim financijskih rješenja u industriji čišćenja i upravljanja opremom, neki proizvođači nude i savjetodavne usluge za pružatelje raznih usluga kako bi klijenti dobili prilagođeni plan čišćenja osmišljen baš za njih.