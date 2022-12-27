Savjet: Uklanjanje klorprofama iz skladišta krumpira koristeći kontrolni popis

Za dokaz uklanjanja klorprofama dobar je popis za provjeru s fotodokumentacijom. Popis treba sadržavati sve objekte koji trebaju obradu. To uključuje tlačne komore, ventilacijske tehnologije, tornjeve i kanale. Također obuhvaća zidove, dijelove zgrade, podove, strop, kutije, prikolice i opremu za prijem. Uključeni su i pokretni trakovi, oprema za utovar, hladnjaci, ventilatori, cirkulacijski ventilatori. Drvene grede koje se koriste kao mobilni zidovi također moraju biti obuhvaćene.

Ako je potrebna zamjena opreme, preporučljivo je prethodno temeljito očistiti cijelo skladište kako se ostaci ne bi prenijeli na novu opremu.