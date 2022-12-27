Kako ukloniti klorprofam iz skladišta krumpira
Upotreba klorprofama (CIPC) više nije odobrena u Europi za sprječavanje klijanja krumpira. Za uklanjanje klorprofama iz skladišta krumpira, prostor treba očistiti prije skladištenja novog usjeva. To uključuje čišćenje nadzemnih i podnih kanala, skladišne opreme i strojeva. Čišćenje skladišta nije dovoljno za ispunjavanje zahtjeva CIPC-a, stoga temeljito čišćenje mora biti redovito.
Zabrana klorprofama u Europi – uklanjanje ostataka
Godine 2019. Europska komisija odlučila je ne obnoviti odobrenje za klorprofam, sredstvo protiv klijanja. PVC (Potato Value Chain) preporučio je prestanak uporabe. Razdoblje rasprodaje trajalo je do 31. siječnja 2020., a razdoblje upotrebe završilo je 8. listopada 2020. Svi preostali ostaci sredstava morali su biti zbrinuti do tog datuma. Odluka je obuhvatila 22 sredstva za zaštitu bilja, uključujući: Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro, Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 i Gro-Stop Fog.
Kako ukloniti klorprofam?
Uklanjanje klorprofama iz skladišta krumpira je zahtjevan zadatak. Da biste osigurali da ne premašite maksimalne razine CIPC rezidua, potrebno je temeljito očistiti skladišta i druga relevantna područja. Ako ostanu tragovi CIPC-a, postoji rizik da usjevi neće moći biti prodani i bit će uništeni. Preporučuje se kombinacija suhog i mokrog čišćenja kako bi skladište bilo potpuno očišćeno i bez CIPC-a.
Mokro-suhi usisavači
Usisavač s produžnim crijevom sprječava podizanje prašine i CIPC čestica, a prljavštinu uklanja s površina. Za tvrdokornu prljavštinu koriste se četke i strugači. Redovito čišćenje i zamjena filtra usisavača ključni su za njegovu učinkovitost. Modeli s automatskim čišćenjem filtera olakšavaju rad. Sakupnu prljavštinu odlažite u vreće za sakupljanje.
Uređaji za čišćenje
Podovi se mogu učinkovito tretirati strojevima za čišćenje ili usisavačem sa širokom usisnom mlaznicom. Ovisno o veličini površine koju treba očistiti, mogu se koristiti ručne mašine za čišćenje za male površine ili mašine za čišćenje koje se mogu voziti za veće površine.
Visokotlačni čistač vrućom vodom
Za mokro čišćenje koriste se visokotlačni čistači s toplom vodom, najmanje 70 °C. Tlak treba podesiti kako bi se spriječilo stvaranje previše aerosola. Jako onečišćena područja, poput tlačnih komora ili isparivača, mogu se učinkovito čistiti parom iz visokotlačnih čistača ili parnog čistača.
Sredstva za čišćenje površina
Za podove, površinski čistači s usisavanjem i visokotlačni čistač olakšavaju čišćenje. Sva kontaminirana voda odmah se usisava. Prema Agenciji za okoliš Ujedinjenog Kraljevstva, ostaci pesticida ne smiju se ispuštati u kanalizaciju. Otpadne vode treba sakupljati i zbrinjavati.
Trajno naslijeđe: CIPC antimikrobni ostaci traju nekoliko godina
Prema aktualnim istraživanjima, još uvijek ima dovoljno aktivnih sastojaka u zgradama u kojima je CIPC korišten tako da je roba koja je godinama kasnije još uvijek bila pohranjena. Maksimalna dopuštena razina ostataka stoga se može pratiti samo ako se u nadolazećim godinama provedu opsežne mjere čišćenja prije skladištenja usjeva. Kontinuirano prozračivanje skladišnih prostorija dok su prazne i skladištenje pokretne skladišne opreme na otvorenom također su korisne mjere za smanjenje ostataka. Upotreba kemikalija nije preporučljiva za čišćenje i uklanjanje klorprofama. To je zato što umjesto da ga ukloni, CIPC se može razgraditi u toksične metabolite.
Kako ukloniti klorprofam iz krumpira – upute korak po korak i jasna dokumentacija
Osim pravilnih tehnika čišćenja, važni su sustavni postupci i dokumentacija. Na taj način može se dokazati da su specifikacije zadovoljene tijekom inspekcije. To je posebno važno za kupce u preradi krumpira. Dokumentacija o mjerama čišćenja treba biti pisana, uz fotografski dokaz, uključujući mjesto, vrijeme i vrstu čišćenja.
- Općenito, vrijedi pravilo rada odozgo prema dolje, počevši od nadzemnog kanala i stropa, preko zidova i opreme do poda i podnog kanala.
- Tijekom svih operacija čišćenja korisnici moraju nositi osobnu zaštitnu opremu (PPE).
- Ključno je da se važne komponente ne zanemare tijekom postavljanja, kao što su transporteri, punila kućišta, ventilatori ili dišni putevi.
- Mobilnu opremu za pohranu treba iznijeti van i očistiti. Vrijeme dodatno utječe na smanjenje kontaminacije CIPC-om.
- Transportna vozila također je potrebno očistiti od mogućih ostataka toplom vodom pomoću visokotlačnog čistača.
- Na kraju svake upotrebe, sav alat za čišćenje treba očistiti visokotlačnim peračem.
Savjet: Uklanjanje klorprofama iz skladišta krumpira koristeći kontrolni popis
Za dokaz uklanjanja klorprofama dobar je popis za provjeru s fotodokumentacijom. Popis treba sadržavati sve objekte koji trebaju obradu. To uključuje tlačne komore, ventilacijske tehnologije, tornjeve i kanale. Također obuhvaća zidove, dijelove zgrade, podove, strop, kutije, prikolice i opremu za prijem. Uključeni su i pokretni trakovi, oprema za utovar, hladnjaci, ventilatori, cirkulacijski ventilatori. Drvene grede koje se koriste kao mobilni zidovi također moraju biti obuhvaćene.
Ako je potrebna zamjena opreme, preporučljivo je prethodno temeljito očistiti cijelo skladište kako se ostaci ne bi prenijeli na novu opremu.