Vrste vlakana i metode čišćenja tepiha

Za izradu tepiha koriste se razni materijali. Izdržljivi poliamid od sintetičkih vlakana lako se održava i može imitirati izgled vune. Prirodno vlakno sisala dobiva se od lišća agave, pružajući mu čvrstu strukturu. Tepisi od sisala su robusni, ali ih ne treba smočiti. Vuna, kao prirodno vlakno, regulira klimu u prostoriji jer može apsorbirati i otpuštati vlagu.

Savjet: Test gorenja može otkriti vrstu vlakna. Uklonite nekoliko vlakana s obloge, umotajte ih u pređu i zapalite. Nakon paljenja, vlakna se razlikuju prema mirisu, ostatku ili ponašanju pri gorenju.

Bilo da se radi o sredstvu za čišćenje, mehaničkom djelovanju ili temperaturi - vlakna vrlo različito reagiraju na različite pristupe čišćenju. Na primjer, dok su prirodna vlakna vrlo osjetljiva na kisela sredstva za čišćenje (pH vrijednost ispod 3), sintetička vlakna su otporna (iznimka: poliamid). U pravilu prirodna i sintetička vlakna dosta dobro podnose snažno mehaničko djelovanje, dok proteinska vlakna vrlo osjetljivo reagiraju na preveliku količinu. Moderna tehnologija čišćenja daje vrlo dobre rezultate s hladnom vodom. Ako se koristi grijani čistač za ekstrakciju raspršivanjem, treba imati na umu da prirodna i proteinska vlakna mogu osjetljivo reagirati iznad 40 °C. Profesionalno čišćenje stoga je moguće samo ako je poznata vrsta vlakana.

