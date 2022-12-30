Njega i čišćenje tepiha
Tepih pruža toplinu, smanjuje buku i stvara ugodnu atmosferu. Tekstilne podne obloge, ovisno o kvaliteti i materijalu, mogu biti osjetljive na vlagu. Za razliku od drugih obloga, čišćenje tepiha i uklanjanje mrlja zahtijevaju više truda, što može brzo dovesti do neurednog izgleda. Dubinsko pranje tepiha zahtijeva poznavanje strukture materijala i specifičnih metoda čišćenja. U nastavku se nalaze ključni savjeti za čišćenje tepiha i brzo uklanjanje mrlja.
Prednosti i mane tekstilnih podnih obloga
Tepisi dolaze u raznim bojama, vlaknima i materijalima, pružajući bezbroj dizajnerskih mogućnosti za različite upotrebe.
Vrste tepiha i flora
Velur tepisi dostupni su s kratkim i visokim dlačicama. Površina tepiha nastaje od uspravnih krajeva pređe, a veći flor poboljšava zvučnu i toplinsku izolaciju. Ipak, tepisi s visokim florom nisu preporučljivi za prometna mjesta. Naborani flor čini tepih otpornijim zahvaljujući upredenoj pređi, pa su otisci stopala manje vidljivi. Kod hrpe s petljama (bouclé), pređa ostaje zatvorena, stvarajući grubu strukturu.
Tepisi i klase uporabe
Trajnost tepiha ovisi o klasi uporabe koju određuju proizvođači (stambena 21-23, komercijalna 31-33/34, industrijska 41-43). U stambenim prostorima često se postavljaju i tepisi viših klasa uporabe. Za urede s tekstilnim oblogama važno je procijeniti prikladnost za stolce na kotačiće i provjeriti protupožarnu klasu.
Prednosti i nedostatci tekstilnih podnih obloga
Tepisi pružaju mekani osjećaj i ugodnu, fleksibilnu površinu za hodanje. Ovisno o klasi uporabe, mogu biti vrlo robusni. Zbog svojstva upijanja buke, učinkovito prigušuju zvukove u prostoriji. Njihova sposobnost vezanja prašine smanjuje razinu fine prašine u zraku.
Ovisno o učestalosti korištenja i kvaliteti, s vremenom se mogu pojaviti istrošene mrlje ili tragovi. Materijal tepiha utječe na osjetljivost prema vlazi. Uobičajeno čišćenje tepiha zahtijeva manje napora nego kod popločanih podova, ali tvrdokornu prljavštinu je teže ukloniti.
Priprema za čišćenje: Ključne informacije o tekstilnim podnim oblogama
Tekstilne presvlake obično se sastoje od habajućeg sloja, podloge, ljepila i donje strane. Svaki dio ima specifične karakteristike važne za pravilno čišćenje tepiha. Svijest o materijalima i njihovim svojstvima pomaže u sprječavanju oštećenja zbog nepravilnog čišćenja.
Tekstilne podne obloge
Kod drvenih, podignutih ili cementnih podova, važno je spriječiti prodor vlage. Ona može uzrokovati bubrenje, deformacije, probleme s električnim instalacijama i plijesan. Kod asfaltnog estriha, organska otapala mogu otopiti bitumenske komponente i izazvati smeđe mrlje na površini.
Pri postavljanju obloge, važno je izbjeći prodor vlage. To se odnosi na sve metode, uključujući ljepljivu traku, disperzijsko, vodljivo ili ljepilo za obnavljanje. To može dovesti do emulgacije i smanjene adhezije. Iako gumeno ljepilo sadrži otapala i vodootporno je, danas se rijetko koristi.
Podloge često nisu osjetljive na vodu, no njihova interakcija s drugim komponentama može biti kritična. Primjerice, PU pjena može upijati vlagu poput spužve. Ako se kombinira s materijalima osjetljivima na vlagu, to može uzrokovati oštećenja. Juta pri namakanju i sušenju otpusti žućkastu boju u hrpu tepiha. Teški premazi, uglavnom korišteni za pločice, vodonepropusni su, ali rubna područja poda ostaju kritična jer ondje može doći do prodora vlage i oštećenja podloge.
Savjet
Čišćenje tepiha, poput staza i prostirki za hvatanje prljavštine, obavlja se jednako kao i čišćenje tekstilnih podnih obloga. Ako je površina osjetljiva na vlagu, tepih je najbolje premjestiti na neosjetljivu površinu radi lakšeg čišćenja.
Vrste vlakana i metode čišćenja tepiha
Za izradu tepiha koriste se razni materijali. Izdržljivi poliamid od sintetičkih vlakana lako se održava i može imitirati izgled vune. Prirodno vlakno sisala dobiva se od lišća agave, pružajući mu čvrstu strukturu. Tepisi od sisala su robusni, ali ih ne treba smočiti. Vuna, kao prirodno vlakno, regulira klimu u prostoriji jer može apsorbirati i otpuštati vlagu.
Savjet: Test gorenja može otkriti vrstu vlakna. Uklonite nekoliko vlakana s obloge, umotajte ih u pređu i zapalite. Nakon paljenja, vlakna se razlikuju prema mirisu, ostatku ili ponašanju pri gorenju.
Bilo da se radi o sredstvu za čišćenje, mehaničkom djelovanju ili temperaturi - vlakna vrlo različito reagiraju na različite pristupe čišćenju. Na primjer, dok su prirodna vlakna vrlo osjetljiva na kisela sredstva za čišćenje (pH vrijednost ispod 3), sintetička vlakna su otporna (iznimka: poliamid). U pravilu prirodna i sintetička vlakna dosta dobro podnose snažno mehaničko djelovanje, dok proteinska vlakna vrlo osjetljivo reagiraju na preveliku količinu. Moderna tehnologija čišćenja daje vrlo dobre rezultate s hladnom vodom. Ako se koristi grijani čistač za ekstrakciju raspršivanjem, treba imati na umu da prirodna i proteinska vlakna mogu osjetljivo reagirati iznad 40 °C. Profesionalno čišćenje stoga je moguće samo ako je poznata vrsta vlakana.
Vlakna reagiraju različito na sredstva za čišćenje tepiha, mehaničko djelovanje i temperaturu. Prirodna vlakna su osjetljiva na kisela sredstva za čišćenje (pH ispod 3), dok su sintetička vlakna otporna (s iznimkom poliamida). Prirodna i sintetička vlakna podnose snažno mehaničko djelovanje. Proteinska vlakna su osjetljiva na preveliku količinu.
Moderna tehnologija čišćenja daje dobre rezultate s hladnom vodom. Ako se koristi grijani čistač za ekstrakciju, treba paziti da temperatura ne premaši 40 °C za prirodna i proteinska vlakna. Kemijsko čišćenje tepiha moguće je samo ako je poznata vrsta vlakana.
Problemi prilikom čišćenja tepiha
Prilikom čišćenja tepiha mogu se javiti različiti problemi. Bijelo-žute mrlje često se stvaraju kada kemijske tvari poput kiseline dođu u dodir s hrpom.
Savjet: Neizbježne promjene boje nakon čišćenja često su posljedica slučajnog kapanja sredstva za čišćenje sanitarija pri ulasku u sanitarne prostore.
Na tapiserijama se može pojaviti magljenje. Ako postoji ventilacija iza tepiha, tapiserija filtrira zrak, taložeći prljavštinu na tim mjestima. Ta područja vizualno se ističu od ostatka pokrova. Neravnomjeran izgled, poznat kao sjenčanje, nastaje kada se vlakna presvlake od velura presavijaju. Za to ne postoji jasno objašnjenje niti rješenje za čišćenje. Ponekad se sjenčanje ponovno javlja čak i nakon zamjene obloge, a može se spriječiti samo korištenjem druge vrste tekstila.
Čišćenje tepiha u svrhu održavanja
Čišćenje u svrhu održavanja usmjereno je na uklanjanje labave prljavštine koja se nakuplja svakodnevno. Međučišćenje, koje se idealno provodi svakih šest mjeseci, ovisno o učestalosti korištenja, uklanja tragove i nakupljenu prljavštinu. Osnovno čišćenje ima cilj ukloniti duboko ukorijenjenu prljavštinu.
Međučišćenje za tepihe
Tepisi su lijepi, ugodni i upijaju buku. Međutim, čak i uz redovito održavanje, s vremenom će se pojaviti tragovi prljavštine koji se ne mogu ukloniti usisavačem ili uklanjanjem mrlja. Da bi se produžio interval između detaljnog dubinskog čišćenja, može se provesti međučišćenje podne obloge. Tehnike poput iCapsola, jastučića od mikrovlakana ili pređe prikladne su za podove osjetljive na vlagu. Također su korisne za područja koja se brzo moraju ponovno koristiti, poput hotelskih predvorja ili hodnika.
Dubinsko čišćenje tepiha
Da biste produžili životni vijek tepiha i osvježili izgled, koristite tri metode dubinskog pranja. To su ekstrakcija raspršivanjem, kombinacija s mikrovlaknima i mokro šamponiranje.
Usisavanje, metenje i uklanjanje mrlja
Za uklanjanje dlaka, prašine ili pijeska s tekstilnih podnih obloga, jednostavno ih usisajte. Vakuum s usisnim ventilatorom osigurava učinkovito usisavanje labave prljavštine.
Savjet - mehanika četki pomaže:
Nedostatak mehanike četki može uzrokovati da čestice prljavštine ostanu usidrene u tepisima.
Najbolja metoda za svakodnevno održavanje tepiha je usisavanje četkom. Osim uklanjanja prašine, električna četka s pravim mehanizmom uklanja i više prljavštine. Također, vlakna tepiha se dodatno iščetkaju.
Savjet
Ako želite učinkovito očistiti velike površine, koristite usisivače za čišćenje tepiha. Antistatički valjak mehanički obrađuje podnu oblogu i uklanja prljavštinu. Usisivač za čišćenje tepiha pokupi uzburkanu prašinu.
Vodotopive i netopive mrlje uklanjaju se tijekom održavanja. Koristite metodu tapkanja ili tapkanja i ispiranja. Provjerite topljivost mrlje nepoznatog podrijetla bijelom krpom i mlakom vodom. Ako je topiva, uklonite je laganim uvijajućim pokretima odozdo prema gore. U slučaju da nije topiva, poprskajte deterdžent na krpu i tapkajte po mrlji dok se ne ukloni. Zatim uklonite prljavštinu i kemijske ostatke uređajem za ekstrakciju raspršivanjem.
Savjet - Otapanje mrlja:
90% svih mrlja može se ukloniti vodom.
Savjet - Ubrzajte sušenje:
Sušenje se može ubrzati suhom krpom.