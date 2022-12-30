Osnovno čišćenje tepiha
Osnovno čišćenje tepiha je važno kako bi se održala higijena prostora. Postoje tri glavne metode za održavanje i čišćenje tepiha. To su ekstrakcija raspršivanjem, mokro pranje šamponom i kombinirana metoda. Kombinira ekstrakciju s metodom mikrovlakana ili pređe.
Priprema za osnovno čišćenje tepiha
Prije početka čišćenja, provjerite mogućnost čišćenja tepiha. Obratite pažnju na podlogu, ljepilo, materijal i šavove.
Ako tepih može biti očišćen, poduzmite pripremne mjere. Isključite podno grijanje kako sredstvo za čišćenje ne bi isušilo zbog topline. Uklonite pokretni namještaj i zabilježite ili fotografirajte postavke. Komponente koje se ne mogu ukloniti zaštitite folijom. Nakon toga, uklonite prljavštinu usisavačem ili usisavačem s četkom za tepih.
Čišćenje tepiha
Tepih je topao, prigušuje buku i stvara ugodnu atmosferu. Ovisno o materijalu i kvaliteti, tekstilne podne obloge su dosta osjetljive na vlagu. Uklanjanje mrlja, što kod drugih obloga nije problem, zahtijeva više truda. To može brzo dovesti do neurednog izgleda. Čišćenje tepiha zahtijeva stručnost. Važno je znati strukturu tekstilne presvlake i svojstva čišćenja pojedinih komponenti. Evo što trebate uzeti u obzir pri čišćenju tepiha i kako brzo ukloniti mrlje tijekom čišćenja u svrhu održavanja.
Metoda ekstrakcije raspršivanjem provodi se u prvoj i drugoj fazi čišćenja. Nečistoća se prvo izvlači na površinu, a zatim uklanja.
Kako radi?
Čistač s ekstrakcijom raspršivanjem tlači otopinu za čišćenje u tepih kako bi se prljavština oslobodila. Zatim se otopina s prljavštinom usisava natrag. U prvom koraku, otopinu nanosite mlaznicom i odmah je uklonite, ostavljajući tepih relativno suhim. U drugom koraku, isključite usisavanje, dopuštajući da otopina djeluje, a zatim je usisajte zajedno s prljavštinom.
Ovisno o zaprljanosti, potrebno je nekoliko ciklusa ispiranja za postizanje željenog rezultata. Učinak ispiranja poboljšava se povećanjem protoka vode.
Savjet: Čišćenje velikih površina
Ako čistite velike površine, u drugom koraku možete nanijeti otopinu za čišćenje pomoću visokotlačnog uređaja za raspršivanje.
Savjet: Čišćenje površine
Ako koristite uređaj za ekstrakciju raspršivanjem, isperite površinu čistom vodom jednom ili dvaput nakon čišćenja. Radite u preklapajućim slojevima. Za brže sušenje, osušite površinu usisavanjem prilikom zadnjeg koraka. Također, možete postaviti ventilator u prostoriju kako biste uklonili višak vlage.
Savjet: Smanjenje njege nakon pranja
Korištenje sredstva za čišćenje bez tenzida umjesto šampona smanjuje napor ispiranja i sprječava prljanje zbog ostataka tenzida.
Kombinirana metoda za osnovno čišćenje tepiha
Ako je tepih jako zaprljan, dodatni alati mogu poboljšati učinak ekstrakcije raspršivanjem. U takvim slučajevima koristite metodu jastučića od mikrovlakana ili četku za šamponiranje tepiha.
Prednosti i nedostaci
Šamponiranje tepiha zahtijeva deterdžente s tenzidima, ali ostaci često uzrokuju ponovno prljanje. Stoga je bolja metoda jastučića od mikrovlakana u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje bez tenzida. Kao i kod ekstrakcije raspršivanjem, treba paziti na opasnost od natapanja. Preporučljivo je koristiti ovu metodu na podovima koji nisu osjetljivi na vlagu.
Međučišćenje tepiha
Tepisi su ugodni, ali s vremenom nastaju tragovi tvrdokorne prljavštine. Redovito međučišćenje pomaže produžiti vrijeme između dubinskog čišćenja. Tehnike poput iCapsola i jastučića od mikrovlakana idealne su za osjetljive podloge i brza područja.
Kako radi
Ako je stroj s jednim diskom opremljen četkom za šamponiranje ili jastučićem od mikrovlakana/pređe, prvo treba smočiti podnu oblogu. Zatim se otopina za čišćenje utrljava u pod dok je dovod vode zatvoren. Rubovi i kutovi trebaju se obraditi ručno.
U drugoj fazi, podna obloga se ispire čistom vodom ili odgovarajućim šamponom za tepihe koristeći uređaj za ekstrakciju raspršivanjem. Preklapanje treba biti lagano. Teško dostupna područja možete tretirati ručnom mlaznicom.
Sušenje tepiha: vrijeme sušenja i češalj za tepih
Bez obzira koristite li samo raspršivač ili kombiniranu metodu, tepih treba osušiti nakon čišćenja. Osigurajte dobru ventilaciju ili ubrzajte sušenje puhalom. Namještaj vratite tek kada u podu više ne bude vlage. To sprječava koroziju ili promjene boje zbog zaostale vlage.
Savjet: Koristite češalj za tepih
Hrpu možete poravnati češljem za tepihe nakon čišćenja presvlaka od velura. Također možete koristiti čistu četku za ribanje.
Hidroizoliranje tepiha
Mnoge tekstilne presvlake tvornički su vodootporne, ali ta zaštita s vremenom nestaje zbog hodanja po tepihu i ostataka sredstava za čišćenje. Ako voda kapne na oblogu, kapljica bi trebala kratko ostati na površini ako je vodonepropusnost netaknuta. Ako odmah potone, tepih više nije vodootporan ili ga treba obnoviti.
Kako funkcionira hidroizolacija tepiha
Dozirajte hidroizolacijsku otopinu prema uputama proizvođača. Stavite je u visokotlačni čistač s raspršivačem ili u čistač za ekstrakciju raspršivanjem. Navlažite tepih na udaljenosti od oko 30 centimetara, što je moguće i na mokroj površini.
Kako biste postigli duboko prodiranje, otopinu možete utrljati u površinu mekom četkom dok je vlažna. Za veće površine preporučujemo korištenje kontrarotirajućeg valjka.
Savjet: Hidroizolacija
Ako je tepih na mjestima gdje se prljavština teško uklanja, preporučujemo hidroizolaciju.
Savjet: Obratite pozornost na vrijeme sušenja
Nemojte hodati po tepihu dok se potpuno ne osuši.