Kako radi?

Čistač s ekstrakcijom raspršivanjem tlači otopinu za čišćenje u tepih kako bi se prljavština oslobodila. Zatim se otopina s prljavštinom usisava natrag. U prvom koraku, otopinu nanosite mlaznicom i odmah je uklonite, ostavljajući tepih relativno suhim. U drugom koraku, isključite usisavanje, dopuštajući da otopina djeluje, a zatim je usisajte zajedno s prljavštinom.

Ovisno o zaprljanosti, potrebno je nekoliko ciklusa ispiranja za postizanje željenog rezultata. Učinak ispiranja poboljšava se povećanjem protoka vode.