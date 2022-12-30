Ekstrakcija raspršivanjem s iCapsol tehnologijom

Kod ekstrakcije raspršivanjem, sredstvo za čišćenje tepiha se raspršuje na pod pod pritiskom, otpuštajući prljavštinu koja se potom usisava. U kombinaciji s iCapsol tehnologijom, ovaj postupak omogućuje dubinsko čišćenje tepiha, čineći čišćenje temeljitim. Istovremeno, smanjuje se potreba za ispiranjem, što ubrzava sušenje tepiha. Ova tehnika se obično koristi tijekom temeljnog dubinskog čišćenja.

UPOZORENJE: Podloge osjetljive na vlagu ne smiju se tretirati raspršivanjem, jer postoji opasnost od prodiranja prljavštine.