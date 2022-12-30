Međučišćenje tepiha
Tepisi su lijepi, mekani i upijaju buku, ali s vremenom ostavljaju tragove. Obični kućanski usisavač često ne može ukloniti te tragove. Kako biste produljili njihov vijek trajanja, možete obaviti kompletno čišćenje tepiha. Tehnike poput iCapsola ili korištenje jastučića od mikrovlakana također su prikladne za podne obloge. Također su idealne za podloge osjetljive na vlagu ili mjesta s kratkim vremenom sušenja. Primjerice, to se odnosi na hotelska predvorja ili hodnike.
Metoda međučišćenja tepiha
Kompletno čišćenje tepiha koristi različite metode, poput iCapsol tehnologije i jastučića od mikrovlakana ili pređe s raspršivačem. Ove metode uključuju skladištenje pod pritiskom i ekstrakciju raspršivanjem. Također, koriste kombinaciju s iCapsol tehnologijom. Prije nego što započnete čišćenje, važno je provjeriti stil čišćenja tepiha. To uključuje razmatranje podloge, ljepila, materijala podloge, podložnih materijala i habajućeg sloja.
Čišćenje tepiha
Tepih pruža ugodan osjećaj, prigušuje buku i stvara ugodnu atmosferu. Ovisno o materijalu i kvaliteti, tekstilne podne obloge mogu biti osjetljive na vlagu. Uklanjanje mrlja može biti zahtjevan proces. To često dovodi do neurednog izgleda. Čišćenje tepiha zahtijeva znanje o tekstilu i čišćenju. Pri čišćenju tepiha važno je uzeti u obzir vrstu materijala i pravilne metode čišćenja. Također, važno je znati kako brzo ukloniti mrlje za održavanje čistoće.
Priprema za međučišćenje tepiha
Prije čišćenja važno je pravilno se pripremiti. Prvo, isključite podno grijanje kako toplina ne bi osušila sredstvo za čišćenje. Uklonite pokretni namještaj i, ako je potrebno, napravite skice ili fotografije za kasnije pospremanje. Komponente koje se ne mogu ukloniti treba zaštititi folijom kako bi se spriječilo oštećenje.
iCapsol za tekstilne presvlake
'iCapsol proces' idealan je za obloge osjetljive na vlagu jer se odlikuje brzim vremenom sušenja i visokim površinskim učinkom. Osim toga, može ukloniti neugodne mirise uz pomoć odgovarajućih sredstava za čišćenje.
Kako funkcionira?
Posebno razrijeđeno sredstvo za čišćenje raspršuje se na pod tijekom iCapsol postupka, uz strogo pridržavanje uputa proizvođača. Pod se potom obrađuje strojem s valjcima koji se vrte suprotno, čime se otopi prljavština. Sredstvo za čišćenje hvata otopljenu prljavštinu tijekom vremena sušenja, koje traje od 60 do 120 minuta. Nakon sušenja, kristaliziranu prljavštinu treba ukloniti. To se radi poprečnim pometanjem usisivačem s četkom za tepihe jer samo ti strojevi imaju dovoljnu mehaničku učinkovitost.
Metoda jastučića od mikrofibre/pređe za međučišćenje tepiha
Čišćenje s jastučićima od mikrovlakana ili pređe, uz sredstva bez tenzida, ima mnoge prednosti. Ova metoda omogućuje kratko vrijeme sušenja i smanjuje mogućnost ponovnog prljanja vlakana. Također je pogodna za premaze osjetljive na vlagu.
Kako funkcionira?
Sredstvo za čišćenje bez tenzida prvo se ravnomjerno nanosi na tekstil pomoću raspršivača pod tlakom. Preporučuje se rad u dijelovima od oko 20 četvornih metara. Zatim se površina čisti malim kružnim pokretima strojem s jednim diskom i jastučićem od mikrovlakana ili pređe gdje jastučić upija nečistoće.
Savjet: Navlažite jastučić od vlakana
Kako biste izbjegli oštećenje zbog prekomjernog trenja, preporučuje se navlažiti vlaknastu podlogu sredstvom za čišćenje prije obrade.
Savjet: Ubrzajte sušenje
Ako želite ubrzati proces sušenja, očišćenu površinu možete ponovo obraditi suhom krpom.
Savjet: Koristite nekoliko jastučića
Učinak čišćenja jastučića smanjuje se njihovom upotrebom. Ovisno o površini i zaprljanosti, možda će biti potrebno koristiti nekoliko jastučića za jedno čišćenje.
Ekstrakcija raspršivanjem s iCapsol tehnologijom
Kod ekstrakcije raspršivanjem, sredstvo za čišćenje tepiha se raspršuje na pod pod pritiskom, otpuštajući prljavštinu koja se potom usisava. U kombinaciji s iCapsol tehnologijom, ovaj postupak omogućuje dubinsko čišćenje tepiha, čineći čišćenje temeljitim. Istovremeno, smanjuje se potreba za ispiranjem, što ubrzava sušenje tepiha. Ova tehnika se obično koristi tijekom temeljnog dubinskog čišćenja.
UPOZORENJE: Podloge osjetljive na vlagu ne smiju se tretirati raspršivanjem, jer postoji opasnost od prodiranja prljavštine.
Dubinsko čišćenje tepiha
Ako redovito čišćenje više ne daje rezultate, vrijeme je za dubinsko čišćenje tepiha. Kako bi tepisi dulje trajali i izgledali svježe, koriste se tri osnovne metode. To su ekstrakcija raspršivanjem, kombinirana metoda koja spaja ekstrakciju s mikrovlaknima ili jastučićima, te mokro pranje šamponom.