Profesionalna tehnologija za održavanje zelenih površina

S dolaskom jeseni, puhači lišća na baterijski ili akumulatorski pogon postaju sve popularniji. Posebno su korisni u javnim parkovima, gdje pomažu u uklanjanju lišća s teško dostupnih mjesta. Puhači s oprugom smanjuju vibracije koje se prenose na rukovatelja. Kärcherov model puhača nosiv na leđima ima vibracije od 0,8 m/s2, dok modeli na gorivo imaju 3,5 m/s2. Postoje i ručni modeli s očicom za vješanje, kroz koju se može provući remen. To omogućava lakši prijenos alata i smanjuje umaranje korisnika.