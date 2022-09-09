Profesionalna tehnologija za održavanje zelenih površina
Košnja travnjaka, oblikovanje travnjaka, održavanje živice i stabala dio su vrtlarenja. Popis poslova u održavanju vanjskih prostora je dugačak. Na tržištu postoje snažni bežični alati. To uključuje trimere za travu i škare za rad na visini. Također, tu su trimere i škare za živicu. Različite kosilice mogu se priključiti na višenamjenska vozila. Dostupna su i održiva rješenja za uklanjanje korova. Sigurnosni usisavači pomažu u suzbijanju hrastova četnjaka.
Zašto upotrebljavati bežičnu opremu za održavanje zelenih površina?
Rukovanje vrtnim alatima na benzin ili dizel je nepraktično. Takvi alati su bučni, teški i zahtijevaju pažljivo punjenje gorivom. Bežična oprema dugo nije bila popularna među profesionalcima. Izvedba, trajanje i vrijeme punjenja nisu odgovarali potrebama za održavanje zelenih površina. No, posljednjih godina baterije i akumulatori se brzo razvijaju. Danas je održavanje zelenih površina lakše s bežičnim alatima.
Mnogi manualni poslovi postaju nepotrebni, troškovi se smanjuju
Od proljeća do jeseni, trimeri za travu, živicu i kosilice neizbježni su za održavanje zelenih površina. Za modele na gorivo potrebno je poduzeti nekoliko koraka prije početka rada. Prvo, provjerite ima li dovoljno goriva. Postoji mogućnost pogrešnog goriva, a dolijevanje može biti neugodno kad je oprema zagrijana. Zbog stalne potrošnje goriva, javljaju se troškovi održavanja, servisa i rezervnih dijelova.
Praktične prednosti bežične opreme:
- Ako se koristi jedinstvena platforma za baterije ili akumulatore, potrebna je samo dovoljna količina istih.
- Zbog litij-ionske tehnologije, baterije ne ispuštaju energiju tijekom skladištenja
- Vrijeme pripreme za rad gotovo da ne postoji, jer se prazne baterije ili akumulatori jednostavno zamijene punima.
- Bežična oprema traži vrlo malo održavanja, pa su i troškovi i obveze za korisnika značajno manji.
Učinkovitiji rad i manji tekući troškovi vrlo brzo opravdavaju veću cijenu.
Što bežičnu opremu čini boljom od konkurencije i koje su njezine prednosti?
Vrtna oprema na baterije i akumulatore ima mnoge prednosti, posebno u gusto naseljenim područjima. Idealna je za smanjenje buke u blizini škola, vrtića, bolnica ili stambenih kompleksa. Također je praktičnija za održavanje srednjih i velikih površina. Ipak, alat ili stroj mora imati odgovarajuće radne značajke za namjeravanu primjenu.
Savjeti za odabir kosilice
Preporučuje se odabrati kosilicu koja koristi sabirnu vreću. Dodatno, trebala bi imati funkciju malčiranja i izbacivanje trave bočno ili stražnje. Za kosine ili neravne površine najbolji je model s vučnim pogonom s obje strane. To olakšava košnju po neravnom terenu. Središnje podešavanje visine košnje omogućuje prilagodbu za različite uvjete. Dobra kosilica treba raditi tiho i s minimalnim vibracijama. To smanjuje fizički zamor rukovatelja i poboljšava ergonomičnost rada.
Savjeti za trimere i puhače lišća
Trimeri su praktični za uklanjanje niskog raslinja, visoke trave i košnju kosina. Obostrano naoštrene oštrice omogućuju okretanje, čime se produljuje uporabni vijek opreme. Za rad oko stabala ili znakova preporučuju se modeli s zaštićenim oštricama. To sprječava oštećenje okolnih predmeta. Lakši aluminijski modeli idealni su za dulje radne periode. Čvrsti su, a laki, pa smanjuju opterećenje za rukovatelja. Ergonomski položaj drške također je važan, jer sprječava nepravilno držanje tijela.
S dolaskom jeseni, puhači lišća na baterijski ili akumulatorski pogon postaju sve popularniji. Posebno su korisni u javnim parkovima, gdje pomažu u uklanjanju lišća s teško dostupnih mjesta. Puhači s oprugom smanjuju vibracije koje se prenose na rukovatelja. Kärcherov model puhača nosiv na leđima ima vibracije od 0,8 m/s2, dok modeli na gorivo imaju 3,5 m/s2. Postoje i ručni modeli s očicom za vješanje, kroz koju se može provući remen. To omogućava lakši prijenos alata i smanjuje umaranje korisnika.
Savjeti za trimere za živicu, škare za rad na visini i lančane pile
Pri rezidbi stabala i grmova treba se poštovati propise o fazama rasta. Blago oblikovanje i rezanje dopušteno je cijele godine. Značajke opreme mogu olakšati rad. Uređivanje bočnih stranica živice lakše je s trimerom za živicu s rotirajućom drškom. Modeli s remenom za nošenje ili ruksakom za baterije olakšavaju rukovanje iznad visine ramena. Škare za rad na visini s baterijskim pogonom praktične su za održavanje stabala. Manji korak lanca omogućava ugodan rad. Mogućnost produljivanja olakšava rad na visokim krošnjama.
Pri radu s lančanom pilom važno je prilagoditi snagu poslu. Za raščišćavanje nakon oluje ili obaranje manjih stabala, idealni su modeli koji prerezaju drvo do 30 cm. Razina buke je niža u usporedbi s konvencionalnim pilama. Kod modela s baterijskim ili akumulatorskim pogonom, održavanje je znatno manje. Prednost je i to što nije potrebno zatezati lanac niti dolijevati gorivo.
Savjet:
Buka je štetna za zdravlje, kao i ispušni plinovi. Lančana pila na baterijski pogon proizvodi 105 dB, dok model na gorivo 113 dB. Ljudsko uho doživljava smanjenje buke od 10 dB kao upola manju buku. Zbog toga su bežični modeli odličan izbor za održavanje zelenih površina. Oni rade unutar zakonskih granica buke pa se koriste bez prekida tijekom radnih dana.
Održavanje velikih travnatih površina: Strižne kosilice u prvom planu
Održavanje travnjaka važan je dio održavanja zelenih površina. Tu dolazi strižna kosilica. Idealna je za parkove, zelene površine uz prometnice, te sportska i dječja igrališta. Lako pokriva velike površine, a visina košnje može se prilagoditi. Dostupne su različite varijante u oblikovanju, pa korisnici mogu odabrati onu koja im najviše odgovara.
- Kosilice s reznim kućištem sprijeda omogućuju lako upravljanje i dobar pregled nad opremom. Rezno kućište je lako dostupno i jednostavno se priključuje.
- Kosilice s reznim kućištem u sredini pružaju stabilne performanse vožnje. Kućište je ugrađeno, a sustav vrlo responzivan, što olakšava košenje u ravnim linijama.
- Strojevi za metenje travnjaka koriste valjak za skupljanje pokošene trave i ubacivanje u spremnik.
- Strojevi za usisavanje trave spojeni na kosilicu usisavaju travu putem vakuuma i ubacuju je u spremnik za otpad.
Savjet:
Bez obzira na visinu košnje, važno je ne kositi previše nisko. Nisko pri tlu nalaze se plojke koje prenose vodu iz korijena do vrha stabljike. Ako se prerežu, trava će uvenuti.
Održive metode uklanjanja korova
Redovno metenje najučinkovitija je metoda za sprječavanje širenja korova. Sjemenke korova, poput maslačaka i čičaka, nakupljaju se u prašini i prljavštini. Ako nije moguće redovito mesti, postoje i drugi učinkoviti načini za kontrolu korova bez kemikalija.
- Vrući zrak: Zrak se s pomoću plinskog plamenika zagrijava do 450 °C i biljke koje još nisu izrasle do kraja se isušuju.
- Vruća voda: Voda se zagrijava do 99 °C i učinkovito uništava biljku sve do korijena, zbog čega je ova metoda praktična čak i za uništavanje visokih biljaka.
- Vodena para: Alternativa vrućoj vodi, ali ne prodire do korijena i mora se češće ponavljati.
- Stroj za metenje travnjaka s četkom za korov: Rad s visokim biljkama predstavlja veliko opterećenje na osovinu četke i spojeve alata i vozila.
Uklanjanje korova
Učinkovito suzbijanje korova izazov je za komunalne službe i poljoprivrednike. Iako postoje kemijski proizvodi, oni su često štetni za okoliš i primjena im je ograničena u javnim prostorima. Maslačci, čičci i slični korovi mogu se potpuno ukloniti vrućom vodom, bez herbicida, što štiti površine i okoliš.
Sigurnosni usisavači za suzbijanje hrastova četnjaka
Hrastov četnjak može biti opasan zbog otrovnih dlačica. One uzrokuju osip, probleme s disanjem i šok. Iako postoje kemijske i biološke metode kontrole, često štete drugim vrstama. Stoga je potrebno potpuno ukloniti hrastov četnjak, osobito u dječjim vrtićima i gradskim parkovima.
Najbolja metoda je mehaničko uklanjanje leptira i gnijezda uz sigurnosne usisavače H razreda. Certificirani filtri omogućuju sigurno odlaganje do postrojenja za spaljivanje. Ovaj postupak je ekološki prihvatljiv, jednostavan i troškovno učinkovit za komunalne službe.
Suzbijanje hrastova četnjaka
Zbog klimatskih promjena i nedostatka prirodnih neprijatelja, hrastov četnjak postaje sve rašireniji. Njegove otrovne žarne dlačice predstavljaju opasnost za zdravlje u naseljenim područjima. Suzbijanje ovog štetnika mora biti odlučno. Ekološki prihvatljiva i jednostavna metoda je skupljanje gusjenica i gnijezda pomoću sigurnosnog usisavača s razredom prašine H.