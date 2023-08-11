Usisavanje metalnih strugotina i prašine
Strugotine su neizbježan nusproizvod pri obradi metala, bilo ručno ili automatizirano. Nakupljanje grubih metalnih komadića može oštetiti skupe strojeve i smanjiti kvalitetu proizvoda. U kombinaciji s rashladnim sredstvom, strugotine mogu stvoriti skliske podove i povećati rizik od nesreća. Redovito ručno usisavanje strugotina nužno je za sigurnost radnika i zaštitu opreme. Učinkoviti sustavi za ekstrakciju ili usisavači s odgovarajućom opremom osiguravaju temeljito čišćenje.
Metalne strugotine u automatiziranoj proizvodnji
Automatizirani postupci česti su u obradi metala za automobilsku industriju. Iako strojevi imaju uređaje za ekstrakciju prašine, oni možda ne uklanjaju sve strugotine. Zato se preporučuje korištenje industrijskih usisavača za učinkovito uklanjanje strugotina. Time se osigurava čisto i sigurno radno okruženje.
Zašto usisavati strugotine?
Strugotine koje padnu sa strojeva mogu uzrokovati nesreće i blokirati linije, što zaustavlja proizvodnju i oštećuje strojeve. Redovito održavanje i čišćenje industrijskim usisavačem preporučuje se za uklanjanje prašine i sprječavanje problema. Uklanjanje rashladnog sredstva i strugotina prije kontrole kvalitete poboljšava kvalitetu proizvoda.
Odgovarajući usisavač za strugotine u proizvodnoj liniji
Industrijski usisavači u proizvodnim pogonima moraju biti kompaktni i laki za upravljanje za prolaz kroz duge linije. Alternativno, može se koristiti centralno postavljeni usisavač s dugačkim crijevima. U oba slučaja, dijelovi usisavača, poput kotača i kablova, trebaju biti otporni na rashladna maziva.
Metalne strugotine u radnom prostoru
Industrijski usisavači ključni su za sigurnost i visoku kvalitetu u obradi metala. Oni su posebno važni na radnim stanicama za ručnu doradu industrijski proizvedenih dijelova. Ovi usisavači dizajnirani su za ručno usisavanje strugotina, što omogućuje radnicima sigurno i učinkovito obavljanje zadataka.
Usisavanje umjesto metenja?
Iako ručno usisavanje strugotina može izgledati neproduktivno, ono je ključni korak u obradi metala. Metle i kompresori samo premještaju strugotine, dok ih usisavač potpuno uklanja. Time se održava kvaliteta površine i dimenzijska točnost dijelova, sprječavajući pogreške uzrokovane ostatcima strugotina. Usisavanje sprječava dospijevanje fine metalne prašine i maglice rashladnog maziva u zrak. Tako se štiti zdravlje zaposlenika.
Savjet! Usisani materijal može se reciklirati
Profesionalno zbrinjavanje strugotina i metalne prašine je korisno. Usisani materijal se često može reciklirati. U velikim količinama, to može biti i profitabilno. Kako bi se poboljšala kvaliteta recikliranog materijala, koriste se drobilice ili sustavi za odvajanje.
Koji je usisavač prikladan za strugotine?
Kompaktni i višenamjenski usisavači idealni su za radne stanice za ručnu obradu metala. Veličina spremnika i snaga trebaju biti prilagođene količini strugotina koja se proizvodi. Manji spremnici često su dovoljni, a kratka crijeva korisna su u uskim prostorima. Također, isplati se investirati u različite mlaznice za podove i radne stolove.
Savjet! Uzmite u obzir razinu buke
Prilikom odabira usisavača za obradu metala važno je uzeti u obzir razinu buke. Stroj bi trebao raditi tiho kako bi se izbjegla dodatna buka u već bučnom radnom okruženju.
Metalne strugotine u strojnoj obradi strojevima za CNC
Industrijski usisavači su dobar alat za srednja poduzeća koja koriste CNC strojeve. Ti strojevi stvaraju velike količine strugotina i rashladnih maziva. Usisavači lako i brzo uklanjaju te ostatke iz proizvodnog okruženja.
Zašto je u tom kontekstu važna ekstrakcija metalne prašine?
Iako su sigurnost i kvaliteta važni, cilj ekstrakcije strugotina je održavanje vrijednosti strojeva. Također, treba osigurati visoku dostupnost. Prekid proizvodnje dovodi do gubitka dobiti i rizika za poduzeće.
Koja je vrsta usisavača pogodna za metalne strugotine koje proizvode strojevi za CNC?
Za uklanjanje strugotina i rashladnog sredstva potreban je čvrst usisavač otporan na maziva. Usisavač treba biti fleksibilan s obzirom na radijus rada. Spremnik mora primiti velike količine strugotina od čelika ili aluminija. Treba izdržati njihovu težinu i omogućiti lako pražnjenje. Oprema s valjcima otpornih na ulja ključna je zbog raspršivanja ulja po podu.
Sigurna ekstrakcija najsitnijih metalnih prašina
Sitna metalna prašina od aluminija, magnezija i titanija često se stvara tijekom fine obrade. Ova prašina predstavlja rizik od eksplozije ako se njome ne rukuje pažljivo. Kako bi se osigurala sigurnost, okoliš treba učiniti kemijski inertnim. To se postiže primjenom tvari koje sprječavaju kemijske reakcije. Tek tada se metalna prašina može sigurno ukloniti. Za optimalne rezultate treba koristiti usisavač posebno dizajniran za tu svrhu. Usisavač treba imati visoku snagu usisavanja. Jedan model na tržištu ima sustav za mokro odvajanje. Ovaj usisavač sigurno sakuplja potencijalno eksplozivnu prašinu veličine čestica do 15 μm prema normi EN 60335-2-69.
Redovito ručno usisavanje strugotina ključno je za održavanje sigurnog radnog okruženja. Uz to, znanje o tome kako ručno usisati strugotine može poboljšati učinkovitost u radu. Korištenje pravih metoda i alata osigurava učinkovito čišćenje i poboljšava ukupnu kvalitetu proizvoda.