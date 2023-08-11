Usisavanje metalnih strugotina i prašine

Metalne strugotine u automatiziranoj proizvodnji

Automatizirani postupci česti su u obradi metala za automobilsku industriju. Iako strojevi imaju uređaje za ekstrakciju prašine, oni možda ne uklanjaju sve strugotine. Zato se preporučuje korištenje industrijskih usisavača za učinkovito uklanjanje strugotina. Time se osigurava čisto i sigurno radno okruženje.

Zašto usisavati strugotine?

Strugotine koje padnu sa strojeva mogu uzrokovati nesreće i blokirati linije, što zaustavlja proizvodnju i oštećuje strojeve. Redovito održavanje i čišćenje industrijskim usisavačem preporučuje se za uklanjanje prašine i sprječavanje problema. Uklanjanje rashladnog sredstva i strugotina prije kontrole kvalitete poboljšava kvalitetu proizvoda.

Odgovarajući usisavač za strugotine u proizvodnoj liniji

Industrijski usisavači u proizvodnim pogonima moraju biti kompaktni i laki za upravljanje za prolaz kroz duge linije. Alternativno, može se koristiti centralno postavljeni usisavač s dugačkim crijevima. U oba slučaja, dijelovi usisavača, poput kotača i kablova, trebaju biti otporni na rashladna maziva.