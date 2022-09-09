Dubinsko čišćenje toaleta i garderoba

Zidne pločice, umivaonici, ogledala, WC školjke i pisoari moraju se redovito čistiti. Različiti materijali mogu reagirati različito na sredstva za čišćenje.

Površine se ne smiju prskati kiselim sredstvom za čišćenje. Tako se izbjegavaju dugotrajna oštećenja. Sredstvo se nanosi na krpu ili spužvu. Armature se čiste samo spužvastim jastučićima bez ogrebotina. Bijela površina jastučića sprječava ogrebotine. Ovo pravilo vrijedi i za površine ogledala. Kiselo sredstvo treba temeljito isprati. Tako se sprječava trajno oštećenje armature.

Kalcificirane perlatore treba odvrnuti. Potrebno ih je staviti u kiselu otopinu preko noći. WC sjedala i poklopci čiste se višenamjenskim sredstvom. Također se mogu čistiti sredstvom na bazi alkohola. Kiseline mogu uzrokovati promjene boje i mrlje. Ova oštećenja nije moguće vratiti.

Vrata, okvire vrata i pregradne zidove također treba temeljito očistiti. Koriste se višenamjenska ili alkoholna sredstva. Koriste se samo spužvasti jastučići koji ne grebu.

Ostale predmete treba ručno ribati blagim alkalnim sredstvom. Također se može koristiti svakodnevno sredstvo za čišćenje. Nakon ribanja, isperu se čistom vodom. Na kraju se osuše žutom krpom za čišćenje.