Čišćenje toaleta i garderobe
Pažljivo čišćenje toaleta i garderoba važno je iz mnogih razloga. Različita okruženja, poput poslovnih zgrada, hotela i trgovina, koriste mnogi ljudi. U tim prostorima ljudska koža dodiruje razne površine koje su koristili gotovo svi korisnici. To uključuje ručke na vratima, slavine i gumbe za ispiranje WC školjke. Na taj način mikroorganizmi se mogu lako prenijeti s jedne osobe na drugu. Ovaj prijenos treba izbjeći pažljivim slijedanjem definiranih redoslijeda čišćenja.
Kako očistiti toalete i garderobe?
Neadekvatno čišćenje omogućuje brzo razmnožavanje mikroorganizama poput bakterija i gljivica. To se posebno događa zbog vlage, topline i malih pukotina. Ovi mikroorganizmi hrane se organskim tvarima, kao što su mrtve stanice kože. Prljavština, kao što su naslage kamenca, sapuna i hrđa, predstavlja dodatne izazove prilikom čišćenja. Ponekad je neophodno koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Svi ovi zahtjevi moraju se uzeti u obzir tijekom procesa čišćenja toaleta i garderoba. Potrebno je postići standard higijene bez oštećenja površina, spojeva ili okova.
Savjeti za čišćenje toaleta: virusi, bakterije ili gljivice?
Bez obzira na to tretirate li viruse, bakterije ili gljivice, neki od njih su patogeni za ljude. Prljavština može biti plodno tlo za mikroorganizme dok ne dođu u kontakt s ljudskim tijelom. Čišćenje igra ključnu ulogu u održavanju higijene.
Teorija boja: četiri boje za poboljšanje sigurnosti
Za sigurno i higijensko čišćenje, te sprječavanje širenja klica, uveden je sustav boja za različita područja. Koriste se četiri lako prepoznatljive boje: crvena, zelena, plava i žuta. Svaka boja označava određeno područje, čime se sprječava korištenje iste krpe za čišćenje WC-a i kuhinjskog pulta. Pribor za čišćenje, kao što su kante i krpe, dostupni su u ovim bojama, a sredstva za čišćenje također su usklađena s ovom shemom.
Žuta i crvena boja koriste se u toaletnom prostoru:
Žuta oprema namijenjena je ručnom čišćenju umivaonika, pločica, spremišta, armatura, ogledala, tuš kabina i kada.
Crveni pribor koristi se isključivo za čišćenje toaleta, pisoara i obližnjih pločica.
Sredstva za čišćenje
Kada se koriste kisela sredstva za čišćenje u toaletu, važno je obratiti pažnju na vrstu kiseline. Svaka kiselina ima različita svojstva, pa je korisno pregledati sigurnosno-tehnički list. Sredstva za čišćenje na bazi klorovodične, mravlje i fosforne kiseline su posebno agresivna. Za održavanje se obično koriste sredstva protiv kamenca. Ona sadrže amidosulfonsku, metansulfonsku ili limunsku kiselinu. Ove kiseline pomažu u zaštiti armatura, poput glava tuša, ventila za miješanje i slavina. Važno je odabrati odgovarajuće sredstvo za čišćenje toaleta i garderoba.
Sigurni savjeti za čišćenje toaleta i garderoba
Pridržavanje zaštitnih mjera ključno je pri radu sa sredstvima za čišćenje sanitarnih prostora. Treba nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči. Opće pravilo glasi: nikada ne miješajte različita sredstva za čišćenje. Pazite na navedeno doziranje i ne koristite toplu ili vruću vodu. Takva voda može uzrokovati stvaranje aerosola i aktivirati sredstva za čišćenje. Nakon čišćenja, dobro isperite čistom vodom.
Dubinsko čišćenje toaleta i garderoba
Zidne pločice, umivaonici, ogledala, WC školjke i pisoari moraju se redovito čistiti. Različiti materijali mogu reagirati različito na sredstva za čišćenje.
Površine se ne smiju prskati kiselim sredstvom za čišćenje. Tako se izbjegavaju dugotrajna oštećenja. Sredstvo se nanosi na krpu ili spužvu. Armature se čiste samo spužvastim jastučićima bez ogrebotina. Bijela površina jastučića sprječava ogrebotine. Ovo pravilo vrijedi i za površine ogledala. Kiselo sredstvo treba temeljito isprati. Tako se sprječava trajno oštećenje armature.
Kalcificirane perlatore treba odvrnuti. Potrebno ih je staviti u kiselu otopinu preko noći. WC sjedala i poklopci čiste se višenamjenskim sredstvom. Također se mogu čistiti sredstvom na bazi alkohola. Kiseline mogu uzrokovati promjene boje i mrlje. Ova oštećenja nije moguće vratiti.
Vrata, okvire vrata i pregradne zidove također treba temeljito očistiti. Koriste se višenamjenska ili alkoholna sredstva. Koriste se samo spužvasti jastučići koji ne grebu.
Ostale predmete treba ručno ribati blagim alkalnim sredstvom. Također se može koristiti svakodnevno sredstvo za čišćenje. Nakon ribanja, isperu se čistom vodom. Na kraju se osuše žutom krpom za čišćenje.
Upotreba parnih čistača
Ovisno o raspoloživom prostoru, mogu se koristiti parni čistač ili parni usisivač. Ovi strojevi štede vrijeme pri čišćenju toaleta i garderoba. Visoka temperatura čišćenja osigurava potrebnu higijenu. Također se bore protiv bakterija i virusa.
Para izlazi u vrlo finim kapljicama. Ovisno o stroju, para je na temperaturi od oko 100 °C. Tlak može doseći do 8 bara. Ovi strojevi mogu očistiti zidove, podove i namještaj. Para dopire do teško dostupnih područja, poput gumenih nabora i pukotina.
Čišćenje parom preporučuje se za osjetljive površine, poput drva.
Čišćenje tuš kabina
Prije korištenja kiselog sredstva za čišćenje, cementne fuge treba temeljito namočiti vodom. To pomaže spriječiti oštećenje. Da bi se uklonila prljavština sa zidnih pločica, potrebno je oprati željeno područje. Uklanjaju se ostaci ulja, kamenca i naslage sapuna.
Kiselo sredstvo za dubinsko čišćenje treba koristiti u dijelovima. Nakon uklanjanja prljavštine, ispere se puno čiste vode. Tijekom kontakta sa sredstvom, područje se riba zelenim jastučićem za ruke. Vrijeme kontakta ovisi o stupnju zaprljanosti.
Nakon ispiranja, gumenim strugačem uklanja se voda s pločica. Alternativno se može koristiti usisavač za prozore. Crnu plijesan u fugama moguće je ukloniti vodikovim peroksidom. Ako je plijesan duboko ukorijenjena, potrebno je zamijeniti silikonski spoj.
Za veće tuš kabine isplati se koristiti visokotlačni čistač s pjenomatom. Kada se koristi sredstvo za čišćenje, treba ga nanositi u hladnoj vodi. Vruća voda može uzrokovati agresivnu reakciju.
Visokotlačni čistač prikladan je i za javne zahode. Preporučuje se korištenje strojeva na baterije za veću praktičnost.
Čišćenje podova
Fine keramičke pločice su popularan izbor u sanitarnim prostorima. Njihova "mikroporozna" struktura osigurava odličnu protukliznu zaštitu. Ova zaštita je posebno važna u mokrim prostorima zbog opasnosti od klizanja. Pločice su otporne na kiseline i lužine. Dostupne su u raznim bojama i površinskim teksturama.
Fine keramičke pločice su atraktivna, vrlo popularna podna obloga koja se ističe zahvaljujući svojoj robusnosti i otpornosti na klizanje, kao i vrlo niskoj stopi upijanja vlage. Moderan i siguran dizajnerski medij, danas je nemoguće zamisliti podne obloge bez finog kamena.