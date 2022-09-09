Uklanjanje korova na ekološki način

Do četiri primjene u prvoj godini.

Od 4 do 6 primjena.

Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.

Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.

Obično je zabranjeno, može se primijeniti na popločenim i zbijenim površinama isključivo uz posebno odobrenje, potrebna je potvrda o odgovarajućoj stručnosti.

Norma u javnim prostorima; postiže se željeni izgled čistoće i urednosti u gradovima i urbanim područjima budući da se korov uklanja izravno.

Ne može se upotrijebiti u vrlo suhim uvjetima, neučinkovito u uvjetima vlažnosti.

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Herbicid oslabljuje i uništava strukturu stanica biljke sve do korijena.

Nadzemni dijelovi biljke uklonjeni su s pomoću čelične četke. Nema prodora

Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.

Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.

Biljke i korijenje su oslabljeni i uništeni, uključujući sjemenke.

Herbicid se raspršuje po lišću s pomoću uređaja za prskanje.

Četke i trimeri za korov uklanjaju biljke iz korijena.

> 400 °C Biljke se zagrijavaju s pomoću gorućeg plina, što ih ubija i djelomično pali.

> 350 °C Ubija korov s pomoću intenzivne topline od vrućeg zraka.

> 100 °C Ubija nadzemne dijelove biljke. Međutim, prijenos topline od pare nije ni približno učinkovit kao što je to slučaj s prijenosom topline od vruće vode. Ne djeluje učinkovito na korijenje.

> 100 °C Parni čistač s dodatnom proizvodnjom pjene. Pjena služi za izolaciju i sprječava prebrzo hlađenje pare.

Do 98 °C Ubija nadzemne dijelove biljke i korijen s pomoću vruće vode.

Tip metode

Uređaji s vrućom vodom

Toplinska

Uređaji s vrućom pjenom

Toplinska

Uređaji s vrućom parom

Toplinska

Uređaji s vrućim zrakom

Toplinska

Uređaji s plamenikom

Toplinska

Četka za korov

Mehanička

Metoda prskanja

Kemijska

Značajke

Uređaji s vrućom vodom

Do 98 °C

Ubija nadzemne dijelove biljke i korijen s pomoću vruće vode.

Uređaji s vrućom pjenom

> 100 °C

Parni čistač s dodatnom proizvodnjom pjene. Pjena služi za izolaciju i sprječava prebrzo hlađenje pare.

Uređaji s vrućom parom

> 100 °C

Ubija nadzemne dijelove biljke. Međutim, prijenos topline od pare nije ni približno učinkovit kao što je to slučaj s prijenosom topline od vruće vode. Ne djeluje učinkovito na korijenje.

Uređaji s vrućim zrakom

> 350 °C

Ubija korov s pomoću intenzivne topline od vrućeg zraka.

Uređaji s plamenikom

> 400 °C

Biljke se zagrijavaju s pomoću gorućeg plina, što ih ubija i djelomično pali.

Četka za korov

Četke i trimeri za korov uklanjaju biljke iz korijena.

Metoda prskanja

Herbicid se raspršuje po lišću s pomoću uređaja za prskanje.





Utjecaj na okoliš

Uređaji s vrućom vodom

Malen

Uređaji s vrućom pjenom

Umjeren

Uređaji s vrućom parom

Malen

Uređaji s vrućim zrakom

Umjeren

Uređaji s plamenikom

Velik

Četka za korov

Malen

Metoda prskanja

Vrlo velik

Učinak

Uređaji s vrućom vodom

Biljke i korijenje su oslabljeni i uništeni, uključujući sjemenke.

Uređaji s vrućom pjenom

Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.

Uređaji s vrućom parom

Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.

Uređaji s vrućim zrakom

Uništene su biljke iznad zemlje. Ograničeni prodor.

Uređaji s plamenikom

Spaljene su biljke iznad zemlje. Ograničeni prodor.

Četka za korov

Nadzemni dijelovi biljke uklonjeni su s pomoću čelične četke. Nema prodora





Metoda prskanja

Herbicid oslabljuje i uništava strukturu stanica biljke sve do korijena.

Izloženost buci za korisnika

Uređaji s vrućom vodom

Malena

Uređaji s vrućom pjenom

Malena

Uređaji s vrućom parom

Umjerena

Uređaji s vrućim zrakom

Umjerena

Uređaji s plamenikom

Velika

Četka za korov

Umjerena

Metoda prskanja

Malena

Posebni zahtjevi

Uređaji s vrućom vodom

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Uređaji s vrućom pjenom

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Uređaji s vrućom parom

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Uređaji s vrućim zrakom

Neučinkovito u uvjetima vlažnosti.

Uređaji s plamenikom

Ne može se upotrijebiti u vrlo suhim uvjetima, neučinkovito u uvjetima vlažnosti.

Četka za korov

Norma u javnim prostorima; postiže se željeni izgled čistoće i urednosti u gradovima i urbanim područjima budući da se korov uklanja izravno.





Metoda prskanja

Obično je zabranjeno, može se primijeniti na popločenim i zbijenim površinama isključivo uz posebno odobrenje, potrebna je potvrda o odgovarajućoj stručnosti.

Održivost/učinkovitost

Uređaji s vrućom vodom

Visoka

Uređaji s vrućom pjenom

Visoka

Uređaji s vrućom parom

Umjerena

Uređaji s vrućim zrakom

Niska

Uređaji s plamenikom

Niska

Četka za korov

Umjerena

Metoda prskanja

Visoka

Učestalost primjene

Uređaji s vrućom vodom

Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.

Uređaji s vrućom pjenom

Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.

Uređaji s vrućom parom

Od 4 do 6 primjena.

Uređaji s vrućim zrakom

Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.

Uređaji s plamenikom

Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.

Četka za korov

Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.

Metoda prskanja

Do četiri primjene u prvoj godini.

Ukupna ocjena

Uređaji s vrućom vodom

*****

Uređaji s vrućom pjenom

**

Uređaji s vrućom parom

***

Uređaji s vrućim zrakom

**

Uređaji s plamenikom

**

Četka za korov

***

Metoda prskanja

**