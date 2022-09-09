Uklanjanje korova na ekološki način

Suzbijanje korova predstavlja značajan izazov za komunalne službe i poljoprivrednike. Iako postoje razni kemijski pripravci, njihova primjena često štetno utječe na okoliš, a u javnim prostorima često je ograničena. Vruća voda može ukloniti korove poput maslačka i čička. Ne trebaju herbicidi. Tako se postiže ekološki prihvatljiv i manje invazivan pristup čišćenju površina.

Uklanjanje korova vrućom vodom

Zašto je važno uklanjanje korova?

Korov se, za razliku od kultiviranih i ukrasnih biljaka, razvija prirodno i bez ljudske intervencije. Postoji niz opravdanih razloga za suzbijanje korova. U poljoprivredi, uklanjanje korova ključno je za očuvanje usjeva. U urbanim i ruralnim sredinama, ono održava čistoću javnih površina. Također, sprječava oštećenja na cestama, otvorenim prostorima i zgradama.

Osim što se korov širi vrlo brzo, njegovo korijenje može prouzročiti ozbiljne štete. Također, prisutnost korova često narušava estetski dojam uređenih površina.

Korov između opločnika

Pregled metoda za suzbijanje korova

Za uklanjanje korova mogu se primijeniti toplinske, mehaničke ili kemijske metode. Svaka od njih ima različite učinke na okoliš, a razlikuju se i po održivosti i učinkovitosti. Pregled metoda uključuje:

Tip metode

Uređaji s vrućom vodom

Toplinska

Uređaji s vrućom pjenom

Toplinska

Uređaji s vrućom parom

Toplinska

Uređaji s vrućim zrakom

Toplinska

Uređaji s plamenikom

Toplinska

Četka za korov

Mehanička

Metoda prskanja

Kemijska

Značajke

Uređaji s vrućom vodom

Do 98 °C
Ubija nadzemne dijelove biljke i korijen s pomoću vruće vode.

Uređaji s vrućom pjenom

> 100 °C
Parni čistač s dodatnom proizvodnjom pjene. Pjena služi za izolaciju i sprječava prebrzo hlađenje pare.

Uređaji s vrućom parom

> 100 °C
Ubija nadzemne dijelove biljke. Međutim, prijenos topline od pare nije ni približno učinkovit kao što je to slučaj s prijenosom topline od vruće vode. Ne djeluje učinkovito na korijenje.

Uređaji s vrućim zrakom

> 350 °C
Ubija korov s pomoću intenzivne topline od vrućeg zraka.

Uređaji s plamenikom

> 400 °C
Biljke se zagrijavaju s pomoću gorućeg plina, što ih ubija i djelomično pali.

Četka za korov

Četke i trimeri za korov uklanjaju biljke iz korijena.

Metoda prskanja

Herbicid se raspršuje po lišću s pomoću uređaja za prskanje.

Utjecaj na okoliš

Uređaji s vrućom vodom

Malen

Uređaji s vrućom pjenom

Umjeren

Uređaji s vrućom parom

Malen

Uređaji s vrućim zrakom

Umjeren

Uređaji s plamenikom

Velik

Četka za korov

Malen

Metoda prskanja

Vrlo velik

Učinak

Uređaji s vrućom vodom

Biljke i korijenje su oslabljeni i uništeni, uključujući sjemenke.

Uređaji s vrućom pjenom

Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.

Uređaji s vrućom parom

Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.

Uređaji s vrućim zrakom

Uništene su biljke iznad zemlje. Ograničeni prodor.

Uređaji s plamenikom

Spaljene su biljke iznad zemlje. Ograničeni prodor.

Četka za korov

Nadzemni dijelovi biljke uklonjeni su s pomoću čelične četke. Nema prodora

Metoda prskanja

Herbicid oslabljuje i uništava strukturu stanica biljke sve do korijena.

Izloženost buci za korisnika

Uređaji s vrućom vodom

Malena

Uređaji s vrućom pjenom

Malena

Uređaji s vrućom parom

Umjerena

Uređaji s vrućim zrakom

Umjerena

Uređaji s plamenikom

Velika

Četka za korov

Umjerena

Metoda prskanja

Malena

Posebni zahtjevi

Uređaji s vrućom vodom

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Uređaji s vrućom pjenom

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Uređaji s vrućom parom

Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.

Uređaji s vrućim zrakom

Neučinkovito u uvjetima vlažnosti.

Uređaji s plamenikom

Ne može se upotrijebiti u vrlo suhim uvjetima, neučinkovito u uvjetima vlažnosti.

Četka za korov

Norma u javnim prostorima; postiže se željeni izgled čistoće i urednosti u gradovima i urbanim područjima budući da se korov uklanja izravno.

Metoda prskanja

Obično je zabranjeno, može se primijeniti na popločenim i zbijenim površinama isključivo uz posebno odobrenje, potrebna je potvrda o odgovarajućoj stručnosti.

Održivost/učinkovitost

Uređaji s vrućom vodom

Visoka

Uređaji s vrućom pjenom

Visoka

Uređaji s vrućom parom

Umjerena

Uređaji s vrućim zrakom

Niska

Uređaji s plamenikom

Niska

Četka za korov

Umjerena

Metoda prskanja

Visoka

Učestalost primjene

Uređaji s vrućom vodom

Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.

Uređaji s vrućom pjenom

Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.

Uređaji s vrućom parom

Od 4 do 6 primjena.

Uređaji s vrućim zrakom

Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.

Uređaji s plamenikom

Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.

Četka za korov

Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.

 

Metoda prskanja

Do četiri primjene u prvoj godini.

Ukupna ocjena

Uređaji s vrućom vodom

*****

Uređaji s vrućom pjenom

**

Uređaji s vrućom parom

***

Uređaji s vrućim zrakom

**

Uređaji s plamenikom

**

Četka za korov

***

Metoda prskanja

**

Uništavanje korova vrućom vodom

Suzbijanje korova vrućom vodom: učinkovita i ekološka metoda

Korov se može učinkovito suzbijati korištenjem toplinskih metoda, pri čemu vruća voda predstavlja ekološki prihvatljivo rješenje. Načelo toplinskog suzbijanja korova temelji se na denaturaciji bjelančevina. Ovaj proces se događa pri temperaturama iznad 42 °C. On nepovratno uništava ključne strukturne veze u bjelančevinama. Zbog toga se biljka više ne može regenerirati.

Toplina za suzbijanje korova može se proizvesti različitim tehnikama, poput otvorenog plamena, toplinskog zračenja, pare ili vruće vode. Među njima, vruća voda se ističe kao jedina metoda bez kemikalija, koja prodire duboko u tlo i utječe na korijen. Iako korijen možda neće odmah biti potpuno uništen, ponovljene primjene vruće vode postupno ga oslabljuju. Redovitom primjenom ove metode korov se dugoročno eliminira, a broj tretmana može se smanjiti već sljedeće godine na tri do četiri puta godišnje.

Savjet

Najbolje vrijeme za primjenu ove metode je poslijepodne, kada biljke pohranjuju najmanje vode. Preporučuje se započeti tretmane vrućom vodom u proljeće, čim korov počne klijati, jer su mlade biljke osjetljivije. Starije biljke razvijaju veću otpornost i zahtijevaju intenzivnije tretmane.

Upotreba visokotlačnih čistača

Za učinkovito uklanjanje korova, temperatura vode igra ključnu ulogu. Visokotlačni čistači koji održavaju vodu na temperaturi do 98 °C pružaju optimalnu učinkovitost, omogućujući temeljito suzbijanje korova. Ovisno o veličini površine, odabir alata za uklanjanje korova treba prilagoditi radnom prostoru i širini područja tretiranja.

Kärcher WR 10 alat za uklanjanje korova za uništavanje korova vrućom vodom
Kärcher WR 20 alat za uklanjanje korova korova za uništavanje korova vrućom vodom
Kärcher WR 50 alat za uklanjanje korova za uništavanje korova vrućom vodom
Kärcher WR 100 alat za uklanjanje korova za uništavanje korova vrućom vodom

Savjet: optimalna udaljenost za učinkovito uklanjanje korova

Za najbolje rezultate pri uklanjanju korova Kärcherovim alatom, mlaznica treba biti 5 do 15 centimetara od površine. Na toj udaljenosti alat radi učinkovito i sigurno, bez dodira s tretiranom površinom. Dodatno, minimalizira se gubitak topline vruće vode, što osigurava učinkovitije suzbijanje korova.

Blago uklanjanje korova vrućom vodom

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Visokotlačni čistači s vrućom vodom

Visokotlačni čistači s vrućom vodom

Alat za uklanjanje korova

Alati za uklanjanje korova

Dodatci za visokotlačne čistače

Dodatci za visokotlačne čistače

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