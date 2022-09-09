Uklanjanje korova na ekološki način
Suzbijanje korova predstavlja značajan izazov za komunalne službe i poljoprivrednike. Iako postoje razni kemijski pripravci, njihova primjena često štetno utječe na okoliš, a u javnim prostorima često je ograničena. Vruća voda može ukloniti korove poput maslačka i čička. Ne trebaju herbicidi. Tako se postiže ekološki prihvatljiv i manje invazivan pristup čišćenju površina.
Zašto je važno uklanjanje korova?
Korov se, za razliku od kultiviranih i ukrasnih biljaka, razvija prirodno i bez ljudske intervencije. Postoji niz opravdanih razloga za suzbijanje korova. U poljoprivredi, uklanjanje korova ključno je za očuvanje usjeva. U urbanim i ruralnim sredinama, ono održava čistoću javnih površina. Također, sprječava oštećenja na cestama, otvorenim prostorima i zgradama.
Osim što se korov širi vrlo brzo, njegovo korijenje može prouzročiti ozbiljne štete. Također, prisutnost korova često narušava estetski dojam uređenih površina.
Pregled metoda za suzbijanje korova
Za uklanjanje korova mogu se primijeniti toplinske, mehaničke ili kemijske metode. Svaka od njih ima različite učinke na okoliš, a razlikuju se i po održivosti i učinkovitosti. Pregled metoda uključuje:
Tip metode
Uređaji s vrućom vodom
Toplinska
Uređaji s vrućom pjenom
Toplinska
Uređaji s vrućom parom
Toplinska
Uređaji s vrućim zrakom
Toplinska
Uređaji s plamenikom
Toplinska
Četka za korov
Mehanička
Metoda prskanja
Kemijska
Značajke
Uređaji s vrućom vodom
Do 98 °C
Ubija nadzemne dijelove biljke i korijen s pomoću vruće vode.
Uređaji s vrućom pjenom
> 100 °C
Parni čistač s dodatnom proizvodnjom pjene. Pjena služi za izolaciju i sprječava prebrzo hlađenje pare.
Uređaji s vrućom parom
> 100 °C
Ubija nadzemne dijelove biljke. Međutim, prijenos topline od pare nije ni približno učinkovit kao što je to slučaj s prijenosom topline od vruće vode. Ne djeluje učinkovito na korijenje.
Uređaji s vrućim zrakom
> 350 °C
Ubija korov s pomoću intenzivne topline od vrućeg zraka.
Uređaji s plamenikom
> 400 °C
Biljke se zagrijavaju s pomoću gorućeg plina, što ih ubija i djelomično pali.
Četka za korov
Četke i trimeri za korov uklanjaju biljke iz korijena.
Metoda prskanja
Herbicid se raspršuje po lišću s pomoću uređaja za prskanje.
Utjecaj na okoliš
Uređaji s vrućom vodom
Malen
Uređaji s vrućom pjenom
Umjeren
Uređaji s vrućom parom
Malen
Uređaji s vrućim zrakom
Umjeren
Uređaji s plamenikom
Velik
Četka za korov
Malen
Metoda prskanja
Vrlo velik
Učinak
Uređaji s vrućom vodom
Biljke i korijenje su oslabljeni i uništeni, uključujući sjemenke.
Uređaji s vrućom pjenom
Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.
Uređaji s vrućom parom
Biljke su oslabljene i uništene. Ograničeni prodor.
Uređaji s vrućim zrakom
Uništene su biljke iznad zemlje. Ograničeni prodor.
Uređaji s plamenikom
Spaljene su biljke iznad zemlje. Ograničeni prodor.
Četka za korov
Nadzemni dijelovi biljke uklonjeni su s pomoću čelične četke. Nema prodora
Metoda prskanja
Herbicid oslabljuje i uništava strukturu stanica biljke sve do korijena.
Izloženost buci za korisnika
Uređaji s vrućom vodom
Malena
Uređaji s vrućom pjenom
Malena
Uređaji s vrućom parom
Umjerena
Uređaji s vrućim zrakom
Umjerena
Uređaji s plamenikom
Velika
Četka za korov
Umjerena
Metoda prskanja
Malena
Posebni zahtjevi
Uređaji s vrućom vodom
Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.
Uređaji s vrućom pjenom
Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.
Uređaji s vrućom parom
Može se primijeniti na sve površine, uključujući kritična i teško dostupna područja.
Uređaji s vrućim zrakom
Neučinkovito u uvjetima vlažnosti.
Uređaji s plamenikom
Ne može se upotrijebiti u vrlo suhim uvjetima, neučinkovito u uvjetima vlažnosti.
Četka za korov
Norma u javnim prostorima; postiže se željeni izgled čistoće i urednosti u gradovima i urbanim područjima budući da se korov uklanja izravno.
Metoda prskanja
Obično je zabranjeno, može se primijeniti na popločenim i zbijenim površinama isključivo uz posebno odobrenje, potrebna je potvrda o odgovarajućoj stručnosti.
Održivost/učinkovitost
Uređaji s vrućom vodom
Visoka
Uređaji s vrućom pjenom
Visoka
Uređaji s vrućom parom
Umjerena
Uređaji s vrućim zrakom
Niska
Uređaji s plamenikom
Niska
Četka za korov
Umjerena
Metoda prskanja
Visoka
Učestalost primjene
Uređaji s vrućom vodom
Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.
Uređaji s vrućom pjenom
Do četiri primjene u prvoj godini, manje u sljedećoj godini.
Uređaji s vrućom parom
Od 4 do 6 primjena.
Uređaji s vrućim zrakom
Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.
Uređaji s plamenikom
Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.
Četka za korov
Mora se ponovno primijeniti otprilike svaka 4 tjedna.
Metoda prskanja
Do četiri primjene u prvoj godini.
Ukupna ocjena
Uređaji s vrućom vodom
*****
Uređaji s vrućom pjenom
**
Uređaji s vrućom parom
***
Uređaji s vrućim zrakom
**
Uređaji s plamenikom
**
Četka za korov
***
Metoda prskanja
**
Suzbijanje korova vrućom vodom: učinkovita i ekološka metoda
Korov se može učinkovito suzbijati korištenjem toplinskih metoda, pri čemu vruća voda predstavlja ekološki prihvatljivo rješenje. Načelo toplinskog suzbijanja korova temelji se na denaturaciji bjelančevina. Ovaj proces se događa pri temperaturama iznad 42 °C. On nepovratno uništava ključne strukturne veze u bjelančevinama. Zbog toga se biljka više ne može regenerirati.
Toplina za suzbijanje korova može se proizvesti različitim tehnikama, poput otvorenog plamena, toplinskog zračenja, pare ili vruće vode. Među njima, vruća voda se ističe kao jedina metoda bez kemikalija, koja prodire duboko u tlo i utječe na korijen. Iako korijen možda neće odmah biti potpuno uništen, ponovljene primjene vruće vode postupno ga oslabljuju. Redovitom primjenom ove metode korov se dugoročno eliminira, a broj tretmana može se smanjiti već sljedeće godine na tri do četiri puta godišnje.
Savjet
Najbolje vrijeme za primjenu ove metode je poslijepodne, kada biljke pohranjuju najmanje vode. Preporučuje se započeti tretmane vrućom vodom u proljeće, čim korov počne klijati, jer su mlade biljke osjetljivije. Starije biljke razvijaju veću otpornost i zahtijevaju intenzivnije tretmane.
Upotreba visokotlačnih čistača
Za učinkovito uklanjanje korova, temperatura vode igra ključnu ulogu. Visokotlačni čistači koji održavaju vodu na temperaturi do 98 °C pružaju optimalnu učinkovitost, omogućujući temeljito suzbijanje korova. Ovisno o veličini površine, odabir alata za uklanjanje korova treba prilagoditi radnom prostoru i širini područja tretiranja.
Savjet: optimalna udaljenost za učinkovito uklanjanje korova
Za najbolje rezultate pri uklanjanju korova Kärcherovim alatom, mlaznica treba biti 5 do 15 centimetara od površine. Na toj udaljenosti alat radi učinkovito i sigurno, bez dodira s tretiranom površinom. Dodatno, minimalizira se gubitak topline vruće vode, što osigurava učinkovitije suzbijanje korova.