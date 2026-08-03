VehiclePro sredstvo za pranje i čišćenje pločica RM 841, 20l

Koncentrat kiselog sredstva za čišćenje praonica i pločica brzo i učinkovito uklanja kamenac, masnoću, ostatke voska i deterdženta kao i tragove hrđe sa svih površina otpornih na kiseline.

Za dubinsko čišćenje i svakodnevno održavanje praonica obloženih pločicama i portala za pranje automobila s visokotlačnim čistačima ili jedinicama za raspršivanje: Kärcher VehiclePro Washing Bay i sredstvo za čišćenje pločica RM 841. Kiselo sredstvo za čišćenje brzo i učinkovito uklanja naslage tvrdokornog kamenca, ulja, masti i hrđe, kao i ostatke deterdženta i voska sa svih površina otpornih na kiseline. Deterdžent ugodnog i svježeg mirisa ne sadrži NTA, mineralna ulja i mineralne ugljikovodike, a površinski aktivne tvari koje sadrži su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Zahvaljujući svojstvima brzog odvajanja ulja/vode, RM 841 je također lako odvojiv.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina (kg) 21,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 240 x 390
Svojstva
  • Učinkovito kiselo sredstvo za čišćenje praonica i portala za autopraonice
  • Brzo i učinkovito uklanja naslage kamenca, ulja, masti i hrđe, kao i ostatke deterdženta
  • pouzdano odstranjuje tvrdokorne naslage kamenca
  • Prikladno za dubinsko čišćenje i održavanje
  • brzo djeluje
  • ugodan, svježi miris
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike
VehiclePro sredstvo za pranje i čišćenje pločica RM 841, 20l
VehiclePro sredstvo za pranje i čišćenje pločica RM 841, 20l
VehiclePro sredstvo za pranje i čišćenje pločica RM 841, 20l
VehiclePro sredstvo za pranje i čišćenje pločica RM 841, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • H290 Može nagrizati metale.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
  • Praonice i hale za pranje vozila
Pribor
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