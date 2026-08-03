Za dubinsko čišćenje i svakodnevno održavanje praonica obloženih pločicama i portala za pranje automobila s visokotlačnim čistačima ili jedinicama za raspršivanje: Kärcher VehiclePro Washing Bay i sredstvo za čišćenje pločica RM 841. Kiselo sredstvo za čišćenje brzo i učinkovito uklanja naslage tvrdokornog kamenca, ulja, masti i hrđe, kao i ostatke deterdženta i voska sa svih površina otpornih na kiseline. Deterdžent ugodnog i svježeg mirisa ne sadrži NTA, mineralna ulja i mineralne ugljikovodike, a površinski aktivne tvari koje sadrži su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Zahvaljujući svojstvima brzog odvajanja ulja/vode, RM 841 je također lako odvojiv.