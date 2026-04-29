S kompaktnom ručnom mašinom za metenje KM 70/15 C Classic svi unutarnji i vanjski prostori mogu se lako i praktično očistiti. Kod čišćenja površina od 100 četvornih metara ili više, mnogo je učinkovitiji od metle. Njegova mala težina i mali otpor kotrljanja kotača olakšavaju manevriranje i transport. Valjak za metenje pokreće se lijevim kotačem, čime se osigurava pouzdan transport otpada u spremnik za metenje. Bočna četka dizajnirana je za čišćenje rubova i kutova. Prilikom čišćenja otvorenih prostora, može se preklopiti kako bi se smanjilo neželjeno stvaranje prašine. Bočna četka se može podesiti kako bi se izbjeglo habanje. Prilikom mijenjanja četke nisu potrebni nikakvi alati. Spremnik za otpad može se ukloniti i isprazniti u tren oka. Prednja strana spremnika oblikovana je tako da se po potrebi može postaviti u uspravan položaj. Sklopiva ručka za guranje može se prilagoditi visini operatera i potpuno se sklopi za pohranu KM 70/15 C Classic koja štedi prostor.