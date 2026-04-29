Stroj za metenje KM 70/15 C Classic
Kompaktni ručni čistač KM 70/15 C Classic uvijek je spreman za akciju kako bi učinkovito pomeo male površine. Može se koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima.
S kompaktnom ručnom mašinom za metenje KM 70/15 C Classic svi unutarnji i vanjski prostori mogu se lako i praktično očistiti. Kod čišćenja površina od 100 četvornih metara ili više, mnogo je učinkovitiji od metle. Njegova mala težina i mali otpor kotrljanja kotača olakšavaju manevriranje i transport. Valjak za metenje pokreće se lijevim kotačem, čime se osigurava pouzdan transport otpada u spremnik za metenje. Bočna četka dizajnirana je za čišćenje rubova i kutova. Prilikom čišćenja otvorenih prostora, može se preklopiti kako bi se smanjilo neželjeno stvaranje prašine. Bočna četka se može podesiti kako bi se izbjeglo habanje. Prilikom mijenjanja četke nisu potrebni nikakvi alati. Spremnik za otpad može se ukloniti i isprazniti u tren oka. Prednja strana spremnika oblikovana je tako da se po potrebi može postaviti u uspravan položaj. Sklopiva ručka za guranje može se prilagoditi visini operatera i potpuno se sklopi za pohranu KM 70/15 C Classic koja štedi prostor.
Značajke i prednosti
Mala težinaDobra upravljivost Jednostavan za transport, čak i gore ili dolje stepenicama.
Veliki spremnik za otpadErgonomska ručka spremnika za jednostavno rukovanje i pražnjenje. Spremnik za otpad je samostojeći.
Podesiva bočna četkaOsigurava optimalno usisavanje rubova i kutova. Pritisak bočne četke prilagođava se za učinkovito čišćenje različitih površina. Može se sklopiti za čišćenje otvorenih prostora kako bi se smanjila disperzija prašine.
Podesiva izvlačna ručka
- Izuzetno ergonomski.
- Parkirni položaj koji štedi prostor zahvaljujući preklopnom dizajnu.
Pogon glavnog valjka za metenje
- Glavna četka usisavača pokreće se transportnim kotačima.
- Jednoličan rezultat usisavanja.
Bočna četka može se zamijeniti bez alata
- Minimalni trošak održavanja.
- Bez zastoja u radu zbog servisa.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Priručnik
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|2800
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|700
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|12,8
|Težina ambalaže (kg)
|16,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Oprema
- Ručni pogon metle
- Preklopiva izvlačna ručka
- Princip lopatice
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
Područja primjene
- Manji parkovi i parkirališta
- Pločnici
- Hotel
- Proizvodna postrojenja
- Također prikladno za čišćenje u poljoprivrednim gospodarstvima, na farmama i u stajama
Pribor
