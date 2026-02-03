Stroj za metenje KM 70/30 C BP 2SB
Ručni čistač KM 70/30 C za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina – filtar s usisom, baterijski el. pogon valjka za čišćenje i pogon bočne četke brišu prašinu i povećavaju praktičnost.
Ručni čistač KM 70/30 C učinkovito je i djelotvorno rješenje za čišćenje tvrdih površina unutar i na otvorenom. Valjak za metenje, bočna četka i ventilator napajaju se baterijama i značajno povećavaju radnu udobnost: korisnici mogu pomesti kutove i teško dostupna područja bez napora sa znatno manje potrebne sile. Ravni nabrani filtar s aktivnim usisavanjem smanjuje stvaranje prašine čak i pri uklanjanju velikih količina fine prašine i održava radnu okolinu čistom. Valjak za čišćenje može se prilagoditi u šest stupnjeva kako bi se njegova učinkovitost čišćenja prilagodila različitim površinama. Praktična polica za dodatnu opremu, poput kanti i skupljača otpada, olakšava rad. Održavanje je također jednostavno, bez alata potrebnog za promjenu bočne četke i filtra. Platforma baterija Kärcher Battery Power+ od 36 V daje dovoljno snage u svakoj situaciji. Zamjenjiva baterija može se ukloniti radi lakšeg transporta. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Zamjenjiva litij-ionska baterijaVrijeme trajanja baterije može se odabrati prema području koje se čisti. Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost. Prikazuje preostalo vrijeme trajanja baterije prilikom usisavanja.
Flat pleated filter s aktivnim usisavanjemSmanjuje količinu prašine koja nastaje i osigurava čist radni okoliš. Zamjena filtra bez alata. Ručno čišćenje filtra osigurava najbolji rezultat čišćenja, čak i s finom prašinom.
Praktično skladištenjeMoguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje. Povećava učinkovitost i štedi dodatni napor. Krupni otpad može se lako prikupiti i ukloniti.
Teleskopska ručka za potisak može se zakrenuti i podesiti u tri pozicije
- Preklopiva ručka za pohranu uštedu prostora.
- Podesiva za različite visine korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Vrsta pogona
|Priručnik
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|3920
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|700
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|980
|Volumen spremnika bruto/neto (l)
|45 / 20
|Površina filtra (m²)
|0,6
|Vrsta baterije
|Demontažna litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (h)
|maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1,6 (6,0 Ah)
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|33,5
|Težina ambalaže (kg)
|40,2
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Filtar za sitnu prašinu
Oprema
- Električni pogon metle
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Ručno čišćenje filtera
- Preklopiva izvlačna ručka
- Princip lopatice
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Kontinuirano namjestiva bočna metla
- Ručka za nošenje
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
- Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
- Također idealno za manje radionice i poljoprivredu