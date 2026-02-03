Stroj za metenje KM 70/30 C BP 2SB

Ručni čistač KM 70/30 C za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina – filtar s usisom, baterijski el. pogon valjka za čišćenje i pogon bočne četke brišu prašinu i povećavaju praktičnost.

Ručni čistač KM 70/30 C učinkovito je i djelotvorno rješenje za čišćenje tvrdih površina unutar i na otvorenom. Valjak za metenje, bočna četka i ventilator napajaju se baterijama i značajno povećavaju radnu udobnost: korisnici mogu pomesti kutove i teško dostupna područja bez napora sa znatno manje potrebne sile. Ravni nabrani filtar s aktivnim usisavanjem smanjuje stvaranje prašine čak i pri uklanjanju velikih količina fine prašine i održava radnu okolinu čistom. Valjak za čišćenje može se prilagoditi u šest stupnjeva kako bi se njegova učinkovitost čišćenja prilagodila različitim površinama. Praktična polica za dodatnu opremu, poput kanti i skupljača otpada, olakšava rad. Održavanje je također jednostavno, bez alata potrebnog za promjenu bočne četke i filtra. Platforma baterija Kärcher Battery Power+ od 36 V daje dovoljno snage u svakoj situaciji. Zamjenjiva baterija može se ukloniti radi lakšeg transporta. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje KM 70/30 C BP 2SB: Zamjenjiva litij-ionska baterija
Zamjenjiva litij-ionska baterija
Vrijeme trajanja baterije može se odabrati prema području koje se čisti. Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost. Prikazuje preostalo vrijeme trajanja baterije prilikom usisavanja.
Stroj za metenje KM 70/30 C BP 2SB: Flat pleated filter s aktivnim usisavanjem
Flat pleated filter s aktivnim usisavanjem
Smanjuje količinu prašine koja nastaje i osigurava čist radni okoliš. Zamjena filtra bez alata. Ručno čišćenje filtra osigurava najbolji rezultat čišćenja, čak i s finom prašinom.
Stroj za metenje KM 70/30 C BP 2SB: Praktično skladištenje
Praktično skladištenje
Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje. Povećava učinkovitost i štedi dodatni napor. Krupni otpad može se lako prikupiti i ukloniti.
Teleskopska ručka za potisak može se zakrenuti i podesiti u tri pozicije
  • Preklopiva ručka za pohranu uštedu prostora.
  • Podesiva za različite visine korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Vrsta pogona Priručnik
Maks. površinski učinak (m²/h) 3920
Radna širina (mm) 480
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 700
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 980
Volumen spremnika bruto/neto (l) 45 / 20
Površina filtra (m²) 0,6
Vrsta baterije Demontažna litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (h) maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1,6 (6,0 Ah)
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 33,5
Težina ambalaže (kg) 40,2

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Filtar za sitnu prašinu

Oprema

  • Električni pogon metle
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Ručno čišćenje filtera
  • Preklopiva izvlačna ručka
  • Princip lopatice
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Kontinuirano namjestiva bočna metla
  • Ručka za nošenje
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
  • Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
  • Također idealno za manje radionice i poljoprivredu
