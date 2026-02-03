Naš potisni usisivač KM 75/40 W Bp impresionira svojim pametnim konceptom opreme, rukovanjem jednostavnim za korištenje i izvrsnim rezultatima čišćenja za unutarnje prostore veće od 600 kvadratnih metara. To je omogućeno dokazanim principom metenja iznad glave sa spojivom bočnom četkom, podešavanjem površine za metenje koje ne zahtijeva alate i izmjenjivim i podesivim glavnim valjkom za metenje, koji također ne zahtijeva alate. Učinkovita interakcija snažnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja poliesterskog ravnog nabranog filtra omogućuje rad gotovo bez prašine. Tvrdi podovi, primjerice u skladištima ili proizvodnim zgradama, čiste se brzo, učinkovito i uz malo buke; s opcijskim priborom za čišćenje tepiha, to se može lako postići i na tekstilnim podovima. Integrirani vučni pogon s beskonačno podesivom brzinom metenja, pametan koncept rada EASY Operation i pomični spremnik za otpad od 40 litara sa sustavom kolica također osiguravaju da su moguća dugotrajna čišćenja bez zamora. Imajte na umu da baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke za ovu verziju usisavača.