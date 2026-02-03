Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp

Kompaktan, upravljiv i jednostavan za rukovanje: naš potisni usisivač KM 75/40 W Bp na baterijski pogon impresionira kada čistite unutarnje prostore veće od 600 m².

Naš potisni usisivač KM 75/40 W Bp impresionira svojim pametnim konceptom opreme, rukovanjem jednostavnim za korištenje i izvrsnim rezultatima čišćenja za unutarnje prostore veće od 600 kvadratnih metara. To je omogućeno dokazanim principom metenja iznad glave sa spojivom bočnom četkom, podešavanjem površine za metenje koje ne zahtijeva alate i izmjenjivim i podesivim glavnim valjkom za metenje, koji također ne zahtijeva alate. Učinkovita interakcija snažnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja poliesterskog ravnog nabranog filtra omogućuje rad gotovo bez prašine. Tvrdi podovi, primjerice u skladištima ili proizvodnim zgradama, čiste se brzo, učinkovito i uz malo buke; s opcijskim priborom za čišćenje tepiha, to se može lako postići i na tekstilnim podovima. Integrirani vučni pogon s beskonačno podesivom brzinom metenja, pametan koncept rada EASY Operation i pomični spremnik za otpad od 40 litara sa sustavom kolica također osiguravaju da su moguća dugotrajna čišćenja bez zamora. Imajte na umu da baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke za ovu verziju usisavača.

Značajke i prednosti
Spremnik za pometeni otpad s Trolley-ručkom
Spremnik za pometeni otpad s Trolley-ručkom
Praktično vađenje i jednostavno pražnjenje spremnika zbog udubina za prste. Kratko vrijeme zbrinjavanja.
Učinkoviti sustav filtriranja s mehaničkim čišćenjem filtra
Učinkoviti sustav filtriranja s mehaničkim čišćenjem filtra
Površina filtra 1,8 m² za duge intervale rada. Dugotrajno zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu. Mehaničko čišćenje filtra s ergonomskom ručkom.
Koncept rukovanja EASY-Operation
Koncept rukovanja EASY-Operation
Jednostavan i praktičan rad zahvaljujući logičnom rasporedu svih upravljačkih elemenata. Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Vrlo jednostavan za servis
  • Nije potreban alat za zamjenu filtra i valjkaste četke, što omogućuje održavanje bez obzira na mjesto.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električni
Pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 400
Maks. površinski učinak (m²/h) 3375
Radna širina (mm) 550
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 750
Spremnik za otpad (l) 40
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 4,5
Površina filtra (m²) 1,8
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Težina (s priborom) (kg) 78
Težina, spremno za rad (kg) 125
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1430 x 780 x 1180

Opseg isporuke

  • Filtar s ravnim naborima: od poliestera

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Vožnja prema naprijed
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Kontejner za smeće, mobilni
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Preklopiva izvlačna ručka
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Usisavanje
  • Prikaz baterije
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
  • Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
  • Također idealno za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
