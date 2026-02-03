Unutarnje površine veće od 600 četvornih metara, na primjer u proizvodnim zgradama ili skladištima, savršene su za naš kompaktni i vrlo okretni stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack sa standardno uključenim baterijama i ugrađenim punjačem s elektroničkim upravljanjem. Sustav za pometanje iznad glave sa spojivom bočnom četkom, podešavanjem površine za pometanje i glavnim valjkom za čišćenje koji se mogu mijenjati bez potrebnog alata jamči temeljite i brze rezultate čišćenja na svim vrstama tvrdih podova- i s opcijskim kompletom za čišćenje tepiha čak i na tekstilnim podovima. Zahvaljujući učinkovitoj interakciji snažnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja filtra, stroj radi gotovo bez prašine i vrlo je tih. Koncept rada EASY Operation, pomični spremnik za otpad od 40 litara sa sustavom kolica, integrirani pogon vuče s beskonačno podesivom brzinom čišćenja i mnogi drugi sofisticirani detalji osiguravaju maksimalnu udobnost korisnika tijekom rada i stoga omogućuju duge primjene bez zamora.