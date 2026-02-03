Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack

Baterijski stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack s prikladnim vučnim pogonom, standardno uključene baterije i ugrađeni punjače s elektroničkim nadzorom.

Unutarnje površine veće od 600 četvornih metara, na primjer u proizvodnim zgradama ili skladištima, savršene su za naš kompaktni i vrlo okretni stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack sa standardno uključenim baterijama i ugrađenim punjačem s elektroničkim upravljanjem. Sustav za pometanje iznad glave sa spojivom bočnom četkom, podešavanjem površine za pometanje i glavnim valjkom za čišćenje koji se mogu mijenjati bez potrebnog alata jamči temeljite i brze rezultate čišćenja na svim vrstama tvrdih podova- i s opcijskim kompletom za čišćenje tepiha čak i na tekstilnim podovima. Zahvaljujući učinkovitoj interakciji snažnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja filtra, stroj radi gotovo bez prašine i vrlo je tih. Koncept rada EASY Operation, pomični spremnik za otpad od 40 litara sa sustavom kolica, integrirani pogon vuče s beskonačno podesivom brzinom čišćenja i mnogi drugi sofisticirani detalji osiguravaju maksimalnu udobnost korisnika tijekom rada i stoga omogućuju duge primjene bez zamora.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack: Spremnik za pometeni otpad s Trolley-ručkom
Spremnik za pometeni otpad s Trolley-ručkom
Praktično vađenje i jednostavno pražnjenje spremnika zbog udubina za prste. Kratko vrijeme zbrinjavanja.
Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack: Učinkoviti sustav filtriranja s mehaničkim čišćenjem filtra
Učinkoviti sustav filtriranja s mehaničkim čišćenjem filtra
Površina filtra 1,8 m² za duge intervale rada. Dugotrajno zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu. Mehaničko čišćenje filtra s ergonomskom ručkom.
Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack: Koncept rukovanja EASY-Operation
Koncept rukovanja EASY-Operation
Jednostavan i praktičan rad zahvaljujući logičnom rasporedu svih upravljačkih elemenata. Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Vrlo jednostavan za servis
  • Nije potreban alat za zamjenu filtra i valjkaste četke, što omogućuje održavanje bez obzira na mjesto.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električni
Pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 400
Maks. površinski učinak (m²/h) 3375
Radna širina (mm) 550
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 750
Spremnik za otpad (l) 40
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 4,5
Površina filtra (m²) 1,8
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Težina (s priborom) (kg) 125
Težina, spremno za rad (kg) 125
Težina uklj. ambalažu (kg) 134,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1430 x 750 x 1190

Opseg isporuke

  • Filtar s ravnim naborima: od poliestera
  • Baterija i ugradni punjač uključeni

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Vožnja prema naprijed
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Kontejner za smeće, mobilni
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Preklopiva izvlačna ručka
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Prikaz baterije
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
  • Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
  • Također idealno za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
