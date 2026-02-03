Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack
Baterijski stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack s prikladnim vučnim pogonom, standardno uključene baterije i ugrađeni punjače s elektroničkim nadzorom.
Unutarnje površine veće od 600 četvornih metara, na primjer u proizvodnim zgradama ili skladištima, savršene su za naš kompaktni i vrlo okretni stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W Bp Pack sa standardno uključenim baterijama i ugrađenim punjačem s elektroničkim upravljanjem. Sustav za pometanje iznad glave sa spojivom bočnom četkom, podešavanjem površine za pometanje i glavnim valjkom za čišćenje koji se mogu mijenjati bez potrebnog alata jamči temeljite i brze rezultate čišćenja na svim vrstama tvrdih podova- i s opcijskim kompletom za čišćenje tepiha čak i na tekstilnim podovima. Zahvaljujući učinkovitoj interakciji snažnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja filtra, stroj radi gotovo bez prašine i vrlo je tih. Koncept rada EASY Operation, pomični spremnik za otpad od 40 litara sa sustavom kolica, integrirani pogon vuče s beskonačno podesivom brzinom čišćenja i mnogi drugi sofisticirani detalji osiguravaju maksimalnu udobnost korisnika tijekom rada i stoga omogućuju duge primjene bez zamora.
Značajke i prednosti
Spremnik za pometeni otpad s Trolley-ručkomPraktično vađenje i jednostavno pražnjenje spremnika zbog udubina za prste. Kratko vrijeme zbrinjavanja.
Učinkoviti sustav filtriranja s mehaničkim čišćenjem filtraPovršina filtra 1,8 m² za duge intervale rada. Dugotrajno zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu. Mehaničko čišćenje filtra s ergonomskom ručkom.
Koncept rukovanja EASY-OperationJednostavan i praktičan rad zahvaljujući logičnom rasporedu svih upravljačkih elemenata. Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Vrlo jednostavan za servis
- Nije potreban alat za zamjenu filtra i valjkaste četke, što omogućuje održavanje bez obzira na mjesto.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električni
|Pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 400
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|3375
|Radna širina (mm)
|550
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|750
|Spremnik za otpad (l)
|40
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|1,8
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Težina (s priborom) (kg)
|125
|Težina, spremno za rad (kg)
|125
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|134,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Opseg isporuke
- Filtar s ravnim naborima: od poliestera
- Baterija i ugradni punjač uključeni
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Vožnja prema naprijed
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Kontejner za smeće, mobilni
- Poklopac za grubu nečistoću
- Preklopiva izvlačna ručka
- Princip čišćenja iznad glave
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Prikaz baterije
- Regulacija volumena usisavanja
- Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
- Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
- Također idealno za manje radionice i poljoprivredu