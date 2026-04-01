Naščistač na ručno upravljanje KM 75/40 W G pokreće pouzdan, niskoemisioni i snažan Kohler benzinski motor od 3,3 kW, koji je naravno u skladu sa svim primjenjivim propisima o emisiji. To ga čini savršenim za brzo i temeljito čišćenje vanjskih površina većih od 600 četvornih metara, kao što su parkirališta, igrališta ili drugi općinski prostori. Savršeni rezultati čišćenja osigurani su principom pometanja iznad glave s spojivom bočnom četkom, podešavanjem površine za metenje bez alata i glavnim valjkom za metenje koji se može mijenjati bez potrebe za alatom. Snažno usisavanje učinkovito sprječava rasipanje prašine, dok učinkovito čišćenje ravnog naboranog filtera osigurava konstantnu snagu usisavanja. Pametan koncept rada EASY Operation, pomični spremnik za otpad od 40 litara sa sustavom kolica i integrirani vučni pogon s beskonačno podesivom brzinom metenja osiguravaju maksimalnu udobnost korisnika tijekom rada i stoga omogućuju duge primjene s vrlo kompaktnim i upravljivim KM 75/40 W G bez napora.