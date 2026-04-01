Stroj za metenje i usisavanje KM 75/40 W G
Pokreće ga benzinski motor s niskim emisijama s beskonačno podesivom brzinom metenja: Kompaktan i lako upravljiv straj za čišćenje KM 75/40 W G za vanjske prostore.
Naščistač na ručno upravljanje KM 75/40 W G pokreće pouzdan, niskoemisioni i snažan Kohler benzinski motor od 3,3 kW, koji je naravno u skladu sa svim primjenjivim propisima o emisiji. To ga čini savršenim za brzo i temeljito čišćenje vanjskih površina većih od 600 četvornih metara, kao što su parkirališta, igrališta ili drugi općinski prostori. Savršeni rezultati čišćenja osigurani su principom pometanja iznad glave s spojivom bočnom četkom, podešavanjem površine za metenje bez alata i glavnim valjkom za metenje koji se može mijenjati bez potrebe za alatom. Snažno usisavanje učinkovito sprječava rasipanje prašine, dok učinkovito čišćenje ravnog naboranog filtera osigurava konstantnu snagu usisavanja. Pametan koncept rada EASY Operation, pomični spremnik za otpad od 40 litara sa sustavom kolica i integrirani vučni pogon s beskonačno podesivom brzinom metenja osiguravaju maksimalnu udobnost korisnika tijekom rada i stoga omogućuju duge primjene s vrlo kompaktnim i upravljivim KM 75/40 W G bez napora.
Značajke i prednosti
Spremnik za pometeni otpad s Trolley-ručkomPraktično vađenje i jednostavno pražnjenje spremnika zbog udubina za prste. Kratko vrijeme zbrinjavanja.
Učinkoviti sustav filtriranja s mehaničkim čišćenjem filtraPovršina filtra 1,8 m² za duge intervale rada. Dugotrajno zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu. Mehaničko čišćenje filtra s ergonomskom ručkom.
Jednostavno održavanjeZamjena filtra i valjka za metenje bez uporabe alata, za fleksibilno održavanje neovisno o lokaciji.
Koncept rukovanja EASY-Operation
- Jednostavan i praktičan rad zahvaljujući logičnom rasporedu svih upravljačkih elemenata.
- Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Benzin
|Pogon
|4-taktni motor
|Proizvođač motora
|Kohler
|Pogon – snaga (W)
|3300
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|3375
|Radna širina (mm)
|550
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|750
|Spremnik za otpad (l)
|40
|Sposobnost uspinjanja (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|1,8
|Težina (s priborom) (kg)
|84,9
|Težina, spremno za rad (kg)
|84
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|94,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Opseg isporuke
- Filtar s ravnim naborima: od poliestera
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Vožnja prema naprijed
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Kontejner za smeće, mobilni
- Poklopac za grubu nečistoću
- Preklopiva izvlačna ručka
- Princip čišćenja iznad glave
- Usisavanje
- Vozni pogon
- Vanjska primjena
- Regulacija volumena usisavanja
- Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Područja primjene
- Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
- Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
- Također idealno za manje radionice i poljoprivredu