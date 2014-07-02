TEHNIČKI OPIS: Pogon: - istosmjerni motor 24 V / 600 W - 1 papučica za vožnju naprijed i unatrag - mali krug okretanja (3350 mm) - automatska parkirna kočnica s tehnikom podtlaka - automatsko isključenje motora kod napuštanja sjedala - učinkoviti sustav okruglog filtra s automatskim čišćenjem filtra. Sustav metenja/usisavanja: Uređaj radi na principu prebacivanja, t.j. pometeni otpad se preko valjka za metenje transportira pozadi u spremnik za otpad. Valjak za metenje je oscilirajuće ovješen te se automatski prilagođava neravninama tla. I filtar i glavni valjka za metenje mogu se zamijeniti bez alata. Ugrađeni zaklopac za grubu nečistoću omogućuje usisavanje grube nečistoće, kao što su limenke za pića, iverje, šljunak ili mokro lišće. Bočna metla i valjka za metenje imaju hidraulički pogon. Kao opcija može se isporučiti druga bočna metla. Spremnici za nečistoću: Dva spremnika zapremine po 50 litara s bočnim vađenjem. Rukovanje: Pomoću prekidača možete automatski podizati i spuštati glavni valjak za metenje i bočnu metlu. Putem vozne papučice upravljate vožnjom prema naprijed i unatrag. Baterije i punjač sadržani su u opsegu isporuke.