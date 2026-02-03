Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp
Uđite u svijet strojeva za metenje i usisavanje s modelom KM 85/50 R. Uređaj je iznimno okretan i kompaktan, jednostavan za rukovanje te osvaja velikim površinskim učinkom.
Uska i nepristupačna područja domena su našeg baterijskog stroja za usisavanje i metenje sa sjedalom KM 85/50 R. Njegova kompaktna izvedba i enormna okretnost omogućuju radove čišćenja svuda gdje je prostor malen, gdje su prolazi uski te ima mnogo kutova. A da ovaj početnički model svojim velikim površinskim učinkom osvaja također i u vanjskom području, dokazuju njegova svestranost i učinkovitost. Rukovanje i održavanje stroja vrlo su jednostavni. Tako se, primjerice, veliki filtar za prašinu, koji omogućuje rad bez prašenja, praktično čisti s mjesta upravljanja. Osim toga, komponentama je moguće pristupiti kroz poklopac uređaja sa širokim otvaranjem, a zamjena glavnog valjka za metenje, koji ima njihajući ležaj, moguća je bez uporabe alata. Pravi trenutak za zamjenu prepoznat ćete uz pomoć dobro vidljivog prikaza istrošenosti izvana. Namještanja sustava metenja nisu potrebna, a čak će i neravnine u podu uvijek biti savršeno pometene. Bočna metla sa skretanjem učinkovito sprječava oštećenja, dok se njezina brzina okretanja može po potrebi mijenjati. Osim toga, integrirani sustav Home-Base omogućuje nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Značajke i prednosti
Koncept pametnog spremnika2 spremnika za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. Spremnici za pometeno smeće bez oštrih rubova omogućuju pražnjenje bez ostataka. Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Učinkoviti sustav filtriranjaFiltar s ravnim naborima od poliestera. Učinkovito čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s mjesta osobe koja rukuje uređajem. Pristup filtru bez primjene alata kroz poklopac uređaja sa širokim kutom otvaranja.
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestuPregledno i ergonomsko postavljanje elemenata rukovanja. Namještanje sjedala bez uporabe alata. Namještanje upravljača po visini.
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
- Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje primjerice kliješta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog spremnika.
- Velika površina odlaganja u stražnjem dijelu stroja.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
- Jednostavno i komforno uočavanje izvana.
- Precizno određivanje trenutka zamjene.
Bočna metla sa skretanjem
- Štiti bočnu metlu od oštećenja.
- Pouzdana i robusna izvedba.
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevriranje strojem.
- Posebno prikladno također i za zatrpane i uske prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja okretaja bočne metle
- Za prilagodbu broja okretaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
- Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
- Nije potrebno naknadno namještanje zbog istrošenosti.
- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Jednostavan koncept rukovanja
- Valjak s metlom i bočne metle praktično se uključuju i isključuju putem nožne papučice.
- Vožnja prema naprijed i natrag može se komforno namjestiti putem prekidača za biranje.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|5100
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|6510
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|850
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1085
|Napon baterije (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Teret (kg)
|maks. 90
|Težina (s priborom) (kg)
|177,5
|Težina, spremno za rad (kg)
|230
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|179,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Opseg isporuke
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Mehaničko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brzina bočne četke, podesiva
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Kontejner za smeće, mobilni
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
- Višenamjenski zaslon
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Područja primjene
- Odlično prikladno za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također i za manje objekte kao što su (mali) obrtnički pogoni, školska dvorišta, benzinske stanice ili auto kuće