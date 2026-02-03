Uska i nepristupačna područja domena su našeg baterijskog stroja za usisavanje i metenje sa sjedalom KM 85/50 R. Njegova kompaktna izvedba i enormna okretnost omogućuju radove čišćenja svuda gdje je prostor malen, gdje su prolazi uski te ima mnogo kutova. A da ovaj početnički model svojim velikim površinskim učinkom osvaja također i u vanjskom području, dokazuju njegova svestranost i učinkovitost. Rukovanje i održavanje stroja vrlo su jednostavni. Tako se, primjerice, veliki filtar za prašinu, koji omogućuje rad bez prašenja, praktično čisti s mjesta upravljanja. Osim toga, komponentama je moguće pristupiti kroz poklopac uređaja sa širokim otvaranjem, a zamjena glavnog valjka za metenje, koji ima njihajući ležaj, moguća je bez uporabe alata. Pravi trenutak za zamjenu prepoznat ćete uz pomoć dobro vidljivog prikaza istrošenosti izvana. Namještanja sustava metenja nisu potrebna, a čak će i neravnine u podu uvijek biti savršeno pometene. Bočna metla sa skretanjem učinkovito sprječava oštećenja, dok se njezina brzina okretanja može po potrebi mijenjati. Osim toga, integrirani sustav Home-Base omogućuje nošenje dodatnog pribora za čišćenje.