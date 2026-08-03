Stroj za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack

BD 35/15 C Classic za pranje i sušenje podova savršen za male prostore jer je svestran, upravljiv i kompaktan. Ugrađeni punjač za bateriju omogućava punjenje bez obzira gdje se nalazite.

S kompaktnom veličinom i izvanrednim značajkama BD 35/15 C, ovaj stroj nudi iznimnu fleksibilnost, jednostavnost korištenja i učinkovite mogućnosti čišćenja. Opremljen glavom četke od 35 cm, BD 35/15 C pruža izvanrednu učinkovitost čišćenja i manevriranje. Dizajniran posebno za manje prostore, BD 35/15 C je savršen za navigaciju kroz uske kutove i pretrpana namještena područja. S visinom od 68 cm, stane ispod većine stolova i namještaja. Još jedna praktična značajka BD 35/15 C je njegov ugrađeni punjač baterija. To operateru omogućuje punjenje stroja na bilo kojem mjestu. Kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C dizajnirana je za izdržljivost i pouzdanost. Robusni dizajn i visokokvalitetne komponente osiguravaju dug radni vijek čak iu zahtjevnim okruženjima. Lako dostupan dizajn također olakšava rutinsko održavanje i čišćenje, tako da se mogu obaviti brzo i jednostavno.

Značajke i prednosti
Punjač na brodu
  • Široko-naponski punjač za praktično punjenje bilo gdje
  • Kompatibilan s širokim rasponom napona
Kompaktne dimenzije
  • Dobra upravljivost
  • Lako se pomiče od zida
  • Jednostavno rukovanje
Optimalno usisavanje
  • Brisač također pouzdano upija vodu u uskim kutovima.
  • Odmah suši pod
Preklopne i podesive ručke
  • Kompaktni dizajn, štedi prostor tijekom pohrane
  • Jednostavan za transport, stane u većinu automobila
  • Ergonomski podesivo za različite visine operatera.
Podesiva brzina protoka vode
  • Maksimalni protok vode od 1 l/min
  • Podesivo ovisno o vrsti poda i zaprljanju
Lako pristupačna četka
  • Za uklanjanje četke nisu potrebni alati
  • Jednostavno održavanje nakon rada
Odvojivi rezervoar za prljavu vodu
  • Jednostavno održavanje
eco!efficiency način rada
  • Niža potrošnja energije
  • Niža razina buke
  • Produžuje radno vrijeme do 25%
Poboljšanje vodoopskrbe
  • Usklađuje se s EU standardima
  • Jednoličnija raspodjela vode poboljšava učinak čišćenja
Prikaz
  • Prikaz kodnih grešaka i statusa, olakšava servisiranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 350
Radna širina usisavanja (mm) 470
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) maks. 15 / maks. 15
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 1400
Površinski učinak praktični (m²/h) 700
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 12 / 38
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Vrijeme punjenja baterije (h) nominal 10
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 25
Potrošnja vode (l/min) maks. 0,95
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 54
Dimenzije (d × š × v) (mm) 830 x 500 x 680

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Transportni kotači

Oprema

  • Tip usisne trake: Linatex®
Stroj za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
Stroj za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
Stroj za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
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