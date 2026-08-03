Stroj za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
BD 35/15 C Classic za pranje i sušenje podova savršen za male prostore jer je svestran, upravljiv i kompaktan. Ugrađeni punjač za bateriju omogućava punjenje bez obzira gdje se nalazite.
S kompaktnom veličinom i izvanrednim značajkama BD 35/15 C, ovaj stroj nudi iznimnu fleksibilnost, jednostavnost korištenja i učinkovite mogućnosti čišćenja. Opremljen glavom četke od 35 cm, BD 35/15 C pruža izvanrednu učinkovitost čišćenja i manevriranje. Dizajniran posebno za manje prostore, BD 35/15 C je savršen za navigaciju kroz uske kutove i pretrpana namještena područja. S visinom od 68 cm, stane ispod većine stolova i namještaja. Još jedna praktična značajka BD 35/15 C je njegov ugrađeni punjač baterija. To operateru omogućuje punjenje stroja na bilo kojem mjestu. Kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C dizajnirana je za izdržljivost i pouzdanost. Robusni dizajn i visokokvalitetne komponente osiguravaju dug radni vijek čak iu zahtjevnim okruženjima. Lako dostupan dizajn također olakšava rutinsko održavanje i čišćenje, tako da se mogu obaviti brzo i jednostavno.
Značajke i prednosti
Punjač na brodu
- Široko-naponski punjač za praktično punjenje bilo gdje
- Kompatibilan s širokim rasponom napona
Kompaktne dimenzije
- Dobra upravljivost
- Lako se pomiče od zida
- Jednostavno rukovanje
Optimalno usisavanje
- Brisač također pouzdano upija vodu u uskim kutovima.
- Odmah suši pod
Preklopne i podesive ručke
- Kompaktni dizajn, štedi prostor tijekom pohrane
- Jednostavan za transport, stane u većinu automobila
- Ergonomski podesivo za različite visine operatera.
Podesiva brzina protoka vode
- Maksimalni protok vode od 1 l/min
- Podesivo ovisno o vrsti poda i zaprljanju
Lako pristupačna četka
- Za uklanjanje četke nisu potrebni alati
- Jednostavno održavanje nakon rada
Odvojivi rezervoar za prljavu vodu
- Jednostavno održavanje
eco!efficiency način rada
- Niža potrošnja energije
- Niža razina buke
- Produžuje radno vrijeme do 25%
Poboljšanje vodoopskrbe
- Usklađuje se s EU standardima
- Jednoličnija raspodjela vode poboljšava učinak čišćenja
Prikaz
- Prikaz kodnih grešaka i statusa, olakšava servisiranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|350
|Radna širina usisavanja (mm)
|470
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|maks. 15 / maks. 15
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 1400
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|700
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|12 / 38
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|nominal 10
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|25
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 0,95
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|54
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|830 x 500 x 680
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Transportni kotači
Oprema
- Tip usisne trake: Linatex®
Videos
Područja primjene
- BSC
- Retail
- Hospitality
- ReCa
- Javne usluge
- Zdravstvo
- Uredi
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