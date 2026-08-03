S kompaktnom veličinom i izvanrednim značajkama BD 35/15 C, ovaj stroj nudi iznimnu fleksibilnost, jednostavnost korištenja i učinkovite mogućnosti čišćenja. Opremljen glavom četke od 35 cm, BD 35/15 C pruža izvanrednu učinkovitost čišćenja i manevriranje. Dizajniran posebno za manje prostore, BD 35/15 C je savršen za navigaciju kroz uske kutove i pretrpana namještena područja. S visinom od 68 cm, stane ispod većine stolova i namještaja. Još jedna praktična značajka BD 35/15 C je njegov ugrađeni punjač baterija. To operateru omogućuje punjenje stroja na bilo kojem mjestu. Kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C dizajnirana je za izdržljivost i pouzdanost. Robusni dizajn i visokokvalitetne komponente osiguravaju dug radni vijek čak iu zahtjevnim okruženjima. Lako dostupan dizajn također olakšava rutinsko održavanje i čišćenje, tako da se mogu obaviti brzo i jednostavno.