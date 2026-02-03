Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C BP
Naš lagan i vrlo kompaktan baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 30/4 C Bp osigurava suhe, neklizajuće podove odmah nakon čišćenja i težak je samo 14 kg.
Poput ručnog čišćenja, samo puno bolje: naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 30/4 C Bp Pack prava je alternativa ručnom čišćenju tvrdih površina do 200 m² zbog svog kompaktnog oblika, vrlo male težine od 14 kilograma i njegove dugotrajne litij-ionske baterije s vremenom rada od 30 minuta. Kontaktni tlak, koji je deset puta veći od tlaka uobičajene krpe i brzina valjka od približno 1500 okretaja osiguravaju znatno bolje rezultate čišćenja. Moguće je usisavanje prema naprijed i natrag. U slučaju posebno tvrdoglave nečistoće, otirači se mogu podići kako bi se produljilo vrijeme kontakta otopine za čišćenje. Odmah nakon čišćenja ostaje samo čist i vrlo suh suh, a samim tim i neklizajući pod. Vrlo pokretni, bežični stroj idealan je za čišćenje podova u malim trgovinama, restoranima, benzinskim crpkama, supermarketima, sanitarnim čvorovima, kuhinjama ili čak kao dodatak postojećim većim strojevima za čišćenje.
Značajke i prednosti
Četka s valjkom s brzim okretanjem
- Za deset puta veći kontaktni tlak nego kod ručnog čišćenja.
- Valjak također čisti teksturirane površine i pukotine.
- Valjak omogućuje automatski naprijed pokret tako da stroj ne mora biti gurani.
Odmah suho
- Mehke usisne usnice usisavaju vlagu s poda, ostavljajući ga suhim – bilo da ide naprijed ili unazad.
- Za intenzivno čišćenje, usisavanje se također može isključiti pomoću nožnog papučice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|300
|Radna širina usisavanja (mm)
|300
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|4 / 4
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|200
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|150
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 35
|Brzina četke (rpm)
|1270
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|100
|Potrošnja vode (l/min)
|0,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|72,4
|Snaga uzimanja (W)
|550
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|13
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|365 x 345 x 1162
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Transportni kotači
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
- 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika