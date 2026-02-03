Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C BP

Naš lagan i vrlo kompaktan baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 30/4 C Bp osigurava suhe, neklizajuće podove odmah nakon čišćenja i težak je samo 14 kg.

Poput ručnog čišćenja, samo puno bolje: naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 30/4 C Bp Pack prava je alternativa ručnom čišćenju tvrdih površina do 200 m² zbog svog kompaktnog oblika, vrlo male težine od 14 kilograma i njegove dugotrajne litij-ionske baterije s vremenom rada od 30 minuta. Kontaktni tlak, koji je deset puta veći od tlaka uobičajene krpe i brzina valjka od približno 1500 okretaja osiguravaju znatno bolje rezultate čišćenja. Moguće je usisavanje prema naprijed i natrag. U slučaju posebno tvrdoglave nečistoće, otirači se mogu podići kako bi se produljilo vrijeme kontakta otopine za čišćenje. Odmah nakon čišćenja ostaje samo čist i vrlo suh suh, a samim tim i neklizajući pod. Vrlo pokretni, bežični stroj idealan je za čišćenje podova u malim trgovinama, restoranima, benzinskim crpkama, supermarketima, sanitarnim čvorovima, kuhinjama ili čak kao dodatak postojećim većim strojevima za čišćenje.

Značajke i prednosti
Četka s valjkom s brzim okretanjem
  • Za deset puta veći kontaktni tlak nego kod ručnog čišćenja.
  • Valjak također čisti teksturirane površine i pukotine.
  • Valjak omogućuje automatski naprijed pokret tako da stroj ne mora biti gurani.
Odmah suho
  • Mehke usisne usnice usisavaju vlagu s poda, ostavljajući ga suhim – bilo da ide naprijed ili unazad.
  • Za intenzivno čišćenje, usisavanje se također može isključiti pomoću nožnog papučice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 300
Radna širina usisavanja (mm) 300
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 4 / 4
Površinski učinak teoretski (m²/h) 200
Površinski učinak praktični (m²/h) 150
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 35
Brzina četke (rpm) 1270
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 100
Potrošnja vode (l/min) 0,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 72,4
Snaga uzimanja (W) 550
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 13
Dimenzije (d × š × v) (mm) 365 x 345 x 1162

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Transportni kotači
  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)
  • 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
