Crni stroj za ribanje i sušenje podova na baterije BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 38 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom, idealno je rješenje za učinkovito čišćenje malih i teško namještenih prostora. Čisti naprijed i natrag te se zahvaljujući maloj težini lako prenosi i prikladan je za korištenje na stepenicama. Njegova rotirajuća glava valjkaste četke s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) omogućuje rad u uskim zavojima, čime se osigurava maksimalna upravljivost i agilnost. Snažna, dugotrajna litij-ionska baterija omogućuje dugo vrijeme rada, ne zahtijeva održavanje, brzo se puni i do tri puta je izdržljivija od konvencionalnih olovnih baterija. Za dodatnu učinkovitost, način rada eco!efficiency može se aktivirati pritiskom na gumb. To smanjuje potrošnju energije, produžuje vrijeme rada baterije i smanjuje buku pri radu za oko 40 posto, što omogućuje rad čak i u područjima osjetljivim na buku.