Stroj za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Promo

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further je crna perilica-sušilica na baterije u ograničenom izdanju izrađena od 38% reciklirane plastike¹⁾ i ima ekskluzivnu dodatnu opremu.

Crni stroj za ribanje i sušenje podova na baterije BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 38 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom, idealno je rješenje za učinkovito čišćenje malih i teško namještenih prostora. Čisti naprijed i natrag te se zahvaljujući maloj težini lako prenosi i prikladan je za korištenje na stepenicama. Njegova rotirajuća glava valjkaste četke s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) omogućuje rad u uskim zavojima, čime se osigurava maksimalna upravljivost i agilnost. Snažna, dugotrajna litij-ionska baterija omogućuje dugo vrijeme rada, ne zahtijeva održavanje, brzo se puni i do tri puta je izdržljivija od konvencionalnih olovnih baterija. Za dodatnu učinkovitost, način rada eco!efficiency može se aktivirati pritiskom na gumb. To smanjuje potrošnju energije, produžuje vrijeme rada baterije i smanjuje buku pri radu za oko 40 posto, što omogućuje rad čak i u područjima osjetljivim na buku.

Značajke i prednosti
Uključuje visokoučinkovitu litij-ionsku bateriju
  • Potpuno bez održavanja unatoč vijeku trajanja koji je tri puta duži od konvencionalnih baterija.
  • Moguće jednostavno djelomično ili potpuno punjenje po potrebi.
  • Brzo punjenje (potpuno napunjen za tri sata, pola napunjen za jedan sat).
Iznimno okretni i učinkoviti – idealni za jako namještene prostore
  • Glava četke rotirajuća za +/-200° s KART tehnologijom, omogućavajući upravljanje strojem. Za udobno rukovanje zavojima
  • Četka je uvijek okomita na smjer kretanja. Brisač pouzdano upija vodu u svakom kutu.
  • Ako je potrebno, također može čistiti i usisavati u obrnutom smjeru.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 38% reciklirane plastike¹⁾.
  • 40% tiši.
  • Do 50% dulje vrijeme rada i smanjene emisije CO₂ zahvaljujući eco!Modu.
Kompaktan stroj
  • Može se odmaknuti od zida pod kutom od 90°.
  • Nema strojnih projekcija; jednostavno rukovanje.
Vrlo mala težina uređaja
  • 35% lakši od usporedivih strojeva.
  • Lakše manevriranje preko stepenica, pragova ili stepenica.
  • Lakši za transport u vozilima.
Uključuje skupljanje grube prljavštine
  • Učinkovito pometite, oribajte i usisajte u jednom koraku.
  • Skuplja čak i sitno kamenje, iverje drveta i druge sitne dijelove.
  • Osigurava optimalan rad brisača.
Sklopivi upravljač
  • Kompaktan za jednostavno skladištenje.
  • Može se čak transportirati u malim vozilima.
Upravljač namjestiv po visini
  • Ergonomski dizajn: može se prilagoditi različitim visinama korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 350
Radna širina usisavanja (mm) 450
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 12 / 12
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1400
Površinski učinak praktični (m²/h) 1050
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,2 / 21
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 1,5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 2,7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 700 - 1500
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
širina okretanja prolaza (mm) 1050
Potrošnja vode (l/min) 1
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 65
Snaga uzimanja (W) 500
Boja antracit
Dopuštena ukupna težina (kg) 48
Težina bez pribora (kg) 36
Dimenzije (d × š × v) (mm) 930 x 420 x 1100

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)
  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Transportni kotači
  • Usisna poluga, ravna: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Varijabilna sila pritiskanja
Stroj za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Promo
Stroj za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Promo
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