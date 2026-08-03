Stroj za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Promo
BR 35/12 C Bp Pack Go!Further je crna perilica-sušilica na baterije u ograničenom izdanju izrađena od 38% reciklirane plastike¹⁾ i ima ekskluzivnu dodatnu opremu.
Crni stroj za ribanje i sušenje podova na baterije BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 38 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom, idealno je rješenje za učinkovito čišćenje malih i teško namještenih prostora. Čisti naprijed i natrag te se zahvaljujući maloj težini lako prenosi i prikladan je za korištenje na stepenicama. Njegova rotirajuća glava valjkaste četke s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) omogućuje rad u uskim zavojima, čime se osigurava maksimalna upravljivost i agilnost. Snažna, dugotrajna litij-ionska baterija omogućuje dugo vrijeme rada, ne zahtijeva održavanje, brzo se puni i do tri puta je izdržljivija od konvencionalnih olovnih baterija. Za dodatnu učinkovitost, način rada eco!efficiency može se aktivirati pritiskom na gumb. To smanjuje potrošnju energije, produžuje vrijeme rada baterije i smanjuje buku pri radu za oko 40 posto, što omogućuje rad čak i u područjima osjetljivim na buku.
Značajke i prednosti
Uključuje visokoučinkovitu litij-ionsku bateriju
- Potpuno bez održavanja unatoč vijeku trajanja koji je tri puta duži od konvencionalnih baterija.
- Moguće jednostavno djelomično ili potpuno punjenje po potrebi.
- Brzo punjenje (potpuno napunjen za tri sata, pola napunjen za jedan sat).
Iznimno okretni i učinkoviti – idealni za jako namještene prostore
- Glava četke rotirajuća za +/-200° s KART tehnologijom, omogućavajući upravljanje strojem. Za udobno rukovanje zavojima
- Četka je uvijek okomita na smjer kretanja. Brisač pouzdano upija vodu u svakom kutu.
- Ako je potrebno, također može čistiti i usisavati u obrnutom smjeru.
Značajke održivosti
- Dizajn s 38% reciklirane plastike¹⁾.
- 40% tiši.
- Do 50% dulje vrijeme rada i smanjene emisije CO₂ zahvaljujući eco!Modu.
Kompaktan stroj
- Može se odmaknuti od zida pod kutom od 90°.
- Nema strojnih projekcija; jednostavno rukovanje.
Vrlo mala težina uređaja
- 35% lakši od usporedivih strojeva.
- Lakše manevriranje preko stepenica, pragova ili stepenica.
- Lakši za transport u vozilima.
Uključuje skupljanje grube prljavštine
- Učinkovito pometite, oribajte i usisajte u jednom koraku.
- Skuplja čak i sitno kamenje, iverje drveta i druge sitne dijelove.
- Osigurava optimalan rad brisača.
Sklopivi upravljač
- Kompaktan za jednostavno skladištenje.
- Može se čak transportirati u malim vozilima.
Upravljač namjestiv po visini
- Ergonomski dizajn: može se prilagoditi različitim visinama korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|350
|Radna širina usisavanja (mm)
|450
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|12 / 12
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1400
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1050
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,2 / 21
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 1,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 2,7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|700 - 1500
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|širina okretanja prolaza (mm)
|1050
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|maks. 65
|Snaga uzimanja (W)
|500
|Boja
|antracit
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|48
|Težina bez pribora (kg)
|36
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Transportni kotači
- Usisna poluga, ravna: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Varijabilna sila pritiskanja
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.