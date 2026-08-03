Stroj za ribanje i sušenje BR 45/22 C BP Pack Promo

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further je crna perilica i sušilica na baterije ograničenog izdanja izrađena od 38 % reciklirane plastike¹⁾ i ima ekskluzivnu dodatnu opremu.

Čak i u velikim prostorima, često postoje uski prostori za snalaženje zbog jako namještenih područja. U takvim slučajevima, naša crna perilica za ribanje i sušenje podova na baterije ograničenog izdanja BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, izrađena od 38 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom, idealno je rješenje. Ima glavu valjkaste četke koja se može rotirati 200° u oba smjera s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) i veliku radnu širinu. To je čini posebno okretnom i idealnom za jako namještene prostore. Stalni poprečni položaj četke i brisača u odnosu na smjer kretanja osigurava veći učinak površine i dosljedne rezultate čišćenja. Visokoučinkovite litij-ionske baterije koje se koriste ne zahtijevaju održavanje i do tri puta su izdržljivije od konvencionalnih olovnih baterija. Preklopni eco!efficiency način rada dodatno povećava vrijeme rada i smanjuje buku pri radu za oko 40 posto. Integrirani EPA filter čisti ispušni zrak od prljave vode i omogućuje korištenje čak i u higijenski osjetljivim područjima.

Značajke i prednosti
Uključuje visokoučinkovitu litij-ionsku bateriju
  • Potpuno bez održavanja unatoč vijeku trajanja koji je tri puta duži od konvencionalnih baterija.
  • Moguće jednostavno djelomično ili potpuno punjenje po potrebi.
  • Brzo punjenje (potpuno napunjen za tri sata, pola napunjen za jedan sat).
Iznimno okretan i učinkovit – idealan za jako namještene prostore
  • Glava četke okretna za +/-200° s KART tehnologijom, što omogućuje upravljanje strojem. Za udobno rukovanje zavojima.
  • Četka je uvijek okomita na smjer kretanja. Brisač pouzdano upija vodu u svakom kutu.
  • Ako je potrebno, također može čistiti i usisavati u obrnutom smjeru.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 38% reciklirane plastike¹⁾.
  • 40% tiši.
  • Do 50% dulje vrijeme rada i smanjene emisije CO₂ zahvaljujući eco!Modu.
Kompaktan stroj
  • Može se odmaknuti od zida pod kutom od 90°.
  • Nema strojnih projekcija; jednostavno rukovanje.
Vrlo mala težina uređaja
  • 35% lakši od usporedivih strojeva.
  • Lakše manevriranje preko stepenica, pragova ili stepenica.
  • Lakši za transport u vozilima.
Tehnologija valjaka
  • Visok kontaktni pritisak za uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
  • Također vrlo učinkovit na grubim podnim oblogama ili za čišćenje fuga.
  • Ravnomjeran rezultat čišćenja.
Uključuje skupljanje grube prljavštine
  • Učinkovito pometite, oribajte i usisajte u jednom koraku.
  • Skuplja čak i sitno kamenje, iverje drveta i druge sitne dijelove.
  • Osigurava optimalan rad brisača.
Upravljač namjestiv po visini
  • Ergonomski dizajn: može se prilagoditi različitim visinama korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 450
Radna širina usisavanja (mm) 500
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 22 / 22
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1800
Površinski učinak praktični (m²/h) 1260
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,2 / 30
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 3,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 750 - 1050
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 100 - 150
širina okretanja prolaza (mm) 1118
Potrošnja vode (l/min) 1
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63
Napon (V) 25,2
Snaga uzimanja (W) do 550
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 43
Dimenzije (d × š × v) (mm) 866 x 530 x 1061

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)
  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Transportni kotači
  • Usisna poluga, ravna: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Varijabilna sila pritiskanja
Stroj za ribanje i sušenje BR 45/22 C BP Pack Promo
Stroj za ribanje i sušenje BR 45/22 C BP Pack Promo
Stroj za ribanje i sušenje BR 45/22 C BP Pack Promo
Stroj za ribanje i sušenje BR 45/22 C BP Pack Promo
Stroj za ribanje i sušenje BR 45/22 C BP Pack Promo
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