Čak i u velikim prostorima, često postoje uski prostori za snalaženje zbog jako namještenih područja. U takvim slučajevima, naša crna perilica za ribanje i sušenje podova na baterije ograničenog izdanja BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, izrađena od 38 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom, idealno je rješenje. Ima glavu valjkaste četke koja se može rotirati 200° u oba smjera s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) i veliku radnu širinu. To je čini posebno okretnom i idealnom za jako namještene prostore. Stalni poprečni položaj četke i brisača u odnosu na smjer kretanja osigurava veći učinak površine i dosljedne rezultate čišćenja. Visokoučinkovite litij-ionske baterije koje se koriste ne zahtijevaju održavanje i do tri puta su izdržljivije od konvencionalnih olovnih baterija. Preklopni eco!efficiency način rada dodatno povećava vrijeme rada i smanjuje buku pri radu za oko 40 posto. Integrirani EPA filter čisti ispušni zrak od prljave vode i omogućuje korištenje čak i u higijenski osjetljivim područjima.