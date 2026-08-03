Stroj za ribanje i sušenje BR 45/22 C BP Pack Promo
BR 45/22 C Bp Pack Go!Further je crna perilica i sušilica na baterije ograničenog izdanja izrađena od 38 % reciklirane plastike¹⁾ i ima ekskluzivnu dodatnu opremu.
Čak i u velikim prostorima, često postoje uski prostori za snalaženje zbog jako namještenih područja. U takvim slučajevima, naša crna perilica za ribanje i sušenje podova na baterije ograničenog izdanja BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, izrađena od 38 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom, idealno je rješenje. Ima glavu valjkaste četke koja se može rotirati 200° u oba smjera s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) i veliku radnu širinu. To je čini posebno okretnom i idealnom za jako namještene prostore. Stalni poprečni položaj četke i brisača u odnosu na smjer kretanja osigurava veći učinak površine i dosljedne rezultate čišćenja. Visokoučinkovite litij-ionske baterije koje se koriste ne zahtijevaju održavanje i do tri puta su izdržljivije od konvencionalnih olovnih baterija. Preklopni eco!efficiency način rada dodatno povećava vrijeme rada i smanjuje buku pri radu za oko 40 posto. Integrirani EPA filter čisti ispušni zrak od prljave vode i omogućuje korištenje čak i u higijenski osjetljivim područjima.
Značajke i prednosti
Uključuje visokoučinkovitu litij-ionsku bateriju
- Potpuno bez održavanja unatoč vijeku trajanja koji je tri puta duži od konvencionalnih baterija.
- Moguće jednostavno djelomično ili potpuno punjenje po potrebi.
- Brzo punjenje (potpuno napunjen za tri sata, pola napunjen za jedan sat).
Iznimno okretan i učinkovit – idealan za jako namještene prostore
- Glava četke okretna za +/-200° s KART tehnologijom, što omogućuje upravljanje strojem. Za udobno rukovanje zavojima.
- Četka je uvijek okomita na smjer kretanja. Brisač pouzdano upija vodu u svakom kutu.
- Ako je potrebno, također može čistiti i usisavati u obrnutom smjeru.
Značajke održivosti
- Dizajn s 38% reciklirane plastike¹⁾.
- 40% tiši.
- Do 50% dulje vrijeme rada i smanjene emisije CO₂ zahvaljujući eco!Modu.
Kompaktan stroj
- Može se odmaknuti od zida pod kutom od 90°.
- Nema strojnih projekcija; jednostavno rukovanje.
Vrlo mala težina uređaja
- 35% lakši od usporedivih strojeva.
- Lakše manevriranje preko stepenica, pragova ili stepenica.
- Lakši za transport u vozilima.
Tehnologija valjaka
- Visok kontaktni pritisak za uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
- Također vrlo učinkovit na grubim podnim oblogama ili za čišćenje fuga.
- Ravnomjeran rezultat čišćenja.
Uključuje skupljanje grube prljavštine
- Učinkovito pometite, oribajte i usisajte u jednom koraku.
- Skuplja čak i sitno kamenje, iverje drveta i druge sitne dijelove.
- Osigurava optimalan rad brisača.
Upravljač namjestiv po visini
- Ergonomski dizajn: može se prilagoditi različitim visinama korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|450
|Radna širina usisavanja (mm)
|500
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|22 / 22
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1800
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1260
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,2 / 30
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 3,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|750 - 1050
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|100 - 150
|širina okretanja prolaza (mm)
|1118
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63
|Napon (V)
|25,2
|Snaga uzimanja (W)
|do 550
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|43
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Transportni kotači
- Usisna poluga, ravna: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Varijabilna sila pritiskanja
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