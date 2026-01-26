Stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic je vrlo robustan stroj s jednim diskom za različite primjene kod čišćenja poda. S planetarnim prijenosnikom bez održavanja i snažnim motorom 1500 W.

Naš iznimno robusni stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic osvaja odličnim omjerom cijene i kvalitete i enormnom svestranošću kod temeljitog čišćenja poda. Sa svojim snažnim motorom od 1500 W prikladan je i za tvrde i elastične podove i tekstilne obloge, kao i za brušenje istrošenih parketa. Zbog svoje radne širine od 430 milimetara stroj je idealno prikladan za većinu primjena na području čišćenja zgrada, dok planetarni prijenosnik koji ne zahtijeva održavanje, s otpornim metalnim zupčanicima, osigurava dug životni vijek i znatno manje trošenje i troškove održavanja u usporedbi s remenskim prijenosnikom. Osim toga, disk s podloškom već je sadržan u opsegu isporuke.

Značajke i prednosti
Stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Snažni motor
Snažni motor
Vrlo robusna i dugovječna izvedba. Snažan u različitim mogućnostima primjene Niski pogonski i servisni troškovi
Stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Robusni planetarni prijenosnik
Robusni planetarni prijenosnik
Od otpornih metalnih zupčanika. Manje trošenje i troškovi održavanja u usporedbi s remenskim prijenosnikom. Veći okretni moment u usporedbi s uobičajenim remenskim prijenosnikom. Tih, dugovječan i ne zahtijeva održavanje.
Stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Praktično i jednostavno rukovanje. Vrlo dobar balans i tihi rad
Dodatna utičnica
  • Za priključenje usisne jedinice koja smanjuje širenje prašine.
  • Povećava učinak čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Radna širina, četke (mm) 430
Radna visina (mm) 90
Brzina četke (rpm) 150
Sila pritiskanja četke (kg) 43
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 44,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 940 x 430 x 1105

Opseg isporuke

  • Disk za poliranje

Oprema

  • Opcijski spremnik: 10 l
  • Mrežni pogon
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima.
  • Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
Pribor
Sredstva za čišćenje
