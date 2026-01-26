Stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic je vrlo robustan stroj s jednim diskom za različite primjene kod čišćenja poda. S planetarnim prijenosnikom bez održavanja i snažnim motorom 1500 W.
Naš iznimno robusni stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic osvaja odličnim omjerom cijene i kvalitete i enormnom svestranošću kod temeljitog čišćenja poda. Sa svojim snažnim motorom od 1500 W prikladan je i za tvrde i elastične podove i tekstilne obloge, kao i za brušenje istrošenih parketa. Zbog svoje radne širine od 430 milimetara stroj je idealno prikladan za većinu primjena na području čišćenja zgrada, dok planetarni prijenosnik koji ne zahtijeva održavanje, s otpornim metalnim zupčanicima, osigurava dug životni vijek i znatno manje trošenje i troškove održavanja u usporedbi s remenskim prijenosnikom. Osim toga, disk s podloškom već je sadržan u opsegu isporuke.
Značajke i prednosti
Snažni motorVrlo robusna i dugovječna izvedba. Snažan u različitim mogućnostima primjene Niski pogonski i servisni troškovi
Robusni planetarni prijenosnikOd otpornih metalnih zupčanika. Manje trošenje i troškovi održavanja u usporedbi s remenskim prijenosnikom. Veći okretni moment u usporedbi s uobičajenim remenskim prijenosnikom. Tih, dugovječan i ne zahtijeva održavanje.
Jednostavno rukovanjePraktično i jednostavno rukovanje. Vrlo dobar balans i tihi rad
Dodatna utičnica
- Za priključenje usisne jedinice koja smanjuje širenje prašine.
- Povećava učinak čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|90
|Brzina četke (rpm)
|150
|Sila pritiskanja četke (kg)
|43
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|44,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|940 x 430 x 1105
Opseg isporuke
- Disk za poliranje
Oprema
- Opcijski spremnik: 10 l
- Mrežni pogon
Videos
Područja primjene
- Savršeno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima.
- Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha