Naš iznimno robusni stroj s jednim diskom BDS 43/150 C Classic osvaja odličnim omjerom cijene i kvalitete i enormnom svestranošću kod temeljitog čišćenja poda. Sa svojim snažnim motorom od 1500 W prikladan je i za tvrde i elastične podove i tekstilne obloge, kao i za brušenje istrošenih parketa. Zbog svoje radne širine od 430 milimetara stroj je idealno prikladan za većinu primjena na području čišćenja zgrada, dok planetarni prijenosnik koji ne zahtijeva održavanje, s otpornim metalnim zupčanicima, osigurava dug životni vijek i znatno manje trošenje i troškove održavanja u usporedbi s remenskim prijenosnikom. Osim toga, disk s podloškom već je sadržan u opsegu isporuke.