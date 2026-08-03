Stroj s jednim diskom BDS 43/DUO C
Univerzalni stroj s jednim diskom BDS 43/DUO C za čišćenje, poliranje i brušenje različitih vrsta poda. Stroj impresionira izvrsnim glatkim radom pri 150 ili 300 o/min.
S radnom širinom od 43 centimetra, promjenjivom brzinom vrtnje (150 ili 300 o/min) i snažnim motorom od 1500 W, naš stroj s jednim diskom BDS 4/DUO C dopušta različita područja primjene. Stroj je pogodan za čišćenje tvrdih i elastičnih podova i tepiha, za poliranje različitih površina, pa čak i za brušenje parketa. BDS 43/DUO C impresionira izvrsnim uglađenim radom. Također široka ručka podržava jednostavno rukovanje strojem tako da neiskusni ili neobučeni korisnici mogu njime upravljati bez problema.
Značajke i prednosti
Dvije brzine150 o/min i 300 o/min može se birati na pregibnom prekidaču Prekidač praktično dostupan na lameli
Vrlo tihMože se primjenjivati i u područjima osjetljivim na buku (npr. hotel, bolnica ili ured)
Snažni motorVrlo robusna i dugovječna izvedba. Veliki okretni moment za učinkoviti rad.
Vrlo niska platforma
- Za čišćenje ispod namještaja i radijatora
Veliki kotači
- Jednostavan za transport i na dulje dionice
- Moguće je savladati i stepenice
Mnoštvo pribora
- Pribor primjeren odgovarajućem slučaju primjene, kao npr. spremnik, četke različitih tvrdoća, disk za poliranje, različite podloge (krpe), krpa od mikrovlakana, dijamantne podloge itd.
- Sustavno čišćenje: idealan pribor za sve primjene.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|90
|Brzina četke (rpm)
|150 - 300
|Sila pritiskanja četke (kg)
|45
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Napon (V)
|220
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|49,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|940 x 430 x 1070
Opseg isporuke
- Disk za poliranje
Oprema
- Opcijski spremnik: 10 l
- Mrežni pogon
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje tvrdih, elastičnih i tekstilnih podnih obloga
- Također idealan za poliranje i brušenje parketa
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