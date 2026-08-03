Stroj s jednim diskom BDS 43/DUO C

Univerzalni stroj s jednim diskom BDS 43/DUO C za čišćenje, poliranje i brušenje različitih vrsta poda. Stroj impresionira izvrsnim glatkim radom pri 150 ili 300 o/min.

S radnom širinom od 43 centimetra, promjenjivom brzinom vrtnje (150 ili 300 o/min) i snažnim motorom od 1500 W, naš stroj s jednim diskom BDS 4/DUO C dopušta različita područja primjene. Stroj je pogodan za čišćenje tvrdih i elastičnih podova i tepiha, za poliranje različitih površina, pa čak i za brušenje parketa. BDS 43/DUO C impresionira izvrsnim uglađenim radom. Također široka ručka podržava jednostavno rukovanje strojem tako da neiskusni ili neobučeni korisnici mogu njime upravljati bez problema.

Značajke i prednosti
Stroj s jednim diskom BDS 43/DUO C: Dvije brzine
Dvije brzine
150 o/min i 300 o/min može se birati na pregibnom prekidaču Prekidač praktično dostupan na lameli
Stroj s jednim diskom BDS 43/DUO C: Vrlo tih
Vrlo tih
Može se primjenjivati i u područjima osjetljivim na buku (npr. hotel, bolnica ili ured)
Stroj s jednim diskom BDS 43/DUO C: Snažni motor
Snažni motor
Vrlo robusna i dugovječna izvedba. Veliki okretni moment za učinkoviti rad.
Vrlo niska platforma
  • Za čišćenje ispod namještaja i radijatora
Veliki kotači
  • Jednostavan za transport i na dulje dionice
  • Moguće je savladati i stepenice
Mnoštvo pribora
  • Pribor primjeren odgovarajućem slučaju primjene, kao npr. spremnik, četke različitih tvrdoća, disk za poliranje, različite podloge (krpe), krpa od mikrovlakana, dijamantne podloge itd.
  • Sustavno čišćenje: idealan pribor za sve primjene.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Radna širina, četke (mm) 430
Radna visina (mm) 90
Brzina četke (rpm) 150 - 300
Sila pritiskanja četke (kg) 45
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Napon (V) 220
Frekvencija (Hz) 50
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 49,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 940 x 430 x 1070

Opseg isporuke

  • Disk za poliranje

Oprema

  • Opcijski spremnik: 10 l
  • Mrežni pogon
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje tvrdih, elastičnih i tekstilnih podnih obloga
  • Također idealan za poliranje i brušenje parketa
Pribor
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