S radnom širinom od 43 centimetra, promjenjivom brzinom vrtnje (150 ili 300 o/min) i snažnim motorom od 1500 W, naš stroj s jednim diskom BDS 4/DUO C dopušta različita područja primjene. Stroj je pogodan za čišćenje tvrdih i elastičnih podova i tepiha, za poliranje različitih površina, pa čak i za brušenje parketa. BDS 43/DUO C impresionira izvrsnim uglađenim radom. Također široka ručka podržava jednostavno rukovanje strojem tako da neiskusni ili neobučeni korisnici mogu njime upravljati bez problema.