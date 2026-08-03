S radnom širinom od 43 centimetra i širokim spektrom primjena naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43/Orbital C Spray dizajniran je za područje čišćenja zgrada. Stroj kombinira orbitalne i rotacijske pokrete u stalne vibracije, povećavajući tako učinkovitost čišćenja do maksimuma. Osim toga, stroj je opremljen mlaznicama za raspršivanje posebno za čišćenje tepiha, koje distribuiraju potrebnu količinu otopine za čišćenje na velike površine, a osim izvrsnih rezultata čišćenja omogućuju i kratko vrijeme sušenja. Robusni stroj vrlo je jednostavan i čvrst, što jamči visoku razinu jednostavnosti za upotrebu i rad bez umora - bilo da je to tijekom ribanja, poliranja ili kristalizacije.