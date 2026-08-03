Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray
Novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43/Orbital C Spray pogodan je za mnoge primjene u čišćenju zgrada te za dubinsko čišćenje tepiha zahvaljujući integriranim mlaznicama za raspršivanje.
S radnom širinom od 43 centimetra i širokim spektrom primjena naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43/Orbital C Spray dizajniran je za područje čišćenja zgrada. Stroj kombinira orbitalne i rotacijske pokrete u stalne vibracije, povećavajući tako učinkovitost čišćenja do maksimuma. Osim toga, stroj je opremljen mlaznicama za raspršivanje posebno za čišćenje tepiha, koje distribuiraju potrebnu količinu otopine za čišćenje na velike površine, a osim izvrsnih rezultata čišćenja omogućuju i kratko vrijeme sušenja. Robusni stroj vrlo je jednostavan i čvrst, što jamči visoku razinu jednostavnosti za upotrebu i rad bez umora - bilo da je to tijekom ribanja, poliranja ili kristalizacije.
Značajke i prednosti
Intuitivno i jednostavno rukovanjePraktično i jednostavno rukovanje. Vrlo dobar balans i tihi rad Pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka.
Način obrnute ručkePovećava pritisak četke s 38 na 55 kilograma. Visoka učinkovitost čišćenja i u teškim uvjetima. Lak posao, također u skučenim prostorima.
Integrirane, podesive mlaznice za raspršivanjeZa točan protok vode i visoke performanse. Izvrsni rezultati čišćenja i kratko vrijeme sušenja.
Roto-orbitalno kretanje
- Izvrstan rezultat ribanja s do 50% smanjenim vremenom čišćenja.
- Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
- Smanjeni troškovi čišćenja i treninga.
Glava s nagibom od 90°
- Omogućuje jednostavnu i brzu izmjenu jastučića.
- Povećava udobnost, izbjegava mokre podloge na podovima.
Snažni motor
- Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
- Snažan u različitim mogućnostima primjene
- Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|100
|Spremnik, čista voda (l)
|12
|Brzina četke (rpm)
|60
|Sila pritiskanja četke (kg)
|38 - 55
|Oscilacije (O/min)
|1500
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|54,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 520 x 1070
Opseg isporuke
- Spremnik: 12 l
- Disk za poliranje
Oprema
- Mrežni pogon
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Područja primjene
- Idealno za urede, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, menze, bolnice i škole
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