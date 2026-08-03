Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray

Novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43/Orbital C Spray pogodan je za mnoge primjene u čišćenju zgrada te za dubinsko čišćenje tepiha zahvaljujući integriranim mlaznicama za raspršivanje.

S radnom širinom od 43 centimetra i širokim spektrom primjena naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43/Orbital C Spray dizajniran je za područje čišćenja zgrada. Stroj kombinira orbitalne i rotacijske pokrete u stalne vibracije, povećavajući tako učinkovitost čišćenja do maksimuma. Osim toga, stroj je opremljen mlaznicama za raspršivanje posebno za čišćenje tepiha, koje distribuiraju potrebnu količinu otopine za čišćenje na velike površine, a osim izvrsnih rezultata čišćenja omogućuju i kratko vrijeme sušenja. Robusni stroj vrlo je jednostavan i čvrst, što jamči visoku razinu jednostavnosti za upotrebu i rad bez umora - bilo da je to tijekom ribanja, poliranja ili kristalizacije.

Značajke i prednosti
Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray: Intuitivno i jednostavno rukovanje
Intuitivno i jednostavno rukovanje
Praktično i jednostavno rukovanje. Vrlo dobar balans i tihi rad Pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka.
Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray: Način obrnute ručke
Način obrnute ručke
Povećava pritisak četke s 38 na 55 kilograma. Visoka učinkovitost čišćenja i u teškim uvjetima. Lak posao, također u skučenim prostorima.
Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C Spray: Integrirane, podesive mlaznice za raspršivanje
Integrirane, podesive mlaznice za raspršivanje
Za točan protok vode i visoke performanse. Izvrsni rezultati čišćenja i kratko vrijeme sušenja.
Roto-orbitalno kretanje
  • Izvrstan rezultat ribanja s do 50% smanjenim vremenom čišćenja.
  • Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
  • Smanjeni troškovi čišćenja i treninga.
Glava s nagibom od 90°
  • Omogućuje jednostavnu i brzu izmjenu jastučića.
  • Povećava udobnost, izbjegava mokre podloge na podovima.
Snažni motor
  • Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
  • Snažan u različitim mogućnostima primjene
  • Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Radna širina, četke (mm) 430
Radna visina (mm) 100
Spremnik, čista voda (l) 12
Brzina četke (rpm) 60
Sila pritiskanja četke (kg) 38 - 55
Oscilacije (O/min) 1500
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 54,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 430 x 520 x 1070

Opseg isporuke

  • Spremnik: 12 l
  • Disk za poliranje

Oprema

  • Mrežni pogon
Videos
Područja primjene
  • Idealno za urede, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, menze, bolnice i škole
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