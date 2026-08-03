Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill

B 50 W Bp za pranje i sušenje podova z s robusnim aluminijskim komponentama, snažnom AGM baterijom od 115 Ah, sustavom doziranja, D 60 disk četkom i funkcijom automatskog punjenja/ispiranja.

Kompaktni stroj za pranje i sušenje podova B 50 W Bp odlikuje se robusnim dizajnom. Glava četke i brisač izrađeni su od dugotrajnog lijevanog aluminija – za izvrsnu usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 60 disk četka s integriranom funkcijom metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. AGM baterija od 115 Ah pokreće stroj i omogućuje dug radni vijek. Kompaktni dizajn omogućuje bolji pregled i upravljivost, čak i u posebno uskim prostorima. Pogon na kotače olakšava rad i smanjuje fizičko naprezanje. Novi "Dose" sustav doziranja također pomaže preciznom doziranju sredstava za čišćenje – štedeći novac i čuvajući resurse. Funkcija automatskog ispiranja omogućuje čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućuje lako punjenje rezervoara za svježu vodu s automatskom funkcijom zaustavljanja vode. Svježa voda lako se može dopuniti na bilo kojoj slavini pomoću univerzalne crijeva za punjenje. Osim toga, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill: Izuzetno kompaktan stroj
Izuzetno kompaktan stroj
Dobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill: Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill: Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Robusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 60 dvostruka četka s diskom
  • Velika i učinkovita radna širina.
  • Poboljšana produktivnost i brže čišćenje.
Eco!Flow sustav
  • Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Novi, integrirani sustav za doziranje sredstva za čišćenje "DOSE"
  • Točno doziranje sredstva za čišćenje.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja i učinkovite uštede troškova.
  • Bezkontaktna promjena sredstva za čišćenje zahvaljujući sustavu zatvorenog kruga.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
  • Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
  • Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 600
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3600
Površinski učinak praktični (m²/h) 2160
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 115
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 10
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 150
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 25 / 25
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Dopuštena ukupna težina (kg) 241
Težina bez pribora (kg) 180
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1280 x 636 x 1082

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • DOSE
  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • rad pomoću aplikacije
  • automatsko punjenje
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama
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