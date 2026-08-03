Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova s robusnim alum. komponentama, 80 Ah Li-Ion bat., sistemom doziranja, čišćenjem rezervoara, D 60 četkom i funkcijom auto. punjenja/ispiranja.
The B 50 W Bp compact scrubber dryer boasts a particularly robust design. The brush head and squeegee are made from long-lasting cast aluminium – for excellent suction even on structured surfaces and in tight bends. The D 60 disc brush head with integrated sweeping function reliably ensures optimum cleaning results and clean floors. The 80 Ah lithium-ion battery powers the walk-behind machine and enables a long operating duration. The compact design of the walk-behind machine provides a better overview and manoeuvrability in narrow areas. The wheel drive facilitates operation and reduces the physical strain. The new DOSE dosing system also helps to precisely dose cleaning agents – saving money and resources. The auto-rinse function enables contact-free cleaning of the dirty water tank, the auto-fill system easy filling of the fresh water tank with an automatic water stop function. Fresh water is easy to top up at any tap with the universal filling hose. In addition, advanced settings and information can be easily controlled from your smartphone with the "Machine connect" app.
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan strojDobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminijaRobusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 60 dvostruka četka s diskom
- Velika i učinkovita radna širina.
- Poboljšana produktivnost i brže čišćenje.
Eco!Flow sustav
- Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Novi, integrirani sustav za doziranje sredstva za čišćenje "DOSE"
- Točno doziranje sredstva za čišćenje.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja i učinkovite uštede troškova.
- Bezkontaktna promjena sredstva za čišćenje zahvaljujući sustavu zatvorenog kruga.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
- Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
- Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|600
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3600
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2160
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|150
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|25 / 25
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|241
|Težina bez pribora (kg)
|167
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- DOSE
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- Sustav ispiranja spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- rad pomoću aplikacije
- automatsko punjenje
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama